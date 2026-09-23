Franco Colapinto volvió a mostrar públicamente su admiración por Lionel Messi a pocos días de la despedida del capitán de la Selección argentina. El piloto de Alpine comentó la publicación en la que el futbolista presentó la camiseta especial que utilizará en su último encuentro con la Albiceleste, programado para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental.

“Qué ganas que no te vayas nunca. Lo que te vamos a extrañar”, escribió Colapinto junto a un emoji de lágrimas. El mensaje apareció mientras el piloto se prepara para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Messi había publicado un video en sus redes sociales para mostrar el diseño que vestirá en su despedida. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, señaló el capitán en la presentación. La casaca tendrá base celeste, una franja blanca vertical en el centro y detalles dorados en el número y el apellido.

El vínculo entre Colapinto y Messi

La relación pública entre ambos deportistas sumó varios capítulos durante 2026. En abril, Colapinto visitó a Messi en el predio del Inter Miami y compartió el encuentro también con Rodrigo De Paul. Días después, durante el Gran Premio de Miami, Messi se acercó al paddock y volvió a encontrarse con el piloto argentino.

Colapinto ya había reaccionado al anuncio del retiro de Messi de la Selección, realizado el 31 de agosto. En aquella oportunidad destacó su trayectoria y agradeció los años en los que el capitán representó al seleccionado argentino.

El mensaje de ahora apareció mientras la Selección se prepara para los primeros amistosos posteriores al Mundial. Como informó GrupoLaProvincia.com, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental y cerrará la serie ante Benín el 6, encuentro que marcará la despedida de Messi.

La despedida de Messi en el Monumental

El partido frente a Benín será la última presentación de Messi con la camiseta de la Selección después de más de dos décadas. La venta de entradas fue reprogramada por la AFA y comenzará el jueves 24 de septiembre a las 18 a través de Deportick.

Antes de ese encuentro, Argentina afrontará otros dos amistosos, mientras Colapinto tendrá actividad en el circuito callejero de Bakú. Así, ambos atraviesan semanas importantes en sus respectivas disciplinas, con el piloto argentino sumándose a los mensajes que acompañan a Messi en el tramo final de su carrera con la Selección.