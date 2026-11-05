Boca, Argentinos y Central van por la Liga: quién llega mejor y qué cambios preparan

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán al campeón de Liga 2026 este sábado 7 de noviembre, desde las 17:30, en una jornada que tendrá tres partidos simultáneos. Los tres jugarán como locales y llegan separados por apenas un punto, aunque la diferencia de gol le da una ventaja al Xeneize. Con los lugares en los octavos de final del Clausura asegurados, los entrenadores terminan de ajustar las formaciones para buscar el título de la tabla anual.

Boca recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera; Argentinos enfrentará a Huracán en el Diego Armando Maradona y Central jugará contra Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito. Los dos primeros acumulan 60 puntos, mientras que el conjunto rosarino tiene 59 y necesita una combinación de resultados para superar a sus competidores.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la última fecha también definirá los cinco lugares pendientes para los playoffs del Clausura, en una programación condicionada por los operativos de seguridad de la visita papal.

Boca mantiene una duda en el ataque

Después del triunfo por 1-0 ante River, el Vasco Arruabarrena apostaría a sostener la base que ganó el Superclásico. La incógnita pasa por el sector izquierdo del ataque: Sebastián Villa podría continuar entre los titulares, aunque Alan Velasco, quien ingresó durante el segundo tiempo frente al Millonario, aparece como alternativa.

El Xeneize afronta esta definición mientras sigue en carrera en otras dos competencias: está en las semifinales de la Copa Argentina y en la final de la Copa Sudamericana. Ante Defensa, buscará aprovechar la ventaja que construyó en la clasificación acumulada.

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Alan Velasco.

Probable formación de Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; Santiago Sosa Yung, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández.

Argentinos deberá reemplazar a una pieza de la defensa

Argentinos llega a la última jornada con los mismos puntos que Boca, pero con una diferencia de gol inferior. Para recibir a Huracán tendrá, además, una ausencia importante: Francisco Álvarez alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el triunfo ante Atlético Tucumán y no podrá jugar.

La probable defensa del Bicho incluye a Franco Paredes, Erik Godoy, Mateo Mendoza y Sebastián Prieto. El equipo de La Paternal intentará ganar y esperar un tropiezo de Boca, la combinación que le permitiría quedarse con el título sin depender de una goleada extraordinaria.

Probable formación de Argentinos: Brayan Cortés; Franco Paredes, Erik Godoy, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez.

Probable formación de Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, Ibáñez o Lescano; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo.

Central tendría a Di María entre los suplentes

En Rosario Central, la principal novedad pasa por Ángel Di María, quien no estaría desde el inicio por su condición física. La figura del Canalla llegaría al partido al límite y ocuparía un lugar en el banco de suplentes del equipo de Almirón.

La formación probable también mantiene una alternativa entre Rodríguez e Ibarra en el mediocampo. Central buscará vencer a Estudiantes de Río Cuarto y estará pendiente de lo que ocurra en la Bombonera y en La Paternal.

Probable formación de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Rodríguez o Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Franco Cervi, Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Probable formación de Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Franco Rodríguez; Tomás González, Álan Cabrera, Gonzalo Alanís; Ibrahim Hessar y Martín Garnerone.

Qué necesita cada equipo para ser campeón

Boca llega con la mejor posición relativa: tiene 60 puntos y una diferencia de gol de +22, frente al +12 de Argentinos y el +16 de Central. Si derrota a Defensa y Justicia, será campeón salvo que el Bicho consiga una goleada que revierta esa distancia. También le alcanzará con empatar si ninguno de sus dos perseguidores gana.

Incluso una derrota podría dejar al Xeneize con el título si Argentinos y Central también pierden, siempre que conserve la ventaja en diferencia de gol sobre el conjunto de La Paternal.

Argentinos será campeón si gana y Boca no lo hace. Otra combinación favorable sería empatar ante Huracán y que pierdan tanto el Xeneize como Central. Si los dos líderes ganan, el Bicho necesitará descontar la amplia distancia que hoy existe en la diferencia de gol.

Central necesita ganar y que Boca y Argentinos no sumen de a tres para asegurarse el primer puesto. Así llegaría a 62 puntos y dejaría a sus rivales con un máximo de 61, una combinación que le permitiría repetir el título de la Anual.

Si Boca y Argentinos pierden y Central empata, los tres terminarán con 60 puntos. En ese escenario, la definición se resolverá por diferencia de gol: el Xeneize parte con ventaja, aunque el margen de las derrotas será determinante para establecer las posiciones finales.