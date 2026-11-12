La CGT apuesta a la cultura y abre un espacio de debate político

La central sindical realizará FUERZA Bienal el 14 y 15 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá economistas, periodistas, escritores y artistas en dos jornadas gratuitas que combinarán discusiones sobre el futuro del país con espectáculos culturales.
Política12 de noviembre de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
CGT Marcha Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este sábado 14 y domingo 15 de noviembre FUERZA Bienal, un encuentro de cultura, ideas y debate político que reunirá a referentes del periodismo, la economía, la literatura y el mundo artístico. La actividad se desarrollará en C Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.

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La iniciativa propone dos jornadas de conversaciones sobre el presente y el futuro de la Argentina, con ejes que incluyen el trabajo, la producción, la inteligencia artificial, la democracia, la soberanía y la situación económica. La programación también contempla música en vivo, teatro, cine y actividades para las infancias.

FUERZA Bienal forma parte de una plataforma cultural impulsada por la central obrera que comenzó con FUERZA Festival y busca ampliar los espacios de encuentro y discusión a través de distintas expresiones artísticas.

La CGT reúne a referentes para debatir el futuro del país

La primera jornada comenzará el sábado a las 14 con la apertura oficial. Entre los primeros encuentros se destaca una conversación sobre Malvinas, que contará con la participación de Juan Rattenbach y Aien Nesci a las 16.

A las 17, Gabriela Borrelli, Tali Goldman y Pedro Yagüé abordarán los vínculos entre literatura, trabajo y política. Una hora después, Tomás Trapé, Tomás Borovinsky y Aleli Prevignano participarán de un intercambio sobre inteligencia artificial y sus desafíos para el futuro.

La agenda continuará a las 19 con Reynaldo Sietecase y Lorena Álvarez, quienes debatirán sobre las formas de narrar la actualidad.

A las 20 llegará uno de los encuentros vinculados directamente con la agenda productiva: Jorge Sola y Diego Coatz analizarán los desafíos de la producción argentina y las perspectivas del desarrollo económico.

La programación busca reunir distintas miradas sobre los cambios tecnológicos, las transformaciones sociales y los problemas que atraviesan la actividad productiva.

Economía, clase media y política: los debates del domingo

El domingo 15 de noviembre tendrá una agenda centrada en la economía, la identidad y las transformaciones de la sociedad argentina.

A las 16, Pablo Fernández Rojas, Facundo Abramovich y Estefanía Mensi participarán de una conversación sobre el futuro y los desafíos de las nuevas generaciones.

Uno de los principales encuentros está previsto para las 17, cuando Julián Zicari, Marina Dal Poggetto, Hernán Letcher y Juan Gentile analizarán los problemas estructurales de la economía argentina.

La jornada continuará a las 19 con Martín Rodríguez, Hernán Vanoli y Natalia Aruguete, quienes abordarán la situación de la clase media y sus transformaciones.

A las 20, María O'Donnell y Hernán Confino participarán de un intercambio sobre los años setenta y su relación con los debates actuales.

Pedro Saborido también estará presente: a las 21 encabezará una conversación dedicada al humor, la política y la identidad.

Bienal de Fuerzas

Música, cine y teatro completan la programación

Además de las charlas, FUERZA Bienal contará con una agenda artística distribuida durante ambas jornadas.

El sábado se presentarán Ekathe, Mery Granados y el Sindicato Argentino de Boleros. También se proyectará la película Lealtad a la justicia social.

El domingo habrá un taller de percusión a cargo de La Bomba de Tiempo y una presentación musical de Julieta Laso.

La programación teatral incluye Nación Alambre, una obra vinculada con la crisis argentina de 2001, y El debate, que recrea el histórico intercambio entre José Ignacio Rucci y Agustín Tosco.

Para las infancias se organizarán las actividades Personajes del mañana y Amuletos de la fuerza.

El cierre está previsto para el domingo a las 23, con un espectáculo sorpresa en el escenario principal.

Dónde y cuándo será FUERZA Bienal

El encuentro se realizará el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, desde las 14, en C Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La entrada será libre y gratuita y las actividades estarán abiertas a la comunidad.

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Con esta propuesta, la CGT amplía su participación en el ámbito cultural mediante una programación que combina debates políticos y económicos con expresiones artísticas, en un espacio abierto para intercambiar ideas sobre los desafíos del país.

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