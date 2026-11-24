Axel Kicillof y Walter Correa.

La implementación de una nueva declaración jurada mensual para los empleadores de la provincia de Buenos Aires abrió un frente de cuestionamientos entre el gobierno de Axel Kicillof y las principales organizaciones empresariales y agropecuarias. Siete entidades manifestaron su preocupación por el formulario F.U.T.U.R.O., que será obligatorio a partir del período correspondiente a enero de 2027.

A los pronunciamientos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) se sumó una presentación conjunta de cinco organizaciones del entramado productivo bonaerense. Paralelamente, las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas acordaron conformar una mesa de trabajo con funcionarios provinciales para abordar las dificultades operativas.

La medida fue establecida mediante la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo, firmada el 4 de noviembre y publicada dos días después en el Boletín Oficial.

Cinco entidades bonaerenses elevaron un reclamo conjunto

La Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) enviaron una carta conjunta al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

Las organizaciones señalaron que el cumplimiento de la normativa obligará a los empleadores a destinar personal, tiempo y recursos económicos al procesamiento y envío mensual de documentación laboral.

Uno de los principales planteos apunta a que parte de la información requerida ya se encuentra disponible a través del Libro de Sueldos Digital de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del formulario 931, mediante el cual se declaran las obligaciones correspondientes a la seguridad social.

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Las cinco entidades solicitaron la apertura de una mesa de trabajo con el Ministerio de Trabajo para revisar los alcances y la instrumentación del formulario. También propusieron evaluar mecanismos de interconexión entre los sistemas informáticos de los organismos públicos para evitar que los empleadores deban presentar nuevamente información que ya está en poder del Estado.

La CAC pidió suspender la obligatoriedad y la Sociedad Rural reclamó una revisión

Mediante un comunicado difundido el 20 de noviembre, la CAC solicitó al Gobierno bonaerense que reconsidere la resolución y suspenda la implementación obligatoria del formulario.

La entidad reconoció la importancia de los controles laborales para garantizar los derechos de los trabajadores y condiciones de competencia equitativas entre las empresas, pero consideró que las exigencias provinciales contradicen los objetivos de simplificación administrativa establecidos por la nueva legislación nacional.

Desde la organización advirtieron que el procedimiento podría incrementar los costos operativos, generar nuevas posibilidades de sanciones y afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. También señalaron que la superposición de obligaciones perjudica la previsibilidad necesaria para invertir y contratar trabajadores.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina, presidida por Nicolás Pino, manifestó su rechazo a la medida y reclamó que la administración provincial revise sus alcances.

La organización agropecuaria sostuvo que los nuevos requerimientos representan un retroceso en materia de simplificación y consideró que el incremento de las tareas administrativas resulta contrario a la necesidad de promover la producción y el empleo formal.

Ambas instituciones coincidieron en reclamar mecanismos de fiscalización que garanticen el cumplimiento de las obligaciones laborales sin multiplicar los trámites que deben afrontar los empleadores.

SRA en X.

La reforma laboral nacional, en el centro de la controversia

El cuestionamiento jurídico de la CAC se concentra en el artículo 20 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, que modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La nueva redacción establece que los empleadores deben registrar a sus trabajadores ante ARCA y dispone: “Esta registración será suficiente a todos los efectos, sin que puedan exigirse requisitos adicionales por parte de ninguna otra autoridad”.

Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense sostienen, en cambio, que la Provincia conserva sus atribuciones constitucionales para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Al presentar la herramienta el 16 de noviembre, Correa afirmó: “F.U.T.U.R.O. es una clara respuesta de la Provincia al artículo 20 de la denominada Ley de Modernización Laboral”.

El funcionario cuestionó las modificaciones nacionales por considerar que restringen las competencias provinciales en materia de inspección. La cartera fundamentó la medida en la Constitución bonaerense y en la Ley 10.149, que regula las facultades de la autoridad laboral provincial.

Según el Ministerio, la información permitirá identificar pagos salariales incompletos o fuera de término, incumplimientos de los descansos obligatorios y omisiones de conceptos remunerativos, además de mejorar la planificación de las inspecciones y la elaboración de estadísticas laborales.

Qué exige el formulario FUTURO y cuándo será obligatorio

El Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos alcanzará a los empleadores con domicilio legal o fiscal en territorio bonaerense, a quienes tengan establecimientos en la jurisdicción y a aquellos que cuenten con personal en relación de dependencia dentro de la provincia.

La declaración jurada deberá completarse electrónicamente, con firma digital, mediante el Portal de Trabajo y el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB).

Entre la información y documentación exigida se incluyen:

Período correspondiente a la liquidación salarial.

Montos abonados por conceptos remunerativos, no remunerativos y netos.

Modalidades utilizadas para controlar las jornadas laborales.

Recibos de haberes del personal alcanzado.

Comprobantes bancarios de acreditación de salarios.

Acuerdos sobre compensación de horas extraordinarias, bancos de horas y descansos compensatorios, cuando corresponda.

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Los recibos de sueldo y las constancias bancarias deberán agruparse en archivos PDF separados. Los acuerdos relacionados con las jornadas laborales tendrán que incorporarse en la declaración correspondiente al mes siguiente a su celebración.

La presentación será gratuita y deberá realizarse hasta el último día hábil del mes siguiente al período informado. La falta de cumplimiento, las demoras o la presentación de información falsa podrán derivar en sanciones.

El cronograma contempla una etapa voluntaria para diciembre de 2026 y el inicio de la obligatoriedad para enero de 2027. De esta manera, el primer vencimiento obligatorio se producirá en febrero.

Los contadores plantearon dificultades y acordaron una mesa de trabajo

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires también inició gestiones ante la cartera laboral para trasladar las inquietudes de sus matriculados.

El 18 de noviembre, la presidenta de la institución, Lucía Barcia, se reunió con los subsecretarios provinciales Edgar Acuña y Mariano Salomón. Las partes acordaron establecer una mesa de trabajo conjunta y organizar encuentros informativos en las delegaciones del Consejo.

Entre las dificultades planteadas figuran la utilización de la firma digital, el tamaño admitido de los archivos PDF, las características de los recibos salariales y los mecanismos de acreditación bancaria y control horario.

Más de 70 profesionales participaron posteriormente de una charla en La Plata con funcionarios provinciales para evacuar consultas sobre el procedimiento.

Mientras las organizaciones empresariales reclaman cambios y los profesionales buscan resolver las dificultades técnicas, el cronograma de implementación establecido por la resolución continúa vigente, sin modificaciones publicadas hasta el 24 de noviembre.