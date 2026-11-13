Boleta Única en Buenos Aires: LLA redobla la presión y el peronismo discute las reglas de 2027

Boleta Única de Papel.

La disputa por la Boleta Única de Papel (BUP) volvió a instalarse en la Legislatura bonaerense. La Libertad Avanza (LLA) renovó su ofensiva para reemplazar el sistema tradicional de boletas partidarias, mientras el peronismo que gobierna la provincia de Buenos Aires discute cómo organizar las elecciones de 2027, entre la continuidad de las primarias, la posibilidad de votar junto con Nación y las negociaciones por las reelecciones municipales.

El debate combina diferencias entre oficialismo y oposición, pero también desacuerdos dentro de cada espacio. La implementación de la BUP, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el calendario electoral forman parte de una discusión política que todavía no reúne consensos, mientras la Justicia advierte sobre las dificultades de organizar comicios con sistemas diferentes.

Los libertarios vuelven a presionar por la Boleta Única

El senador bonaerense Matías de Urraza volvió a reclamar que la Provincia adopte el mecanismo utilizado en las elecciones nacionales. El legislador libertario defendió la posibilidad de concentrar la oferta electoral en una única papeleta oficial y sostuvo que el cambio permitiría simplificar el procedimiento de votación.

A través de sus redes sociales, explicó que el sistema evitaría depender de la reposición de boletas partidarias y garantizaría la presencia de las distintas opciones electorales. También remarcó que la implementación provincial requiere una reforma legislativa propia, ya que la normativa nacional no modifica automáticamente las reglas bonaerenses.

El planteo se suma al que había realizado en octubre el senador Diego Valenzuela, también de LLA, quien pidió acelerar el tratamiento parlamentario apoyándose en una encuesta de Isonomía. El estudio, realizado en abril sobre 1.200 personas, registró un 64% de acuerdo con incorporar la BUP, un 22% en desacuerdo y alrededor de un 14% sin posición definida.

La insistencia libertaria busca llevar la discusión a la agenda legislativa antes de que comience el año electoral. Sin embargo, el respaldo a la Boleta Única no implica coincidencias sobre las demás modificaciones, especialmente la continuidad de las PASO.

La oposición coincide en la BUP, pero se divide por las primarias

Las diferencias quedaron expuestas durante una jornada de debate realizada en octubre en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde participaron legisladores de distintas fuerzas políticas.

De Urraza cuestionó la utilidad de las PASO y sostuvo que los partidos deberían resolver sus candidaturas mediante mecanismos propios. También puso el foco en el costo de organizar las primarias y en la limitada competencia interna que, según su evaluación, se registró en distintas elecciones.

El diputado radical Diego Garciarena, en cambio, respaldó la Boleta Única, pero defendió la permanencia de las primarias como herramienta para garantizar la participación de las distintas corrientes partidarias.

“Creemos en las PASO”, afirmó el legislador, quien consideró que el sistema permite evitar que la selección de candidatos quede concentrada exclusivamente en las conducciones políticas.

La diputada del Frente Renovador, Sofía Vannelli, propuso una discusión más amplia sobre el régimen electoral, que incluya mecanismos de revisión judicial, financiamiento de campañas, representación legislativa y nuevas regulaciones frente a la desinformación digital.

Kicillof y el peronismo evalúan cómo votar en 2027

Mientras la oposición impulsa modificaciones, el gobernador Axel Kicillof y sectores del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) analizan distintas alternativas para los comicios provinciales.

Una de las posibilidades es realizar elecciones concurrentes con las nacionales, manteniendo las PASO bonaerenses y el sistema tradicional de boletas partidarias para elegir gobernador, legisladores e intendentes.

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires.

Esa alternativa cobra fuerza si el gobierno de Javier Milei mantiene las primarias nacionales. La legislación bonaerense establece que, cuando Nación convoca a PASO, las provinciales deben realizarse el mismo día.

Sin embargo, si el Congreso elimina o suspende las primarias nacionales, se abren otros escenarios para Buenos Aires. En el entorno del gobernador hay sectores que consideran conveniente mantener las PASO provinciales y celebrar igualmente elecciones concurrentes, mientras otros no descartan un nuevo desdoblamiento, como ocurrió en 2025.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó su respaldo a la continuidad de las primarias. Otros sectores del peronismo también consideran necesario conservar ese mecanismo para definir candidaturas cuando no existan acuerdos internos.

Galmarini busca ordenar el debate antes de fin de año

La senadora Malena Galmarini, del Frente Renovador, ocupa un lugar central en la discusión porque preside la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado bonaerense.

La legisladora defendió la continuidad de las PASO y cuestionó los intentos nacionales de modificar el sistema. Para el massismo, las primarias siguen siendo una herramienta para resolver candidaturas y ordenar la competencia interna.

Galmarini también reclamó acelerar el trabajo parlamentario y planteó como objetivo llegar al 31 de diciembre de 2026 con las reglas electorales definidas.

En agosto, la comisión solicitó el giro de siete expedientes relacionados con la BUP, las primarias, el cronograma electoral, los partidos políticos y las reelecciones. Además, se informó que Agustina Vila, secretaria general del gobierno bonaerense, actuaría como enlace político del Ejecutivo para coordinar el tratamiento de la reforma.

La comisión también recibió pedidos de la Junta Electoral para ampliar los plazos de presentación de alianzas, candidaturas y boletas, con el objetivo de facilitar la organización de los próximos comicios.

Comisión de Reforma Política en el Senado bonaerense.

Las reelecciones municipales agregan otra disputa

El debate electoral también está atravesado por una discusión especialmente sensible para el peronismo: la posibilidad de habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas de intendentes.

El kicillofismo considera importante modificar las restricciones vigentes para permitir que los jefes comunales puedan volver a competir, pero las negociaciones encuentran diferencias con otros sectores de Fuerza Patria, particularmente La Cámpora y el Frente Renovador.

En el MDF reconocen dificultades para reunir los votos necesarios. Ferraresi, incluso, planteó la posibilidad de incorporar a las listas legislativas a intendentes que no puedan presentarse nuevamente en sus municipios.

La discusión agrega una variable política a las negociaciones por la BUP. El oficialismo debe resolver sus diferencias sobre las reelecciones y la selección de candidatos mientras distintos bloques opositores intentan avanzar con cambios en el sistema de votación.

La Justicia advierte sobre una elección con dos sistemas

La posibilidad de celebrar elecciones provinciales y nacionales el mismo día genera preocupación en la Justicia Electoral Nacional.

Si Buenos Aires mantiene las boletas partidarias para cargos provinciales y municipales, mientras Nación utiliza la BUP para presidente y diputados nacionales, los ciudadanos deberán votar mediante dos procedimientos diferentes durante una misma jornada.

La organización exigiría coordinar padrones, urnas, establecimientos, autoridades de mesa y mecanismos de escrutinio. En las elecciones de 2025, Buenos Aires utilizó 38.760 mesas nacionales y 41.189 provinciales, una dimensión que permite comprender las exigencias de una eventual concurrencia.

La situación también podría involucrar a la Ciudad de Buenos Aires, donde se evalúa celebrar los comicios locales junto con los presidenciales utilizando su propio mecanismo de votación.

Elecciones 2025.

Las reglas de 2027 siguen en discusión

La nueva ofensiva de LLA encuentra a la Legislatura con proyectos en estudio, diferencias entre las fuerzas opositoras y un oficialismo que todavía negocia su estrategia electoral.

La continuidad de las PASO nacionales será una de las decisiones que condicionarán el calendario bonaerense, mientras la discusión sobre las reelecciones municipales agrega dificultades para alcanzar acuerdos políticos.

Con la Comisión de Reforma Política trabajando sobre los expedientes y el objetivo de definir las reglas antes de finalizar diciembre, la Boleta Única se mantiene como uno de los principales puntos de una negociación electoral más amplia.

La Provincia deberá resolver cómo elegir a sus autoridades en 2027, en una discusión que involucra al Ejecutivo, la Legislatura y los organismos responsables de organizar los comicios.