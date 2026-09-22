Lanús: Álvarez supervisó nuevas obras viales en Valentín Alsina

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió distintos frentes de obra en el barrio Villa Progreso, en Valentín Alsina, donde el Municipio avanza con nuevas tareas de repavimentación dentro del Plan de Pavimentación 2026–2027.

Las intervenciones se ejecutan con fondos íntegramente municipales y buscan mejorar la circulación vehicular y peatonal, además de las condiciones urbanas del sector.

El plan contempla 35 acciones dentro del barrio y se suma a las más de 110 que, según informó la gestión local, ya se concretaron en la zona durante los primeros dos años de gobierno.

Álvarez recorrió los trabajos

Durante la visita, el intendente dialogó con vecinos y repasó las distintas obras que se encuentran en ejecución.

“Continuamos con el avance del Plan de Pavimentación en los distintos barrios del distrito y, en ese marco, hoy visité Villa Progreso para charlar con los vecinos y las vecinas y contarles todo lo que estamos haciendo desde la gestión municipal”, expresó.

“Gracias por acercarnos sus inquietudes”

Álvarez también destacó el contacto directo con la comunidad.

“Gracias a cada uno y a cada una por recibirnos, por acercarnos sus inquietudes y aportes para que nuestra ciudad siga creciendo”, sostuvo.

La recorrida formó parte del seguimiento de las intervenciones previstas para el barrio.

Repavimentación en Ricardo Balbín y Sayos

Uno de los sectores intervenidos fue la intersección de Ricardo Balbín y Sayos.

Allí se realizaron trabajos de repavimentación en hormigón.

La obra apunta a mejorar la resistencia y transitabilidad de un punto utilizado cotidianamente por vecinos y conductores.

Bacheo con producción municipal

También hubo tareas sobre Balbín, entre Viamonte y Sayos.

En ese tramo se ejecutó bacheo utilizando material producido por la Planta Asfáltica Municipal.

La utilización de recursos propios forma parte del esquema de ejecución del plan vial.

Trabajos sobre Rucci

Otro frente de obra se encuentra en Rucci y D’Elía.

Allí se avanzó con el desmonte del pavimento existente.

La intervención prepara el sector para una posterior repavimentación.

Tomado de juntas

Sobre Rucci, desde D’Elía hasta Ocampo, se realizaron además trabajos de tomado de juntas.

Este tipo de intervención apunta a preservar el pavimento existente y evitar un deterioro mayor.

Las tareas forman parte del mantenimiento integral de la red vial.

35 intervenciones previstas

El Plan de Pavimentación 2026–2027 contempla 35 intervenciones dentro de Villa Progreso.

Las acciones incluyen distintos tipos de obra según las condiciones de cada calle.

El objetivo es avanzar de manera progresiva sobre los puntos que requieren reparación o renovación.

Más de 110 obras ya realizadas

Desde el Municipio destacaron que las nuevas tareas se suman a más de 110 intervenciones ejecutadas en la zona durante los primeros dos años de gestión.

Ese acumulado incluye trabajos de distinta escala vinculados con pavimentación y mantenimiento vial.

La intención es sostener una planificación continua en el barrio.

Fondos municipales

Las obras se financian en su totalidad con recursos del Municipio de Lanús.

La gestión local puso el foco en este punto al presentar el plan como una inversión directa sobre la infraestructura urbana del distrito.

El objetivo es mantener ritmo de ejecución en distintos barrios.

Autoridades presentes

También participaron de la recorrida la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei, y el subsecretario de Hábitat, Julián Olivares.

Ambos acompañaron a Álvarez durante la supervisión de los trabajos.