Iluminación y cultura: Luján avanza con obras y una agenda para octubre

El Municipio de Luján continúa con trabajos destinados a mejorar la iluminación de plazas y espacios públicos del distrito, con nuevas columnas y luminarias en distintos puntos.

En paralelo, confirmó la grilla artística de la sexta edición de la Fiesta de la Cerveza, que se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Parque San Martín.

Ambas iniciativas forman parte de una agenda que combina mejoras urbanas con propuestas culturales y recreativas.

Nuevos puntos de iluminación

Las intervenciones incluyeron la instalación de columnas equipadas con cuatro luminarias cada una.

El objetivo es mejorar la visibilidad y generar mejores condiciones para quienes utilizan estos espacios.

También se reforzaron columnas ya existentes en algunos sectores.

Trabajos en cinco espacios públicos

En Plaza Santa Marta se incorporó una nueva columna con cuatro luminarias.

En Plaza San Juan de Dios se instalaron dos columnas, con un total de ocho luminarias.

En Plaza Sor Josefina se agregó una nueva columna con cuatro luminarias.

También hubo mejoras en Jáuregui

En Plaza Nuestro Sueño, ubicada en Jáuregui, se sumó una nueva columna con cuatro luminarias.

Además, en Parque Esperanza se reforzó la iluminación existente con seis nuevas luminarias.

Las mejoras buscan ampliar las condiciones de uso de estos espacios durante distintas franjas horarias.

Más seguridad y accesibilidad

Desde el Municipio señalaron que la incorporación de nuevos puntos de luz apunta a generar entornos más cuidados.

La mejora de la iluminación facilita además el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias.

El objetivo es fortalecer el uso cotidiano de plazas y lugares de encuentro.

Se viene la Fiesta de la Cerveza

En otro frente, el Municipio confirmó la programación de la sexta edición de la Fiesta de la Cerveza.

El evento tendrá lugar el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Parque San Martín.

La entrada será libre y gratuita.

Más de 30 variedades de cerveza

La propuesta comenzará cada jornada a partir de las 11.

Participarán productores lujanenses y habrá más de 30 variedades de cervezas artesanales.

También se instalará un patio gastronómico y una feria de artesanos.

La programación del viernes

El viernes 9 habrá música con DJs.

El cierre estará a cargo de El Shakirazo.

La banda realizará un show con temas de Shakira.

La grilla del sábado

El sábado 10 se presentarán Osa Blanca, Templo, Al fin sucede, Skere, La Curvita, E’ lo que hay y Bachataway.

El cierre será con la fiesta Nicetry!

La propuesta incluirá DJs, efectos visuales y música.

El domingo cierra con Música Ligera

El domingo 11 actuarán Sote, Santos Lugares, Reype, Sheriff, AspenMood y Beatkings.

El gran cierre estará a cargo de Música Ligera.

El grupo homenajea a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

Un recorrido por distintas etapas de Soda Stereo

Música Ligera propone un show que recorre diferentes momentos de la historia de la banda.

El espectáculo incluye vestuario, escenografía, visuales e instrumentos representativos de cada etapa.

El grupo ya se presentó en distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica.

Una fiesta con producción local

La propuesta busca poner en valor a productores cerveceros de Luján.

La gastronomía, la feria de artesanos y los espectáculos se integran a una jornada pensada para distintos públicos.

El evento también apunta a generar movimiento en el Parque San Martín y en el sector gastronómico local.

Tres días de actividades

La sexta edición tendrá programación durante tres jornadas consecutivas.

La entrada será gratuita durante todo el evento.

En caso de lluvia, la actividad será suspendida.