Una nueva encuesta midió a Milei, Bullrich y Kicillof rumbo a 2027

Una nueva encuesta nacional sobre las elecciones presidenciales de 2027 volvió a poner bajo la lupa el escenario político argentino y el futuro electoral de Patricia Bullrich. El relevamiento de DC Consultores registró un 30,5% de intención de voto para Javier Milei, un 23,7% para la senadora y un 13,8% para el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El estudio se realizó entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 sobre una muestra de 1.862 personas de todo el país. La medición incluyó diez nombres y dejó una diferencia de 6,8 puntos porcentuales entre el Presidente y Bullrich, además de una distancia de 9,9 puntos entre la legisladora y Kicillof.

Los resultados corresponden a un escenario hipotético de intención de voto y no constituyen una proyección definitiva de las elecciones. La encuesta tampoco implica que los dirigentes incluidos hayan confirmado sus candidaturas.

Qué lugar debería ocupar Bullrich en las elecciones de 2027

Uno de los apartados centrales del estudio se concentró en el futuro político de Patricia Bullrich y su eventual participación en una fórmula presidencial.

Ante esa consulta, el 41,3% de los encuestados consideró que la senadora debería acompañar a Javier Milei como candidata a vicepresidenta en 2027.

En cambio, el 26,8% sostuvo que Bullrich debería mantenerse fuera de la competencia electoral y ocupar un lugar relevante dentro del Gabinete. Otro 20,2% se manifestó a favor de una candidatura presidencial propia, mientras que el 11,7% prefirió proyectarla como candidata para 2031.

La distribución muestra distintas preferencias entre los consultados sobre el papel que podría desempeñar la dirigente, aunque hasta el momento Bullrich no anunció una candidatura presidencial para el próximo año.

El relevamiento aparece mientras la relación política entre Milei y Bullrich atraviesa nuevas diferencias dentro del oficialismo.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la tensión entre ambos dirigentes también llegó al Senado, donde circularon versiones sobre posibles cambios en la conducción del bloque de La Libertad Avanza. Por ahora, esas modificaciones no fueron confirmadas.

Qué muestran los números sobre Kicillof y el peronismo

El relevamiento también incluyó a otras figuras vinculadas con el escenario electoral de 2027.

Axel Kicillof obtuvo el 13,8% de intención de voto, mientras que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner registró el 10,9% y Sergio Massa alcanzó el 7,3%.

La presencia de distintos referentes del peronismo en una misma pregunta introduce una particularidad: los porcentajes corresponden a preferencias individuales dentro de la oferta presentada por la consultora y no permiten establecer cómo se redistribuirían los votos ante una eventual candidatura única.

En otra consulta, referida a los espacios políticos, La Libertad Avanza obtuvo el 42,6%, frente al 17,1% del peronismo. Una nueva alternativa de centroderecha reunió el 16,2%, el kirchnerismo alcanzó el 8,5% y el Frente de Izquierda registró el 4%.

El 8,7% de los participantes manifestó que todavía no había definido su voto.

Las diferencias entre ambas preguntas reflejan que la intención de voto por dirigentes y la preferencia por espacios políticos constituyen mediciones distintas.

La economía también divide las opiniones

Además de las preferencias electorales, DC Consultores consultó sobre la evaluación del rumbo económico del país.

El 42,8% de los encuestados consideró que Argentina transita por el camino correcto, aunque implique dificultades. Otro 25,9% respondió que se avanza por el camino posible, aun cuando no sea el mejor, mientras que el 31,3% sostuvo que el país va por el camino incorrecto.

Sobre el modelo de desarrollo que debería adoptar Argentina, el 38,9% eligió continuar con Milei y darle más tiempo a las políticas actuales.

Por su parte, el 26,1% se inclinó por una tercera vía que combine equilibrio fiscal con un Estado que acompañe la actividad económica. El 19,4% prefirió un modelo con mayor presencia estatal, asociado en la encuesta a Kicillof, y el 15,6% planteó mantener el esquema económico actual, pero con otro dirigente al frente.

Los resultados incorporan distintas dimensiones al debate sobre 2027: las preferencias entre posibles candidatos, el lugar que los consultados asignan a Bullrich y las diferencias sobre la continuidad del rumbo económico.

La encuesta representa una fotografía de las opiniones recogidas entre fines de octubre y comienzos de noviembre, en un escenario donde las candidaturas, las alianzas y las reglas de la competencia presidencial todavía no están definidas.