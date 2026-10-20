Colapinto busca recuperarse en Austin: el cronograma de la Fórmula 1

Franco Colapinto buscará recuperarse en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin. El piloto de Alpine llega después de un complicado paso por Singapur, donde los problemas técnicos en su A526 lo obligaron a abandonar tanto la Sprint como la carrera principal.

La escudería francesa también necesita revertir sus últimos resultados: acumula tres fechas sin sumar puntos en el campeonato de constructores. El fin de semana estadounidense tendrá formato tradicional, con tres entrenamientos libres, clasificación y carrera, sin Sprint.

Para el argentino, la primera oportunidad de volver a girar será el viernes a las 14:30. Las dos sesiones de ese día y la práctica del sábado permitirán trabajar en la puesta a punto antes de disputar la clasificación.

El cronograma de Colapinto en Austin

La actividad comenzará el viernes 23 con dos entrenamientos. El sábado se realizará la tercera práctica y luego llegará la clasificación, que definirá el orden de largada.

La carrera será el domingo 25 de octubre a las 17, hora argentina, y está prevista a 56 vueltas.

Todos los horarios corresponden a la Argentina:

Día Actividad Hora Viernes 23 de octubre Práctica libre 1 14:30 Viernes 23 de octubre Práctica libre 2 18:00 Sábado 24 de octubre Práctica libre 3 14:30 Sábado 24 de octubre Clasificación 18:00 Domingo 25 de octubre Carrera 17:00

Dónde ver el GP de Estados Unidos

La actividad de Colapinto en Austin podrá seguirse en la Argentina por Fox Sports y Disney+. También estará disponible a través del servicio de suscripción de F1 TV.

El Circuito de las Américas tiene una extensión de 5,513 kilómetros y la carrera completará una distancia total de 308,405 kilómetros.

Alpine necesita volver a sumar

Además de dejar atrás los inconvenientes de Singapur, Colapinto intentará contribuir a la recuperación de Alpine en el campeonato. El equipo suma 68 puntos, mientras que Racing Bulls acumula 100 y ocupa el quinto puesto entre los constructores.

Completar las sesiones sin fallas será importante para preparar la clasificación y buscar una posición de largada que le permita pelear por los puntos el domingo.

El GP de Estados Unidos abrirá, además, una seguidilla de tres fines de semana consecutivos de competencia. Después de Austin, la Fórmula 1 continuará en México y luego viajará a Brasil para disputar la carrera de Interlagos.