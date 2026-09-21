Wischnivetzky: "El peronismo se organiza para empezar una historia nueva y un futuro mejor"

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, expresó un fuerte respaldo político al gobernador Axel Kicillof y planteó que el peronismo debe organizarse para construir una alternativa nacional de cara al próximo año electoral.

El jefe comunal participó del cierre del Plenario Federal 2026 del Movimiento Derecho al Futuro junto a una delegación de alrededor de 200 marchiquitenses.

“En toda la patria se organiza la esperanza”, escribió Wischnivetzky al resumir su participación.

“Mar Chiquita siempre con Axel”

El intendente dejó en claro su alineamiento con el gobernador bonaerense.

“Mar Chiquita siempre con Axel”, sostuvo.

En su publicación destacó que acompañó a Kicillof junto a Jorge Paredi y cerca de 200 dirigentes y militantes de Mar Chiquita.

El cierre del Plenario Federal

El encuentro del Movimiento Derecho al Futuro se realizó en Avellaneda y reunió a representantes de distintos puntos del país.

Kicillof tuvo a su cargo el discurso de cierre, en el que volvió a plantear la necesidad de construir una alternativa nacional.

“Cuenten conmigo”

Uno de los pasajes centrales del acto fue la definición del gobernador.

“Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que termine con este modelo y empiece una etapa distinta”, expresó Kicillof.

La frase fue retomada por Wischnivetzky como uno de los ejes de su publicación.

Una definición sobre 2027

Para el intendente marchiquitense, el mensaje del gobernador tuvo una proyección política clara.

“De la mano de Axel, Argentina tiene una alternativa”, afirmó.

Wischnivetzky sostuvo que el peronismo debe organizarse no solo con el objetivo de competir contra Javier Milei, sino también para construir una propuesta diferente hacia el futuro.

“Empezar una historia nueva”

El jefe comunal expresó que esa organización debe tener un horizonte más amplio.

“El peronismo se organiza no solo para ganarle a Milei, sino para empezar una historia nueva y un futuro mejor para todos y todas”, escribió.

Se trata de una definición política de Wischnivetzky sobre el rol que, a su entender, debería asumir el espacio en la próxima etapa.

Mar Chiquita dentro del armado del MDF

La participación del distrito no se limitó al intendente.

Jorge Paredi también formó parte del encuentro y dirigentes locales participaron de las actividades del Plenario Federal.

Desde el espacio político marchiquitense destacaron la presencia de la delegación y su acompañamiento al proyecto encabezado por Kicillof.

Una construcción con alcance nacional

El MDF viene planteando una construcción política que trascienda el territorio bonaerense.

Durante el cierre, Kicillof sostuvo que no alcanza con esperar que el malestar económico produzca por sí solo un cambio político y llamó a organizar una alternativa en distintos puntos del país.

Ese planteo fue retomado por Wischnivetzky en clave de respaldo.