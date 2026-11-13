Rutas nacionales en Buenos Aires: obras frenadas, fondos bajo la lupa y nuevos peajes en puerta

Rutas nacionales.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de concesiones viales y habilitó la incorporación de más rutas nacionales al sistema de explotación privada mediante el cobro de peajes. La decisión alcanza a corredores estratégicos de la provincia de Buenos Aires y llega en medio de reclamos por el deterioro de los caminos, obras paralizadas y cuestionamientos al destino de los recursos destinados a infraestructura vial.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo. La disposición amplía la Red Federal de Concesiones, el programa que traslada a operadores privados la administración, conservación, reparación y explotación de tramos de rutas nacionales.

El anuncio profundiza una discusión que enfrenta a la Casa Rosada con el gobierno de Axel Kicillof, mientras intendentes, legisladores, productores y organizaciones sociales reclaman intervenciones en corredores fundamentales para la actividad económica y la circulación cotidiana.

Las rutas bonaerenses que ingresan al nuevo esquema

La ampliación comprende 27 rutas nacionales distribuidas en 16 provincias. Entre los corredores identificados en territorio bonaerense figuran las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. La Ruta 9 también integra el programa nacional, con sectores previstos en otras jurisdicciones.

La normativa establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, determinará los tramos que serán licitados, previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad. El Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales.

Las empresas adjudicatarias podrán encargarse de obras de construcción, reparación, ampliación, mantenimiento y prestación de servicios a los usuarios. Los futuros contratos también contemplarán la posibilidad de desarrollar actividades comerciales complementarias.

Red Federal de Concesiones: el esquema nacional de corredores viales previstos para la explotación privada mediante peajes, con tramos que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno nacional sostiene que el esquema permitirá recuperar infraestructura, mejorar la seguridad vial y reducir costos logísticos mediante inversiones privadas. La estrategia forma parte de su política de reducción de la participación estatal en la gestión de corredores nacionales y de preservación del equilibrio fiscal.

Fondos viales bajo cuestionamiento: el reclamo que Nación no logra cerrar

La ampliación de las concesiones llega con una controversia sobre los recursos que el Estado nacional recauda para infraestructura vial. El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció que más de $1,3 billones vinculados al mantenimiento de rutas no fueron aplicados a las obras correspondientes durante la gestión libertaria.

El planteo también llegó a la Legislatura bonaerense. Documentación incorporada a pedidos de informes indicó que el Sistema Vial Integrado (SisVial) recibió $1.503.252 millones entre 2024 y mayo de 2026, mientras que la ejecución informada para obras alcanzó $394.406 millones, equivalente al 26,2% de los recursos contabilizados.

La diferencia motivó presentaciones legislativas y solicitudes de información sobre la administración de los fondos. La discusión también llegó a la Justicia federal, donde se requirieron explicaciones sobre el destino de recursos del fideicomiso vial y las colocaciones financieras realizadas.

A los cuestionamientos políticos se sumó recientemente Horacio Volpe, integrante de la Mesa Agropecuaria de Leandro N. Alem, quien denunció que la recaudación del impuesto a los combustibles no se refleja en mejoras sobre las rutas nacionales 5, 7 y 188.

El productor calculó una recaudación anual cercana a los $4,44 billones por los tributos considerados y cuestionó que las banquinas, la señalización y las calzadas continúen deterioradas. Su reclamo agregó la posición de sectores agropecuarios que dependen de esos corredores para transportar producción y conectar mercados.

Rutas deterioradas y obras paralizadas: la presión del interior bonaerense

Los reclamos por el estado de las rutas nacionales se multiplicaron durante 2026. En octubre, intendentes, legisladores, trabajadores viales y vecinos participaron de una jornada federal en Plaza de Mayo para exigir mantenimiento, seguridad vial y reactivación de obras.

Jornada de concientización por la seguridad vial en Plaza de Mayo.

Uno de los principales focos fue la Ruta Nacional 3, donde vecinos de Azul, Las Flores y otras localidades vienen reclamando la continuidad de la autovía y mejoras urgentes. En el tramo comprendido entre Azul y Cacharí, una resolución judicial ordenó a Vialidad Nacional presentar un plan de intervención, ejecutar reparaciones y reforzar las medidas preventivas.

El intendente de Azul, Nelson Sombra, llevó esos reclamos a la movilización federal. La preocupación también alcanza a Tres Arroyos, donde el jefe comunal Pablo Garate cuestionó el estado de las rutas nacionales 3 y 228 y reclamó autorización para realizar trabajos municipales sobre sectores deteriorados.

La situación de la Ruta Nacional 5 también concentra demandas. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 200 siniestros y 21 fallecidos sobre ese corredor, mientras continúan los pedidos para completar la autovía.

El intendente Stadnik calificó a la RN5 como “la Ruta de la Muerte”.

Los reclamos por infraestructura se desarrollan junto con una preocupación más amplia por la seguridad vial. Un relevamiento provincial contabilizó 63 víctimas fatales en siniestros registrados durante julio, de las cuales 39 fallecieron en rutas nacionales y provinciales.

La disputa con Kicillof por el control de los corredores

La política de concesiones también profundizó el enfrentamiento institucional entre Nación y Provincia. El gobierno bonaerense intentó participar de las licitaciones mediante Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), la empresa pública que administra corredores provinciales.

La compañía presentó ofertas para gestionar rutas nacionales, pero fue excluida de uno de los procedimientos. La administración de Kicillof denunció irregularidades en los pliegos y cuestionó modificaciones introducidas durante el proceso de selección.

En junio, Milei rechazó mediante el Decreto 411/2026 el recurso administrativo presentado por AUBASA. El Gobierno nacional sostuvo que la empresa no había acreditado suficientemente determinados requisitos técnicos y financieros.

La disputa puso frente a frente dos modelos de administración vial: la propuesta bonaerense de gestión pública con reinversión de ingresos y el esquema nacional de concesiones privadas financiadas mediante peajes.

La Provincia también solicitó asumir la administración de sectores de la Ruta Nacional 33 y de la Autopista Presidente Perón, con el argumento de impulsar intervenciones sobre corredores estratégicos para la producción, el transporte y la conectividad metropolitana.

Nuevos peajes y preocupación por el empleo

Los antecedentes de las concesiones anteriores también alimentan la discusión sobre sus consecuencias económicas y laborales. En Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, el cambio de operador estuvo acompañado por desvinculaciones de trabajadores vinculados con el peaje y los servicios viales.

En Cacharí, partido de Azul, vecinos y autoridades cuestionaron la instalación de una estación de cobro sobre la Ruta Nacional 3, entre la localidad y la ciudad cabecera. El planteo se concentró en el impacto que tendría el peaje para quienes necesitan trasladarse por trabajo, salud, educación o trámites.

La incorporación de tecnología para automatizar el cobro también generó preocupación entre trabajadores del sector, ante la reorganización de tareas que históricamente requerían personal en las estaciones.

Vecinos, organizaciones y autoridades de Cacharí cuestionaron que la cabina de peaje quede sobre el trayecto que conecta a la localidad con su ciudad cabecera.

El debate económico incluye el costo del transporte de cargas y su incidencia sobre las actividades productivas. Para los sectores que utilizan diariamente las rutas nacionales, las tarifas y las obras comprometidas serán aspectos centrales de las próximas concesiones.

Más concesiones en medio de reclamos pendientes

Con el nuevo decreto, el gobierno de Milei amplía su programa de participación privada en la infraestructura vial. La Secretaría de Transporte deberá avanzar con la definición de los corredores, la preparación de los pliegos y las convocatorias a licitación durante los próximos doce meses.

La decisión vuelve a colocar en el centro de la discusión el financiamiento de las rutas nacionales, mientras continúan las demandas por mantenimiento, obras estructurales y ejecución de recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

En Buenos Aires, la nueva etapa se desarrollará sobre corredores que ya concentran reclamos de intendentes, legisladores, productores y usuarios. La disputa por los peajes se suma así a una controversia más amplia sobre el destino de los fondos públicos, las condiciones de seguridad vial y el modelo de administración de la infraestructura nacional.

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