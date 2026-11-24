Axel Kicillof y Andrés Larroque encabezan un encuentro de trabajo junto a dirigentes peronistas de la provincia de Santa Fe.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, incorporó una nueva tarea al despliegue nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF): identificar las principales preocupaciones de la población en cada región del país para ajustar su discurso y avanzar en la construcción de una alternativa electoral rumbo a 2027. La iniciativa coincide con la conformación de nuevas estructuras políticas, acercamientos con sectores extrapartidarios y encuentros destinados a elaborar propuestas.

Según una reconstrucción periodística, el mandatario transmitió a sus referentes territoriales la necesidad de profundizar el contacto con la ciudadanía y conocer las particularidades de cada comunidad. El objetivo es llegar a febrero o marzo de 2027 con un diagnóstico más preciso de las demandas sociales, que también sirva como insumo para las definiciones electorales.

El endeudamiento familiar, la pérdida del poder adquisitivo, la situación de los jubilados, el financiamiento universitario y las políticas de discapacidad figuran entre las preocupaciones identificadas. El trabajo territorial apunta a detectar, además, problemáticas específicas que no necesariamente ocupan el centro de la discusión nacional.

La proyección presidencial del mandatario recibió una definición explícita del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien días atrás reconoció públicamente: “Trabajo todos los días para que Axel sea candidato”.

Rosario suma una nueva estructura al armado federal de Kicillof

Uno de los movimientos más recientes se produjo en Rosario, donde referentes políticos y sindicales formalizaron la conformación de la mesa Axel 2027, destinada a coordinar a las organizaciones del sur santafesino que impulsan la candidatura presidencial del gobernador.

El lanzamiento tuvo lugar en la sede de la Unión Ferroviaria, sobre la calle Salta. Por el movimiento obrero participaron Rubén Ojeda, del gremio anfitrión, y Juan Chulich, de Camioneros, mientras que la representación política reunió a dirigentes de distintas vertientes del peronismo regional.

Entre ellos estuvieron la concejala Norma López, de Comunidad; Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Julia Irigoitia y María José Ramos, de Rosario con Vos; y la concejala de Pueblo Esther, Carina Cappelletti. También participaron Iván Camats, Horacio Córdoba Ríos y Pablo Scolari, referentes del sur provincial.

Kicillof se afianza en Rosario, tras conformarse la mesa "Axel 2027".

La nueva estructura se incorpora al trabajo iniciado semanas atrás con la Junta Promotora Axel 2027 Santa Fe, que presentó un documento programático centrado en la producción, el empleo, la educación, la ciencia y los recursos naturales.

El lanzamiento rosarino se produjo en la antesala de la gira de Kicillof por Reconquista y Santa Fe capital, prevista para el 2 de diciembre. Los integrantes de la mesa buscarán coordinar su participación en esa agenda y gestionar una futura visita del gobernador a Rosario.

Los acercamientos con sectores del radicalismo entrerriano

La ampliación política también registra movimientos por fuera del justicialismo. En Entre Ríos, los dirigentes nucleados en UCR Activa exploran la posibilidad de integrarse a una alternativa opositora nacional, en sintonía con el acercamiento entre Kicillof y el referente radical Federico Storani.

El espacio convocó para el próximo 28 de noviembre a un encuentro en Villaguay, que contará con la participación de Storani y del dirigente santafesino Luis “Changui” Cáceres. Allí se discutirá la eventual incorporación de la corriente entrerriana a Radicalismo Auténtico.

En abril de 2025, Axel Kicillof se mostró con el histórico dirigente de la UCR Federico Storani.

Storani planteó la necesidad de construir una fuerza electoral que trascienda las fronteras de la Unión Cívica Radical para enfrentar al presidente Javier Milei. Entre las coincidencias con el kicillofismo ubicó la defensa de la educación pública, la salud y los derechos de las personas con discapacidad.

La exdiputada provincial Ana D'Angelo, integrante de UCR Activa, manifestó su identificación con ese acercamiento. Sin embargo, la conformación de una eventual alianza en Entre Ríos dependerá de las conversaciones con el peronismo provincial, la definición de su conducción y los compromisos programáticos que puedan alcanzar.

El MDF refuerza su organización en el interior bonaerense

Mientras avanza la construcción federal, el movimiento que lidera Kicillof desarrolló durante los últimos días distintas actividades en el territorio bonaerense, combinando convocatorias militantes con espacios de discusión sobre políticas públicas.

En Mar del Plata, el MDF de General Pueyrredón realizó el sábado 21 de noviembre la Peña de la Militancia bajo la consigna “Peronismo con Axel”. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), con organizaciones políticas, sociales y sindicales.

La actividad, que incluyó espectáculos de artistas locales y una conmemoración del regreso de Juan Domingo Perón al país en 1972, fue la segunda convocatoria de estas características después de la Peña de la Lealtad realizada en octubre. Sus organizadores ratificaron el respaldo a la postulación presidencial de Kicillof.

Ese mismo día, en Necochea, el MDF reunió a militantes, vecinos y representantes gremiales en los Fogones del Club del Valle. La jornada incluyó cuatro comisiones de debate sobre género, trabajo, adultos mayores y juventud, además de una colecta solidaria de leche.

Participaron, entre otros espacios, el Movimiento Evita, el Frente Patria Grande, el Movimiento Alfonsinista, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones sindicales vinculadas a la CGT y la CTA.

La agenda territorial también tuvo un capítulo en Tapalqué, donde alrededor de cien dirigentes del MDF de la Séptima Sección Electoral participaron de un encuentro de mujeres encabezado por la ministra bonaerense Estela Díaz y el intendente anfitrión, Gustavo Cocconi.

Con representantes de Olavarría, Azul, General Alvear, Saladillo y Roque Pérez, entre otros distritos, la convocatoria abordó cuestiones vinculadas con los cuidados, la ruralidad, la discapacidad y la participación política, junto con el compromiso de trabajar por la proyección presidencial del gobernador.

Salud: del diagnóstico a las propuestas de transformación

La construcción programática sumó otra instancia el jueves 19 de noviembre con el lanzamiento de MDF Salud en Cañuelas, encabezado por el diputado nacional y exministro de Salud Daniel Gollan.

Durante la presentación, realizada en la sede del justicialismo local, el legislador aseguró que la demanda de atención en los hospitales públicos aumentó un 35%, situación que atribuyó a la pérdida de cobertura médica y a las dificultades económicas de las familias para afrontar gastos sanitarios.

Gollan propuso desarrollar un programa que contemple respuestas inmediatas para pacientes afectados por los recortes de medicamentos y reformas estructurales orientadas a la conformación de un Sistema Nacional Integrado de Salud, con participación de los sectores público y privado.

Lanzamiento de MDF Salud en Cañuelas.

La iniciativa de Cañuelas se suma a las mesas sanitarias que el MDF puso en marcha en Corrientes y Entre Ríos, donde profesionales, trabajadores y dirigentes comenzaron a discutir propuestas sobre medicamentos, atención sanitaria y coordinación entre jurisdicciones.

La construcción presidencial y la disputa interna del peronismo

El despliegue del kicillofismo transcurre en paralelo a las diferencias que mantienen los sectores del justicialismo respecto de la conducción política y la selección de candidaturas para 2027.

Tras la cumbre encabezada por Sergio Massa en San Fernando, que reunió a distintas corrientes del peronismo sin la presencia de Kicillof, el gobernador volverá a convocar a los intendentes este martes 24 de noviembre en La Plata, durante la presentación del Servicio Bonaerense de Empleo.

El Frente Renovador confirmó la participación de sus jefes comunales en la actividad, mientras continúan abiertas las discusiones electorales. Con la gira santafesina como próxima escala confirmada de su agenda nacional, Kicillof buscará ampliar su red territorial y profundizar el relevamiento de las demandas sociales durante los próximos meses.