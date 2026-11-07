Encuesta: recortes récord para llegar a fin de mes y una mayoría que reclama reactivar la economía

Javier Milei.

El deterioro de la economía cotidiana y la demanda de empleo aparecen como las principales señales del último QMonitor de QSocial, que registra un récord de hogares obligados a recortar gastos y una amplia preferencia por reactivar la actividad económica, incluso si eso implica aceptar más inflación. El relevamiento también muestra un aumento del endeudamiento familiar, dificultades para cubrir necesidades básicas y una evaluación mayoritariamente negativa del presidente Javier Milei.

La encuesta fue realizada por QSocial Big Data entre el 8 y el 26 de octubre de 2026, mediante 4.000 casos relevados a nivel nacional, con un margen de error informado de ±1,6 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Los resultados, difundidos en los primeros días de noviembre, muestran una distancia entre la leve recuperación de algunos indicadores de percepción sobre el país y las dificultades que siguen atravesando los hogares.

El recorte de gastos alcanzó el nivel más alto de la serie

Uno de los resultados más significativos aparece al consultar por la economía familiar: el 84% de los encuestados afirmó que tuvo que reducir gastos para llegar a fin de mes, el registro más elevado desde que comenzó la serie de QMonitor. En septiembre, ese indicador había alcanzado el 79%, lo que representa un incremento de cinco puntos en apenas un mes.

La necesidad de ajustar los consumos se combina con otros indicadores financieros. El 71% considera que aumentó su endeudamiento familiar, mientras que el 65% asegura que no tiene capacidad de ahorro. Además, la mitad de los participantes sostiene que sus ingresos actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación.

El relevamiento también indagó sobre las estrategias para sostener los gastos cotidianos. El 78% declaró que debió generar ingresos adicionales para mantener su nivel de vida o afrontar sus obligaciones habituales. La cifra refleja la extensión de la búsqueda de recursos complementarios entre las personas consultadas, incluso cuando cuentan con otras fuentes de ingresos.

La evaluación negativa de la situación económica personal, por su parte, aumentó seis puntos respecto de septiembre y llegó al 45%. Estos resultados conviven con una percepción general de estancamiento o caída de la economía, compartida por el 58% de los participantes.

El empleo desplaza a la inflación entre las prioridades

La encuesta también detectó una diferencia marcada entre las prioridades económicas de la población y el objetivo de desinflación que ocupa un lugar central en el programa del Gobierno.

Ante la disyuntiva entre continuar reduciendo la inflación o impulsar la actividad económica, el 75% prefirió que la economía se reactive y se genere más trabajo, aunque aumenten los precios. En cambio, apenas el 17% se inclinó por seguir bajando la inflación, incluso si eso implica ausencia de reactivación y pérdida de empleos.

QMonitor de QSocial.

La distancia entre ambas respuestas alcanza los 58 puntos porcentuales y ubica a la actividad y al trabajo en el centro de las prioridades expresadas por los encuestados. El resultado adquiere relevancia frente al énfasis que el Gobierno mantiene sobre la estabilidad de precios y el equilibrio fiscal.

La preocupación laboral también aparece en otro indicador: el 62% aseguró conocer a una persona cercana que perdió su trabajo durante los últimos tres meses. El dato se suma a las dificultades económicas personales registradas por el estudio y a la necesidad de encontrar ingresos adicionales.

Sin embargo, el desplazamiento de la inflación como prioridad no significa que hayan desaparecido las preocupaciones por los precios. El 77% percibió aumentos importantes durante el último mes, ocho puntos más que en septiembre, mientras que el 55% espera que la inflación vuelva a incrementarse en los próximos meses.

Una leve mejora en la percepción del país que no llega al bolsillo

El QMonitor también registra algunos movimientos favorables en la percepción general de la economía. La evaluación positiva de la situación actual del país pasó del 13% en agosto al 21% en octubre, acumulando dos meses consecutivos de recuperación.

No obstante, la valoración negativa sigue siendo considerablemente superior: alcanzó el 50%, frente al 47% de septiembre. A su vez, la evaluación positiva específica de la economía nacional llegó al 17%, cuatro puntos más que en la medición anterior.

Las expectativas presentan resultados contrapuestos. La proporción de encuestados que espera una evolución positiva del país subió dos puntos y alcanzó el 32%, mientras que el pesimismo llegó al 45%, siete puntos por encima del registro previo.

Así, la mejora de determinadas percepciones generales convive con un deterioro de los indicadores referidos a ingresos, endeudamiento y gastos familiares. La diferencia aparece entre quienes observan algunas señales de recuperación nacional y quienes no registran una mejora equivalente en su economía cotidiana.

Milei alcanza un récord de imagen negativa y crece el rechazo a su continuidad

En el plano político, la aprobación de la gestión nacional se ubicó en el 36%, un punto por encima de septiembre. El resultado confirma una estabilidad relativa del respaldo al Gobierno, que se mantuvo entre el 34% y el 36% en seis de las últimas siete mediciones.

La imagen personal del Presidente, sin embargo, presenta un panorama diferente. Milei registra un 32% de valoración positiva y un 57% de imagen negativa, el nivel de rechazo más alto de la serie.

QMonitor de QSocial.

Entre los dirigentes evaluados, Cristina Fernández de Kirchner encabeza la imagen positiva con el 34%, después de crecer seis puntos en dos meses. En tercer lugar aparece Patricia Bullrich, con un 31% de opiniones favorables y un 49% de negativas.

La encuesta también indagó sobre la continuidad presidencial. El 56% de los participantes prefiere que Milei no sea reelegido en 2027, mientras que el respaldo a un segundo mandato aumentó del 33% al 36%.

Respecto de las políticas públicas, el 45% considera necesario cambiar la mayoría de las medidas actuales, frente al 27% que prefiere mantenerlas mayoritariamente y el 24% que propone combinar continuidades y modificaciones.

Kicillof supera a Milei en un eventual balotaje

El relevamiento también proyectó escenarios hipotéticos para las elecciones presidenciales de 2027. En una primera vuelta, Milei obtiene el 35% de intención de voto y el gobernador bonaerense Axel Kicillof alcanza el 31%.

La relación cambia en una eventual segunda vuelta entre ambos dirigentes: Kicillof registra un 45% frente al 40% de Milei. El estudio también señala que un 20% manifiesta preferencia por una tercera alternativa presidencial nueva.

La polarización aparece reflejada en otra pregunta: el 46% considera que sería peor para el país un triunfo de Milei, mientras que otro 46% expresa esa misma preocupación ante una victoria del peronismo.

El nuevo QMonitor llega así con una mayoría que demanda reactivación y empleo, niveles récord de recortes familiares y un escenario electoral dividido. Los resultados colocan la evolución de los ingresos, el consumo y el mercado laboral entre los principales asuntos que atraviesan la evaluación del rumbo económico nacional y las expectativas políticas hacia 2027.