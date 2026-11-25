El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, anunció que el Municipio renovará cinco establecimientos educativos durante el verano a través del programa “Ayuda Escuelas Provinciales”. La iniciativa continuará con trabajos destinados a mejorar los espacios de estudio y las condiciones laborales de las comunidades educativas.

Andreotti

Las intervenciones alcanzarán a la Primaria N°22 y la Secundaria N°27; la Primaria N°32 y el anexo de talleres del CFI N°1; y el Jardín N°907, según detalló el jefe comunal en sus redes sociales.

“Continuamos el Programa Municipal de ‘Ayuda Escuelas Provinciales’ gracias al esfuerzo de todos los vecinos”, expresó Andreotti. Además, señaló que la continuidad de esta política responde al objetivo de avanzar año a año en la transformación de las escuelas del distrito.

El intendente destacó el lugar que ocupa la iniciativa dentro de la gestión municipal y vinculó la inversión educativa con las oportunidades para estudiantes y trabajadores de la educación. “Es uno de los programas que nos llena de mayor alegría”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que los recursos destinados a educación se traducen en “mejor calidad de vida y oportunidades para todos nuestros jóvenes, maestros, profesores y auxiliares”.

Andreotti remarcó que el propósito es que las comunidades educativas cuenten con “lugares de estudio y de trabajo dignos”. Con las intervenciones anunciadas para el verano, el programa tendrá una nueva etapa en los cinco establecimientos mencionados.