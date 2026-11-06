La industria argentina volvió a caer y cerró el tercer trimestre de 2026 en rojo

La actividad industrial argentina volvió a registrar números negativos durante septiembre de 2026, mientras que la construcción mostró una recuperación tanto mensual como interanual. Según los informes difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción manufacturera cayó 1,8% frente al mismo mes de 2025, en contraste con el crecimiento del 5,1% que registró la construcción.

Los resultados reflejan desempeños diferentes dentro de la economía. Aunque la industria consiguió una leve mejora del 0,7% respecto de agosto, no logró revertir las pérdidas de los meses anteriores y terminó el tercer trimestre en terreno negativo.

En los primeros nueve meses del año, el sector manufacturero acumuló una contracción del 2,6%, mientras que la construcción avanzó un 1,3% durante el mismo período.

La industria acumula tres meses de caídas interanuales

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) registró en septiembre su tercera baja interanual consecutiva, después de los retrocesos de julio y agosto.

El dato mensual mostró un crecimiento del 0,7%, luego de la mejora del 1,9% registrada en agosto. Sin embargo, ambos avances resultaron insuficientes para compensar la fuerte caída de julio.

Además, el indicador de tendencia-ciclo disminuyó un 0,4% respecto del mes anterior, una señal de que la recuperación todavía no logra consolidarse.

El relevamiento oficial también mostró que diez de las dieciséis divisiones industriales presentaron caídas interanuales.

Entre los sectores más afectados se destacaron maquinaria y equipo, con una contracción del 26,8%, y otros equipos, aparatos e instrumentos, que retrocedieron un 22%.

También se registraron bajas en prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%), muebles y colchones (-4,9%), productos de metal (-4%) y vehículos automotores y autopartes (-3,5%).

En contraste, algunas actividades consiguieron mejorar su desempeño. Otro equipo de transporte creció un 11%, madera, papel, edición e impresión avanzó un 6,4% y productos minerales no metálicos aumentó un 5,1%.

La evolución desigual entre las distintas ramas industriales volvió a quedar reflejada en los indicadores oficiales.

La construcción sorprendió con un fuerte repunte

A diferencia de la industria manufacturera, la construcción registró un crecimiento del 7,8% mensual durante septiembre, el avance más importante en lo que va de 2026.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) también mostró una mejora del 5,1% frente al mismo período del año pasado.

De esta manera, el sector acumuló un incremento interanual del 1,3% entre enero y septiembre, después de atravesar varios meses de resultados irregulares.

El desempeño positivo estuvo acompañado por mayores consumos de diferentes materiales utilizados en las obras.

Las pinturas para construcción encabezaron las subas interanuales, con un aumento del 22,4%, seguidas por el hormigón elaborado (12,8%), el hierro redondo y los aceros para la construcción (5,2%) y el cemento portland (4,6%).

No todos los insumos acompañaron la mejora. Los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron un 15%, mientras que los artículos sanitarios de cerámica cayeron un 8,2%.

Qué esperan las empresas constructoras para los próximos meses

Pese al repunte de septiembre, las expectativas empresariales todavía muestran cautela respecto del último trimestre del año.

Entre las compañías dedicadas a obras privadas, el 74% considera que la actividad se mantendrá sin cambios entre octubre y diciembre, mientras que un 15% anticipa una disminución y apenas el 11% espera una mejora.

En el segmento de obras públicas, el 62,4% proyecta estabilidad, el 23,5% prevé una caída y el 14,1% considera posible un crecimiento.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó públicamente los avances mensuales registrados por ambos sectores.

Los datos de septiembre muestran así un escenario productivo con diferencias importantes: mientras la construcción consiguió recuperar actividad, la industria manufacturera continuó por debajo de los niveles del año anterior y cerró el tercer trimestre sin revertir su trayectoria negativa.