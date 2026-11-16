PRO bonaerense.

El PRO bonaerense reunió el sábado 14 de noviembre a su dirigencia en Junín para impulsar una nueva etapa de organización territorial de cara a las elecciones de 2027. Con la discusión sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza (LLA) todavía sin resolver, el partido busca fortalecer a sus referentes locales, preparar candidatos y sostener su peso en los municipios donde gobierna.

El encuentro fue encabezado por el presidente partidario provincial, Cristian Ritondo, y el senador Pablo Petrecca, titular del bloque PRO en la Cámara alta bonaerense. También participaron el intendente interino de Junín, Juan Fiorini; la jefa comunal de Nueve de Julio, María José Gentile; el intendente de Pergamino, Javier Martínez; el senador Alex Campbell, concejales, consejeros escolares y dirigentes de la región.

La cita forma parte de una serie de reuniones por secciones electorales destinadas a coordinar posiciones entre representantes de distritos con realidades políticas diferentes. La conducción intenta que las discusiones locales no deriven en acuerdos aislados cuando llegue el momento de negociar candidaturas y alianzas. El próximo encuentro fue anunciado para este lunes 16, con dirigentes de la Tercera Sección.

Durante la jornada, Ritondo llamó a construir una alternativa para gobernar Buenos Aires y reforzó el mensaje de cohesión interna: “Donde hay uno del PRO, está todo el PRO”. Petrecca también puso el acento en el futuro electoral: “Hay una gran oportunidad por delante y no la vamos a dejar pasar”.

La apertura de la reunión estuvo marcada por el respaldo a Gentile, después de las descalificaciones del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. Los dirigentes repudiaron esos dichos contra la jefa comunal y expresaron su acompañamiento. El episodio se produjo en una sección donde las disputas entre espacios políticos también atraviesan la competencia municipal.

Una propuesta de gobierno y formación para los distritos

Uno de los anuncios fue que, a partir de febrero de 2027, el PRO convocará a representantes de todas las secciones electorales para trabajar en una propuesta de gobierno bonaerense. El objetivo declarado es elaborar una plataforma provincial que acompañe la construcción electoral, más allá de las negociaciones sobre una eventual coalición con el oficialismo nacional.

En Junín se presentó Radar PBA, una herramienta de diagnóstico de la situación provincial, junto con los programas de Fundación Pensar Buenos Aires. El partido también expuso propuestas de capacitación en gestión y comunicación, destinadas a mejorar la preparación de los equipos locales y aportar recursos a dirigentes que ocupan cargos o aspiran a competir en sus municipios.

La actividad coincidió con el tercer encuentro provincial de la Juventud PRO, en el que participó la diputada María Sotolano. Allí se abordaron temas como salud mental e inteligencia artificial, además de la preparación de nuevos equipos políticos. Esa agenda prolonga el despliegue juvenil que días antes había tenido otra escala en Balcarce, con la presencia de Pilar Brown e Ignacio Albor.

La renovación de la Juventud PRO y la formación de nuevos cuadros se integran a una estrategia que la conducción provincial busca extender a las distintas secciones. La organización juvenil tiene representación en la mesa partidaria y desarrolla actividades de capacitación, mientras los intendentes y legisladores sostienen las negociaciones políticas de mayor alcance.

El encuentro tuvo, además, un capítulo inmediato de discusión parlamentaria. Los dirigentes intercambiaron posiciones sobre el Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva promovidos por el gobernador Axel Kicillof, iniciativas que deberán atravesar la Legislatura bonaerense. De ese modo, la coordinación partidaria contempla tanto el escenario electoral del próximo año como los debates legislativos en curso.

El territorio, el punto sensible del acuerdo con los libertarios

La apuesta por fortalecer la estructura propia ocurre mientras continúa la disputa por las intendencias y el reparto de candidaturas entre el PRO y LLA. El macrismo busca conservar influencia en los 13 municipios bonaerenses que administra y sostener capacidad de decisión sobre sus sucesiones. El sector libertario conducido en la provincia por Sebastián Pareja pretende ampliar su representación y no garantiza que los postulantes locales queden reservados para los actuales aliados.

Para Ritondo y la vicepresidenta provincial del partido, Soledad Martínez, preservar las gestiones municipales es una condición relevante de cualquier entendimiento. La negociación no se limita a quién encabezará una eventual fórmula para la Gobernación: también incluye la integración de listas legislativas, el peso de los concejales y la autoridad de los intendentes para conducir sus armados.

Los desafíos se concentran, entre otros lugares, en Campana, Pergamino, Lobos, Junín y General Pueyrredón, donde las sucesiones y las aspiraciones de dirigentes de distintas fuerzas agregan complejidad. En Junín, Petrecca conserva influencia sobre el espacio que gobierna Fiorini, mientras en LLA aparece Malena Baro como posible alternativa electoral. En Pergamino, Martínez también deberá resolver el futuro de su espacio local en medio de la competencia con los libertarios.

Nueve de Julio suma otro foco de tensión por las diferencias entre Gentile y sectores de LLA en el distrito. En Zárate, la proyección de Hechos, la fuerza impulsada por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, incorpora un competidor adicional al escenario del intendente Marcelo Matzkin. La existencia de otros armados muestra que un acuerdo entre amarillos y libertarios no resolvería por sí solo todas las disputas electorales.

En General Pueyrredón, la sucesión de Guillermo Montenegro reúne aspiraciones del PRO, LLA y sectores radicales. Mientras el oficialismo local proyecta a Fernando Muro, entre los nombres libertarios aparece Alejandro Carrancio y el radicalismo vinculado con Maximiliano Abad también busca intervenir en la discusión. Es uno de los distritos donde el reparto de candidaturas anticipa negociaciones más amplias.

La alianza sigue pendiente y el PRO mantiene su agenda

En el plano nacional, Mauricio Macri y dirigentes como Fernando de Andreis participan de las conversaciones con el oficialismo de Javier Milei. En la provincia, Ritondo intenta llegar a esa instancia con una estructura articulada y con mayor capacidad de negociación. Referentes partidarios consideran posible que las definiciones más importantes se posterguen hasta febrero o marzo, cuando esté más claro el escenario electoral.

Dentro del PRO también circula la posibilidad de promover a Diego Santilli para la Gobernación en un eventual acuerdo, aunque no existe una candidatura conjunta confirmada. La discusión incluye el eventual papel de la UCR y depende de las decisiones de las conducciones nacionales. Por ahora, la disputa por las intendencias sigue siendo una de las principales condiciones para cualquier entendimiento.

La cita de Junín dejó un calendario de organización antes que un cierre electoral: nuevas reuniones seccionales, capacitación para cuadros locales y el compromiso de comenzar en febrero una plataforma de gobierno. Mientras tanto, el PRO procura defender sus municipios y fortalecer candidatos propios, sin dar por resuelta su relación con La Libertad Avanza rumbo a 2027.