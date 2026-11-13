ATE activó un paro a la japonesa y hay vuelos demorados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) puso en marcha este viernes 13 de noviembre un paro a la japonesa en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, mediante una modalidad que consiste en reforzar los controles de seguridad, documentación y procedimientos operativos. La protesta comenzó a las 6 de la mañana y ya se registraron demoras en vuelos que debían partir desde la terminal porteña.

La medida es impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes denuncian diez meses de salarios congelados, falta de personal y deficiencias en los recursos destinados a garantizar el funcionamiento de los aeropuertos.

A diferencia de una huelga tradicional, los empleados no interrumpen completamente sus tareas. Por el contrario, intensifican las inspecciones y verificaciones sobre aeronaves, equipamiento e instalaciones, lo que puede prolongar los tiempos habituales de operación.

Qué vuelos están afectados por el paro en Aeroparque

Durante la mañana del viernes se reportaron al menos ocho vuelos con demoras en Aeroparque Jorge Newbery, aunque algunos lograron despegar después de los horarios inicialmente previstos.

Entre los servicios afectados aparecen vuelos de Aerolíneas Argentinas con destino a Jujuy, Salta, Posadas, Mar del Plata, Córdoba, Río de Janeiro, Catamarca y Bariloche.

La cantidad de vuelos demorados corresponde al primer relevamiento difundido durante la mañana, por lo que puede modificarse a medida que avance la jornada.

ATE-ANAC informó que los controles incluyen aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y actividades vinculadas con la seguridad operacional.

La medida también contempla tareas de fiscalización de documentación, servicios terrestres y dispositivos de respuesta ante emergencias.

Por ese motivo, los pasajeros con vuelos programados desde Aeroparque o Ezeiza deben consultar el estado actualizado de sus servicios con la aerolínea correspondiente.

Los reclamos de ATE por salarios y seguridad aeroportuaria

El conflicto tiene como eje las condiciones laborales de los trabajadores de la ANAC y los recursos destinados a las operaciones aeroportuarias.

Desde el sindicato denunciaron falta de personal, deterioro salarial y problemas relacionados con equipos de protección, agentes extintores, ambulancias e insumos sanitarios para atender situaciones de emergencia.

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, explicó que la protesta busca reforzar los controles sobre las condiciones de funcionamiento de los aeropuertos y visibilizar las dificultades que, según el gremio, atraviesan los trabajadores.

Uno de los reclamos salariales se relaciona con los adicionales que percibe el personal que realiza jornadas extensas. Actualmente, quienes trabajan más de doce horas reciben un concepto de alimentación de $13.000, una suma que la organización considera insuficiente para afrontar esos gastos.

ATE también cuestionó el incumplimiento de una conciliación obligatoria que atribuye al Gobierno nacional y reclamó respuestas sobre las condiciones de trabajo.

Cómo funciona el paro a la japonesa y por qué genera demoras

La modalidad elegida por los trabajadores consiste en ejecutar controles exhaustivos y verificar estrictamente el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.

Entre las tareas alcanzadas se encuentran los servicios de extinción de incendios, el control terrestre, la revisión de aeronaves y la fiscalización de instalaciones aeroportuarias.

El incremento de las verificaciones puede extender los tiempos necesarios para completar las operaciones en tierra y autorizar determinadas actividades, con consecuencias sobre la programación de vuelos.

Marcelo Belelli, coordinador del gremio, explicó que el refuerzo de las inspecciones genera una mayor carga de trabajo y afecta los tiempos operativos de las terminales.

Desde la organización sindical remarcaron que la protesta busca visibilizar sus denuncias sobre seguridad y condiciones laborales, y no perjudicar deliberadamente a los pasajeros.

Un conflicto que ya había generado advertencias

La protesta de este viernes se inscribe en una serie de reclamos que ATE viene impulsando por el funcionamiento de la ANAC.

A comienzos de noviembre, el sindicato ya había convocado medidas de fuerza y advertido sobre problemas de equipamiento y mantenimiento en distintos aeropuertos del país.

La organización sostiene que las deficiencias denunciadas requieren inspecciones integrales de higiene y seguridad, además de documentación sobre riesgos laborales, mantenimiento de equipos y provisión de elementos de protección personal.

Las irregularidades señaladas corresponden a denuncias sindicales y no implican que se haya constatado oficialmente un riesgo generalizado en todas las terminales.

Para el resto de la jornada, el gremio anticipó la continuidad de las acciones de fiscalización y otras medidas administrativas. Mientras tanto, la evolución de las demoras dependerá del desarrollo de los controles y de la operación de cada aeropuerto.