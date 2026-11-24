A las demandas de familias e intendentes se sumó un nuevo pedido de información sobre los recursos que recibe la obra social y las obligaciones que permanecen pendientes.

Los reclamos por deudas con prestadores, atrasos en los aranceles hospitalarios y dificultades para sostener tratamientos volvieron a concentrar la discusión sobre IOMA. A las demandas de familias e intendentes se sumó un nuevo pedido de información sobre los recursos que recibe la obra social y las obligaciones que permanecen pendientes.

La controversia reúne problemas que involucran a distintos actores: los afiliados buscan garantizar la continuidad de la atención; los gobiernos locales reclaman cobrar y actualizar las prestaciones de sus hospitales; y la oposición exige documentación para reconstruir el movimiento de fondos del organismo que conduce Homero Giles.

El planteo legislativo más reciente fue presentado por el diputado libertario Pablo Morillo, con el acompañamiento de su bancada. La iniciativa solicita detalles sobre los aportes de los afiliados y las transferencias provinciales de los últimos dos años, con una discriminación de los ingresos habituales y las asistencias extraordinarias.

El requerimiento busca conocer cuánto ingresa mensualmente por los trabajadores estatales afiliados y qué desembolsos realizó la administración bonaerense. Para cada transferencia, solicita fechas, importes, organismos de origen, motivos y actos administrativos que autorizaron las operaciones. También pide distinguir si los recursos correspondieron a contribuciones regulares, compensaciones, cancelación de obligaciones o auxilios destinados a cubrir desequilibrios presupuestarios.

Otro eje apunta a establecer si existen aportes devengados que todavía no fueron transferidos, por qué períodos y qué dependencias deberían completarlos. El expediente reclama estados contables e informes de ejecución para contrastar las sumas reconocidas con las efectivamente percibidas.

Homero Giles, presidente del IOMA.

Una protesta, pagos parciales y una advertencia para diciembre

La discusión sobre las cuentas encuentra, mientras tanto, un correlato en las prestaciones. La semana pasada, una protesta frente a la sede central de IOMA en La Plata volvió a exponer las dificultades que denuncian instituciones y familias vinculadas con la atención de personas con discapacidad.

La manifestación involucró a afiliados y representantes de un hogar y un centro de día. Según los testimonios difundidos después de la movilización, la obra social abonó junio, julio y agosto, tres de los cinco meses reclamados, y se regularizó la situación del hogar. Sin embargo, continuaba pendiente el transporte del centro de día, para el que denunciaban cuatro meses de atraso.

Ese episodio se incorpora a los conflictos por cuidados domiciliarios y tratamientos que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo. En Chivilcoy, durante noviembre, se denunciaron interrupciones de internación en el hogar, cuidadores y acompañamiento terapéutico, que obligaron a reorganizar la asistencia de pacientes con necesidades permanentes.

A fines de octubre, familias de San Nicolás, Ramallo y Villa Ramallo también habían alertado por una posible suspensión de los cuidados domiciliarios para cuatro niños, tras recibir una comunicación de la prestadora Erfolg Salud.

Afiliados de IOMA concentraron frente a la sede central de la obra social.

Hospitales municipales: el reclamo entra en el Presupuesto

Las dificultades para sostener la atención también llegaron a la negociación del Presupuesto 2027. El Foro de Intendentes Radicales planteó que los valores reconocidos por IOMA a los hospitales municipales permanecen congelados desde octubre de 2024.

El cuestionamiento se refiere específicamente a los aranceles de las prestaciones hospitalarias que las administraciones locales brindan a los afiliados. Los intendentes piden revisar esos importes y trasladar la demanda a una posición común con sus legisladores durante el tratamiento del paquete económico.

A la actualización se agrega el pedido de cobrar las deudas y acordar mecanismos de compensación. La pretensión municipal combina recuperar recursos por servicios ya brindados con evitar que las nuevas prestaciones profundicen los desequilibrios de sus cuentas.

La discusión se desarrolla en un cierre de año atravesado por otras obligaciones. La intendenta de General Arenales, Érica Revilla, vinculó los pedidos para salud, seguridad y obras con los compromisos salariales: “Nos preocupan sobremanera los sueldos, que a la gente no le alcanzan, y también el aguinaldo”, advirtió.

Así, IOMA ocupa un lugar propio dentro de una negociación más amplia por los recursos provinciales. Los municipios buscan que la revisión de sus ingresos contemple tanto las transferencias presupuestarias como el dinero que deben recibir por la atención sanitaria.

El Foro de Intendentes Radicales planteó que los valores reconocidos por IOMA a los hospitales municipales permanecen congelados desde octubre de 2024 .

Los pagos informados y la explicación de la obra social

El panorama también incluye desembolsos confirmados por entidades profesionales. La Agremiación Médica Platense (AMP) informó que el 13 de noviembre liquidó fondos recibidos de IOMA para distintas prestaciones.

El detalle comprendió atención ambulatoria de septiembre y remanentes de julio y agosto en La Plata, además de internaciones correspondientes a esos tres meses. La comunicación incluyó pagos para circuitos de FEMEBA, FEMECON, Trenque Lauquen y Balcarce. El aviso permite identificar períodos y servicios abonados, aunque no constituye un balance de todas las obligaciones del instituto.

Frente a los cuestionamientos, la conducción había ofrecido su explicación sobre las dificultades financieras y administrativas. En agosto, Giles rechazó que existiera un ajuste generalizado sobre los acompañantes terapéuticos y cuestionó el costo de determinadas prestaciones judicializadas.

En aquella respuesta, IOMA estimó una presión financiera extraordinaria de $24.551 millones mensuales. La vinculó con la diferencia entre los aportes de afiliados municipales y el costo de su atención, el traslado de demanda desde otras coberturas y el encarecimiento de medicamentos, insumos y servicios.

El organismo también reconoció demoras administrativas: informó un promedio de 48 días entre la presentación de las facturas y su libramiento durante los primeros meses de 2026, que había llegado a 57 días para las prestaciones de mayo. Su objetivo anunciado era acercar ese circuito a los 30 días.

Con esos antecedentes, la nueva solicitud de información vuelve sobre una discusión que reúne financiamiento y cobertura. La Provincia enfrenta pedidos para explicar cuánto dinero recibe IOMA, regularizar obligaciones y revisar los valores que paga. Para las familias y los hospitales municipales, la respuesta pendiente se mide en la continuidad de la atención y en los recursos necesarios para sostenerla.