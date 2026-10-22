Ascensos y descensos en el fútbol argentino: qué se define en la recta final

El fútbol argentino transita la etapa de definiciones por los ascensos y la permanencia. En la Primera Nacional, a dos fechas del cierre de la fase regular, la atención se concentra en los equipos que buscan llegar a la final por el primer ascenso y en quienes todavía pelean por ingresar al Reducido.

Ferro Carril Oeste es el que llega con mayor ventaja para ganar su zona, mientras que Tristán Suárez, Temperley, Gimnasia de Jujuy y Atlanta mantienen abierta la disputa en el otro grupo. Los próximos resultados determinarán quiénes podrán jugar por el salto a la Liga Profesional.

Ferro puede asegurar la final este sábado

Con 65 puntos, Ferro lidera la Zona A y le lleva cinco a Godoy Cruz, cuando quedan seis en juego. El equipo de Caballito recibirá este sábado a Chaco For Ever y cerrará la fase regular como visitante de Acassuso.

Una victoria en su próximo partido le garantizará el primer puesto y la clasificación a la final. También podría conseguirlo sin ganar, siempre que Godoy Cruz no sume de a tres: un empate del conjunto mendocino dejaría su máximo posible en 64 unidades, por debajo de las que Ferro ya tiene.

El objetivo del club de Caballito es regresar a Primera después de más de 26 años de ausencia. Sin embargo, ganar la zona no significa ascender: todavía deberá enfrentar al líder del otro grupo en el encuentro que otorgará el primer boleto.

La final será a partido único y tendría lugar el fin de semana del 7 de noviembre, una fecha que permanece como tentativa.

Cuatro equipos buscan ganar la Zona B

La pelea por el otro lugar en la final tiene a Tristán Suárez como líder, con 62 puntos. Lo siguen Temperley, con 60, y Gimnasia de Jujuy y Atlanta, ambos con 58.

La diferencia mantiene a los cuatro con posibilidades matemáticas a dos jornadas del cierre. Tristán Suárez depende de sus propios resultados, mientras que sus perseguidores necesitan sumar y esperar que el líder deje puntos.

La fecha 35 incluirá un cruce directo: Gimnasia de Jujuy recibirá a Atlanta. El resultado será determinante para las aspiraciones de ambos y también puede favorecer a los dos equipos que encabezan la tabla.

El segundo ascenso: quiénes ya tienen lugar en el Reducido

En la Zona A, los lugares disponibles para el Reducido ya están repartidos, aunque resta establecer las posiciones finales.

Deportivo Morón suma 58 puntos; Deportivo Madryn y Colón tienen 54; Ciudad de Bolívar reúne 51 y Almirante Brown, 48. Esos equipos, junto con Estudiantes de Buenos Aires, ya aseguraron su participación. También ingresará Ferro o Godoy Cruz, según cuál de los dos termine detrás del ganador del grupo.

Las últimas fechas servirán para ordenar esas ubicaciones antes de comenzar la instancia por el segundo ascenso.

Los lugares que todavía se disputan en la Zona B

En el otro grupo, la clasificación al Reducido sigue abierta. Además de los cuatro clubes que conservan posibilidades de ganar la zona, aparecen en puestos de clasificación Gimnasia y Tiro de Salta, con 52 puntos; Midland, con 51; Colegiales, con 50, y Deportivo Maipú, con 48.

Por detrás, San Martín de San Juan tiene 47 puntos; San Martín de Tucumán, 46, y Atlético de Rafaela, 45. Los tres mantienen chances matemáticas de entrar y buscarán aprovechar las dos jornadas restantes.

Así, el cierre de la fase regular resolverá tanto los protagonistas de la final por el primer ascenso como los equipos que seguirán en carrera por la segunda oportunidad de llegar a Primera.