El MDF fortalece su estructura rumbo a 2027 con nuevas mesas de salud y organización juvenil en las provincias.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, dio un nuevo paso en su organización fuera de la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos días, puso en marcha una mesa sanitaria en el Nordeste, reunió a trabajadores y profesionales de la salud en Entre Ríos y lanzó su espacio juvenil en Chubut, con una convocatoria que superó los 300 participantes.

Las actividades muestran una nueva instancia de la expansión del espacio: a la apertura de sedes y la creación de equipos sectoriales se suman encuentros concretos, documentos de trabajo y debates sobre políticas públicas. La organización sanitaria, las propuestas sobre medicamentos y la participación juvenil ocuparon el centro de una agenda que también proyecta el escenario electoral de 2027.

Corrientes: una mesa sanitaria para el Nordeste

El viernes 13 de noviembre se presentó MDF Salud NEA en la capital correntina, durante una actividad en el Sindicato de Luz y Fuerza encabezada por Daniel Gollan, exministro de Salud nacional y bonaerense. Participaron profesionales, trabajadores y referentes políticos de la región para discutir dificultades de la atención sanitaria y elaborar propuestas de fortalecimiento de los servicios públicos.

El Movimiento Sanitario Provincial de Corrientes (Mosapro) informó que la nueva mesa reunió a representantes de Corrientes, Misiones y Chaco, junto con invitados de Buenos Aires y Jujuy. La organización definió el encuentro como un espacio de trabajo colectivo, con participación de distintos actores y decisiones construidas desde los territorios, en respaldo al proyecto político de Kicillof.

Gollan destacó la presentación en una publicación del sábado 14. “El espacio sanitario de Axel sigue creciendo y organizándose en todo el territorio”, expresó. La discusión se centró en el funcionamiento de los sistemas sanitarios del Nordeste y la coordinación entre provincias.

Uno de los planteos estuvo a cargo de Fernando “Chara” Echeverría, intendente de Empedrado, quien propuso avanzar hacia una Red de Salud Federal Integrada. La iniciativa apunta a generar proyectos compartidos y acciones para acompañar a trabajadores, personas con discapacidad y sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social o emocional. El jefe comunal también vinculó las dificultades económicas y laborales con sus efectos sobre el bienestar de las familias.

El senador correntino de Unión por la Patria José Ruiz Aragón participó del encuentro y destacó la discusión sobre las políticas sanitarias regionales. En sus publicaciones, vinculó el trabajo de la mesa con la construcción del Derecho al Futuro y expresó su respaldo a una proyección presidencial de Kicillof.

Medicamentos y alimentación, entre los ejes de debate

En el mismo proceso de organización sanitaria, el referente chaqueño Antonio “Penci” Morante planteó la necesidad de fortalecer la producción pública de medicamentos. Su propuesta consiste en adquirir ocho principios activos para formular veinte medicamentos destinados a enfermedades frecuentes, con el objetivo de reducir costos y ampliar el acceso a tratamientos.

Morante también reclamó políticas alimentarias que contemplen a niños, jubilados y pensionados en condiciones vulnerables. Sus planteos incorporan dos discusiones concretas al armado sanitario: el papel del Estado en la provisión de medicamentos y la relación entre alimentación, ingresos y salud.

La sede correntina y la búsqueda de apoyos políticos

La presentación de MDF Salud NEA tuvo como antecedente inmediato la inauguración de la sede provincial del MDF Corrientes, realizada el jueves 12 en las inmediaciones de la plaza Torrent. Gollan participó del acto junto a dirigentes del peronismo local y al referente del movimiento en la provincia, Aníbal Godoy, quien impulsa mesas políticas y técnicas en diferentes departamentos.

Godoy convocó a ampliar el espacio más allá de los alineamientos partidarios tradicionales e incluso a incorporar a votantes desencantados con el presidente Javier Milei. El encuentro reunió a dirigentes peronistas que habían participado en frentes distintos en los últimos comicios provinciales. Gollan, por su parte, llamó a evitar que las disputas internas debiliten la construcción opositora y reivindicó las primarias como mecanismo para resolver diferencias electorales.

Entre Ríos: un documento sanitario y cuatro mesas temáticas

El sábado 14, MDF Salud-Concordia organizó en esa ciudad entrerriana el conversatorio “La salud que queremos”, con participación de trabajadores, profesionales y referentes sociales. La apertura estuvo a cargo de Pedro “Turco” Pérez, secretario general de ATE Concordia, quien abordó las dificultades que enfrentan los trabajadores y distintos sectores de la comunidad.

Durante la jornada se desarrollaron cuatro espacios de intercambio: salud mental, salud infantojuvenil, ambiente y alimentación, y adultos mayores. El objetivo fue compartir experiencias y problemas de la atención cotidiana para elaborar líneas de acción que contemplen la salud desde una perspectiva más amplia que la asistencia médica.

El encuentro incluyó la presentación del Documento Fundacional del MDF Salud-Concordia y se inscribe en el proceso de preparación del 13.º Encuentro Nacional de Salud, previsto en Córdoba.

Cronograma del 13° Encuentro Nacional de Salud.

Chubut: más de 300 jóvenes y cinco comisiones de trabajo

En paralelo, el MDF Juventudes concretó su lanzamiento provincial en el Salón San David de Trelew, con más de 300 participantes del Valle, la Meseta, la zona sur, la Cordillera y la Comarca Andina. El encuentro reunió a integrantes del espacio chubutense y de la mesa nacional de juventudes para discutir problemas locales y formas de organización de cara a 2027.

La jornada incluyó cinco comisiones de trabajo que debatieron durante más de dos horas. Entre los dirigentes presentes estuvieron Ayelén López, funcionaria bonaerense del área de Juventudes; Aylén Katopodis, referente de la Juventud Peronista de San Martín; y representantes de organizaciones políticas vinculadas al MDF. Los organizadores se comprometieron a trabajar sobre las conclusiones.

El cierre estuvo a cargo de Dante Bowen, intendente de Dolavon y referente de Chubut Futuro. El dirigente planteó como horizonte disputar la Gobernación provincial en 2027 y acompañar una eventual postulación presidencial de Kicillof. El mandatario bonaerense todavía no formalizó una candidatura nacional.

¡Lanzamos Juventudes MDF en Chubut! 💙 Compartimos un espacio para encontrarnos, proponer, debatir y construir colectivamente una Argentina con trabajo, producción y derechos. El futuro es nuestro: se milita, se organiza y se construye en todo el país. @JuventudesMDF https://t.co/172nLhVQWi — Ayelen Lopez (@ayelenlopez) November 14, 2026

De la expansión territorial a una agenda de propuestas

Los encuentros recientes dan continuidad a una estrategia que ya incluía organización territorial en San Juan y la presentación de equipos sectoriales en Chubut, donde el MDF había desarrollado actividades sobre educación y producción.

La agenda también se cruza con la discusión sobre cómo transformar diagnósticos sociales en una alternativa de gobierno. Después de la visita de León XIV, Kicillof planteó la necesidad de llevar las coincidencias sobre empleo, inclusión y protección de sectores vulnerables al terreno de las propuestas y la acción política. Su movimiento busca desarrollar esa dimensión programática mientras continúa la disputa por el liderazgo del peronismo.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el MDF combina formación de equipos, mesas sanitarias y organización juvenil, pero todavía tiene por delante la elaboración y articulación de sus propuestas. Corrientes, Concordia y Trelew muestran tres expresiones concretas de ese trabajo, mientras siguen abiertas las definiciones electorales y las negociaciones internas del justicialismo.