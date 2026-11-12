La CGT apuesta a la cultura y abre un espacio de debate político

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre FUERZA Bienal, un encuentro de cultura, ideas y debate político que reunirá a referentes del periodismo, la economía, la literatura y el mundo artístico. La actividad se desarrollará en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa propone dos jornadas de conversaciones sobre el presente y el futuro de la Argentina, con ejes que incluyen el trabajo, la producción, la inteligencia artificial, la democracia, la soberanía y la situación económica. La programación también contempla música en vivo, teatro, cine y actividades para las infancias.

FUERZA Bienal forma parte de una plataforma cultural impulsada por la central obrera que comenzó con FUERZA Festival y busca ampliar los espacios de encuentro y discusión a través de distintas expresiones artísticas.

La CGT reúne a referentes para debatir el futuro del país

La primera jornada comenzará el sábado a las 14 con la apertura oficial. Entre los primeros encuentros se destaca una conversación sobre Malvinas, que contará con la participación de Juan Rattenbach y Aien Nesci a las 16.

A las 17, Gabriela Borrelli, Tali Goldman y Pedro Yagüé abordarán los vínculos entre literatura, trabajo y política. Una hora después, Tomás Trapé, Tomás Borovinsky y Aleli Prevignano participarán de un intercambio sobre inteligencia artificial y sus desafíos para el futuro.

La agenda continuará a las 19 con Reynaldo Sietecase y Lorena Álvarez, quienes debatirán sobre las formas de narrar la actualidad.

A las 20 llegará uno de los encuentros vinculados directamente con la agenda productiva: Jorge Sola y Diego Coatz analizarán los desafíos de la producción argentina y las perspectivas del desarrollo económico.

La programación busca reunir distintas miradas sobre los cambios tecnológicos, las transformaciones sociales y los problemas que atraviesan la actividad productiva.

Economía, clase media y política: los debates del domingo

El domingo 15 de noviembre tendrá una agenda centrada en la economía, la identidad y las transformaciones de la sociedad argentina.

A las 16, Pablo Fernández Rojas, Facundo Abramovich y Estefanía Mensi participarán de una conversación sobre el futuro y los desafíos de las nuevas generaciones.

Uno de los principales encuentros está previsto para las 17, cuando Julián Zicari, Marina Dal Poggetto, Hernán Letcher y Juan Gentile analizarán los problemas estructurales de la economía argentina.

La jornada continuará a las 19 con Martín Rodríguez, Hernán Vanoli y Natalia Aruguete, quienes abordarán la situación de la clase media y sus transformaciones.

A las 20, María O'Donnell y Hernán Confino participarán de un intercambio sobre los años setenta y su relación con los debates actuales.

Pedro Saborido también estará presente: a las 21 encabezará una conversación dedicada al humor, la política y la identidad.

Música, cine y teatro completan la programación

Además de las charlas, FUERZA Bienal contará con una agenda artística distribuida durante ambas jornadas.

El sábado se presentarán Ekathe, Mery Granados y el Sindicato Argentino de Boleros. También se proyectará la película Lealtad a la justicia social.

El domingo habrá un taller de percusión a cargo de La Bomba de Tiempo y una presentación musical de Julieta Laso.

La programación teatral incluye Nación Alambre, una obra vinculada con la crisis argentina de 2001, y El debate, que recrea el histórico intercambio entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco.

Para las infancias se organizarán las actividades Personajes del mañana y Amuletos de la fuerza.

El cierre está previsto para el domingo a las 23, con un espectáculo sorpresa en el escenario principal.

Dónde y cuándo será FUERZA Bienal

El encuentro se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, desde las 14, en C Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La entrada será libre y gratuita y las actividades estarán abiertas a la comunidad.

Con esta propuesta, la CGT amplía su participación en el ámbito cultural mediante una programación que combina debates políticos y económicos con expresiones artísticas, en un espacio abierto para intercambiar ideas sobre los desafíos del país.