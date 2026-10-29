Palermo, entre la final con Platense, su deseo por Boca y el recuerdo de Maradona

Martín Palermo llevó a Platense a la final de la Copa Argentina tras eliminar por penales a Atlético Tucumán en Salta. Después de la clasificación, el entrenador destacó la respuesta de sus jugadores durante una temporada con tres competencias, defendió sus decisiones para armar el equipo y expresó su deseo de que Boca consiga títulos en los frentes que tiene abiertos.

“La satisfacción de este grupo y la ambición que mostraron hasta el final, en las tres competencias que tuvimos, siempre peleando”, sostuvo el técnico al repasar el recorrido del Calamar en la Copa Libertadores, el torneo local y el certamen federal.

Los penales y las decisiones que explicó Palermo

El entrenador valoró la precisión de sus futbolistas en la tanda y la intervención de Juan Pablo Cozzani, quien detuvo el remate decisivo de Atlético Tucumán.

“Los cinco que ejecutaron los nuestros, muy bien, con seguridad y responsabilidad”, afirmó. Sobre el arquero, agregó: “Juan siempre nos termina dando, atajando ese penal”.

Entre los ejecutores estuvieron Franco Zapiola y Guido Mainero, quienes habían comenzado el encuentro en el banco. Palermo explicó que sus ausencias en la formación inicial respondieron al análisis del adversario y a lo que buscaba para ese partido.

“Me tocó dejarlos afuera, pero es una elección por el rival y rendimiento, lo que yo busco en el equipo”, señaló. También destacó la respuesta de ambos: “Ellos entendieron que elijo siempre por conveniencia por el equipo, desde el lugar que le toca están apoyando, eso es muy lindo para el entrenador”.

El técnico remarcó que ese criterio de selección fue planteado desde el inicio de su ciclo. “Desde el primer día lo tuvieron en claro, cómo era mi forma de trabajar. Demostrar en el día a día y en los partidos”, sostuvo.

Al evaluar la temporada, mencionó el triunfo frente a Independiente en su primer encuentro y la actuación ante Fluminense en el Maracaná como dos referencias de la ambición del plantel.

El deseo por Boca y el rival que espera Platense

Con el Calamar instalado en la final, Palermo fue consultado por la otra semifinal, que enfrentará a Boca y Banfield. El máximo goleador de la historia del Xeneize manifestó su deseo de que su exclub consiga resultados positivos, aunque no eligió públicamente a cuál de los dos equipos prefiere enfrentar.

“Quiero que Boca sea campeón de la Sudamericana, que sea campeón de todo”, expresó.

Luego amplió: “Es el deseo que Boca gane todos los frentes que tiene, deben jugar con Banfield, veremos. Quiero que ganen la Sudamericana, el campeonato y la anual”.

También mencionó la posibilidad de que Boca acceda a la próxima Copa Libertadores a través de una ubicación entre los tres primeros de la tabla anual. Para Platense, el próximo rival en la Copa Argentina saldrá del encuentro entre el Xeneize y el Taladro.

La lluvia y un recuerdo de Maradona

La definición en Salta también llevó a Palermo a recordar su gol ante Perú del 10 de octubre de 2009, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, y el festejo de Diego Maradona bajo la lluvia.

“En un momento dije, esto es algo épico que lo ganemos en la última jugada, y no sé si terminaba como el festejo de Diego tirándome de panza. Estaba para cualquier cosa”, contó.

Esta vez, la clasificación llegó desde el punto penal. Con el respaldo a sus jugadores y otra final por delante, Palermo buscará completar el recorrido de Platense con el título de la Copa Argentina.