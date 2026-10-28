Cuti Romero reveló que jugó lesionado la final y eligió al heredero de la 10

Cristian “Cuti” Romero reveló que disputó lesionado la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 ante España, y rechazó las teorías conspirativas que circularon después del partido. En su primera entrevista como capitán de la Selección tras el retiro de Lionel Messi, también eligió a Julián Álvarez como candidato para heredar la camiseta número 10.

“España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”, sostuvo.

El defensor atribuyó las dificultades del seleccionado a los problemas físicos que atravesaron varios integrantes del plantel y reconoció el mérito del rival: “España hizo un gran partido, mereció salir campeón”.

La lesión que condicionó a Romero en la final

El zaguero explicó que el problema en el tendón de Aquiles apareció después del encuentro contra Inglaterra y que todavía lo afecta. Esa molestia le impidió prepararse con normalidad para la definición.

“No pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con lo justo, con un par de pastillas, infiltrado, pero no me dio más el cuerpo para el segundo tiempo”, relató.

Romero reconoció la frustración que le produjo afrontar un partido decisivo en esas condiciones, aunque aseguró que se sentía en condiciones de ayudar al equipo. “Salvo que haya sentido que le iba a hacer mal al equipo ahí sí levantaba la mano. Yo me sentía para jugar y por eso quise hacerlo”, explicó.

Su preparación para el torneo ya había estado marcada por una lesión de rodilla. Según contó, los estudios detectaron una lesión del ligamento colateral medio y el panorama inicial indicaba que, en el mejor de los casos, podría llegar a los octavos o cuartos de final.

Por eso, agradeció el respaldo de Lionel Scaloni: “Primero le agradecí a Scaloni por haberme llevado porque, a lo mejor, si hubiera sido otro técnico me hubiese descartado desde el principio. Él confió en mí”.

Los problemas físicos del plantel y la respuesta a las versiones

Romero también enumeró las dolencias con las que compitieron varios de sus compañeros. Según detalló, Leandro Paredes jugó con una fisura en una costilla; Nahuel Molina y Lisandro Martínez arrastraron molestias; Nicolás Tagliafico llegó “con lo justo” y Emiliano Martínez atajó con un dedo roto.

A ese desgaste sumó el día menos de descanso y el horario de la final, disputada a las dos de la tarde con altas temperaturas. De todos modos, aclaró que el calor afectó a ambos equipos.

“Dimos hasta lo último que teníamos”, afirmó el capitán, que descartó las especulaciones surgidas en las redes sociales: “En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral”.

Frente a los cuestionamientos, defendió el compromiso del grupo durante los últimos años. “Mientras yo esté tranquilo con mi forma de ser, con que haya dado todo hasta el último minuto, eso me deja tranquilo”, expresó.

Por qué eligió a Julián Álvarez para usar la 10

La salida de Messi de la Selección también abrió la discusión sobre el destino de su camiseta. Romero dijo que su primera elección sería retirarla como homenaje, aunque señaló que esa posibilidad no puede concretarse.

“Yo la verdad que la haría a un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer”, planteó.

Ante ese escenario, propuso a Julián Álvarez. “Se la daría a Juli. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”, argumentó.

El defensor contó que ya habló del tema con el delantero, pero aclaró que Álvarez prefiere mantener su número actual. Su elección, por lo tanto, expresa una preferencia personal y no una definición sobre quién llevará el dorsal.

El elogio a Messi y las críticas al Balón de Oro

Romero aseguró que todavía resulta extraño pensar en la Selección sin Messi y lo ubicó por encima de cualquier otro futbolista: “Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia”.

También cuestionó los criterios de votación del Balón de Oro. “Hoy en día el premio es un poco marketing y se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram capaz”, opinó.

Cuando le pidieron elegir a un ganador sin incluir al rosarino entre las opciones, mantuvo su postura: “A Messi. Aunque no se pueda se lo doy”.