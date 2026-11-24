Una iniciativa que ingresó a Diputados propone publicar estadísticas mensuales por municipio y comisaría.

La discusión sobre la seguridad bonaerense suma una propuesta para hacer públicos, de manera periódica, los registros del delito y el desempeño policial. El objetivo es que vecinos, municipios y legisladores puedan consultar qué ocurre en cada jurisdicción y contar con información para evaluar las decisiones del Ejecutivo.

El proyecto plantea crear el Sistema Público de Estadísticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, denominado BAPStat. Su primer artículo establece que deberá garantizar información oportuna, completa y comparable sobre los hechos delictivos y la actividad de las fuerzas, con una gestión orientada a resultados medibles.

La iniciativa pertenece al diputado Gustavo Cuervo, presidente del bloque Nuevos Aires, quien cuestionó las condiciones actuales de acceso a esos registros. Sostuvo que la Provincia “discute su política de seguridad a ciegas” y defendió una herramienta que permita “reclamar policías y patrulleros con evidencia y no con fotos”.

El planteo llega a una Legislatura donde ya se discuten mecanismos de seguimiento de las políticas de seguridad, mientras los intendentes buscan mayores recursos y reconocimiento de las tareas que sostienen desde sus administraciones.

Qué información debería mostrar el tablero

Según el texto presentado, la información estaría disponible en un tablero digital de acceso libre y gratuito, sin registro previo. También debería publicarse en formatos abiertos, descargables y procesables, tanto en el portal provincial de datos abiertos como en el de la Dirección Provincial de Estadística.

Entre los contenidos mínimos aparecen homicidios dolosos, homicidios en ocasión de robo, femicidios y lesiones dolosas. El esquema incorpora robos, hurtos, sustracción de automotores y motocicletas, hechos en viviendas y robos cometidos desde motos, además de delitos contra la integridad sexual y violencia de género y familiar.

La propuesta también contempla indicadores operativos: llamados al 911, motivos de las comunicaciones, tiempos promedio de respuesta y disponibilidad de efectivos y móviles. Las estadísticas se organizarían por municipio y comisaría, con referencias temporales y tasas cada 100.000 habitantes.

La actualización sería mensual, dentro de los 20 días posteriores al cierre de cada mes, y el informe anual debería publicarse antes del 31 de marzo. El esquema prevé, además, convenios para incorporar información municipal y explicaciones ante las comisiones legislativas cuando se incumplan las actualizaciones durante más de dos meses consecutivos.

El proyecto plantea crear el Sistema Público de Estadísticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, denominado BAPStat.

Los datos que ya existen y las diferencias entre territorios

La discusión sobre el acceso no implica que la Provincia carezca de estadísticas públicas. La Procuración General bonaerense publica informes sobre investigaciones penales y relevamientos específicos de homicidios. El proyecto apunta a sumar un mecanismo de consulta más frecuente, territorial y vinculado también con los recursos policiales.

El informe de homicidios correspondiente a 2025 contabilizó 808 víctimas fatales y una tasa provincial de 4,6 cada 100.000 habitantes. También registró 774 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) por homicidios consumados y 1.173 por tentativas.

Los promedios presentan diferencias importantes. En el agrupamiento de departamentos judiciales del Conurbano, La Plata y Mar del Plata, la tasa fue de 5,2 víctimas cada 100.000 habitantes. En los departamentos del interior se ubicó en 2,6.

Las tasas más elevadas correspondieron a La Matanza, con 8,02; Moreno-General Rodríguez, con 7,66; Lomas de Zamora, con 5,92; y San Martín, con 5,57. La Procuración aclaró que esos cuatro departamentos mostraron una evolución descendente respecto de 2024.

Las diferencias territoriales y la posibilidad de relacionarlas con el despliegue policial son parte de la discusión que llegó a la Legislatura. Además del tablero público que impulsa Cuervo, otro proyecto propone crear una comisión bicameral sobre seguridad, con facultades para examinar las estadísticas junto con el presupuesto, la infraestructura y las políticas implementadas.

Esa iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, prevé cinco diputados y cinco senadores, que podrían solicitar documentación, convocar funcionarios y recibir a intendentes, universidades y especialistas. El presidente del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, defendió entonces la necesidad de un “seguimiento permanente desde la Legislatura”.

Gustavo Cuervo y Fabián Luayza, diputados de Nuevos Aires.

Los intendentes llevan la seguridad a la negociación por los fondos

La discusión sobre información y capacidad operativa coincide con el tratamiento del paquete económico para 2027. El proyecto de Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad propone reservar el 8% del nuevo endeudamiento efectivamente obtenido para financiar equipamiento e infraestructura en los 135 municipios.

El reparto se realizaría mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Si la Provincia concretara la totalidad de los USD 1.000 millones solicitados, la participación municipal equivaldría a USD 80 millones, transferidos en pesos.

El monto y el calendario de desembolsos dependerían del ingreso de las operaciones financieras. Por eso, la existencia del fondo no garantiza por sí sola una transferencia íntegra al comienzo del ejercicio.

Frente a ese diseño, el Foro de Intendentes Radicales reclama recursos garantizados y libertad para utilizarlos, además de mayor previsibilidad para organizar sus cuentas. La negociación comprende tanto el volumen de asistencia como sus destinos y plazos.

El tablero propuesto por Cuervo se inserta en ese debate. Su apuesta es establecer una base pública para discutir necesidades y resultados: cuántos hechos se registran, con qué recursos se responde y cómo cambia la situación en cada territorio.