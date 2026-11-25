El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, reclamó una respuesta conjunta de las fuerzas políticas para avanzar en la prevención de la ludopatía. Lo expresó después de participar de una reunión entre el arzobispo de La Plata y legisladores bonaerenses, en la que se abordó la problemática.

Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados.

El diputado valoró el encuentro y manifestó su coincidencia con la preocupación planteada por la Iglesia. “Fue una reunión positiva donde la Iglesia realizó un diagnóstico muy preocupante que compartimos con el firme objetivo de debatir un tema tan urgente como lo es la prevención de la ludopatía”, sostuvo.

De Leo vinculó esa convocatoria con el impacto que, según consideró, tuvo la visita del papa León XIV. En ese sentido, pidió que las distintas fuerzas políticas acompañen el abordaje del problema.

“La visita del papa León XIV tuvo su repercusión directa y es hora de que todo el arco político actúe en sintonía para frenar este flagelo”, afirmó.

Sobre el trabajo parlamentario, el legislador ratificó la voluntad de su espacio de impulsar avances en territorio bonaerense. “Desde nuestra postura, ratificamos nuestro compromiso para avanzar con la legislación en la Provincia”, expresó.

El rechazo al homenaje a Santucho en la UBA

En otro pronunciamiento, difundido en X, De Leo repudió la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires de declarar de interés institucional el homenaje a Mario Roberto Santucho.

El diputado fundamentó su rechazo en la trayectoria del líder del ERP, al que describió como una “organización que recurrió a la violencia armada incluso durante gobiernos elegidos por el pueblo”.

Como se informó en Grupo La Provincia, el homenaje generó repudios y respaldos entre dirigentes de la política bonaerense, con posiciones contrapuestas sobre el reconocimiento.

De Leo también cuestionó la fecha prevista para la actividad. “Es especialmente grave que el homenaje esté previsto para el 10 de diciembre, día en que los argentinos conmemoramos la recuperación de la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983”, señaló.