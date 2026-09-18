Echarren: “Ahora que la Justicia hizo su trabajo, podemos reiniciar la obra”

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, anunció que se retomarán las obras de viviendas del barrio Curita luego del avance de la investigación judicial que analiza presuntas irregularidades en el manejo de materiales adquiridos para el proyecto habitacional.

La Justicia ordenó el 17 de septiembre allanamientos en una propiedad vinculada a los exfuncionarios Laura Olguín y Sebastián Prediger, quienes se encuentran coimputados en la causa iniciada a partir de una denuncia impulsada por el propio jefe comunal. El procedimiento contó con intervención policial y peritos.

“Ahora que la Justicia hizo su trabajo, podemos reiniciar la obra”, expresó Echarren.

Las viviendas del barrio Curita volverán a ponerse en marcha

El anuncio apunta a reactivar un proyecto habitacional que permanecía paralizado mientras avanzaban distintas medidas judiciales.

Según informó el Municipio, uno de los ejes de la investigación es determinar qué ocurrió con materiales destinados a las 83 viviendas del barrio Curita y si parte de esos elementos pudo haber sido utilizada en una construcción privada vinculada a los investigados.

La Justicia deberá establecer las responsabilidades y determinar si efectivamente existió ese desvío.

Qué buscó determinar el allanamiento

El procedimiento judicial tuvo como objetivo reunir documentación y elementos que permitan reconstruir el destino de materiales comprados para las viviendas.

Entre los elementos bajo análisis aparecen ladrillos, hierros y otros insumos correspondientes a la obra pública.

También se dispusieron inspecciones, mediciones y cotejos técnicos entre las construcciones investigadas.

Una causa iniciada tras la denuncia de Echarren

La investigación se originó a partir de una presentación realizada por el intendente.

Olguín, quien estuvo al frente del área de Tierra y Vivienda, y Prediger son investigados por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de recursos municipales.

La causa permanece abierta y las acusaciones deberán ser resueltas judicialmente.

El antecedente de los 28 techos

La investigación tiene además un antecedente vinculado con los techos destinados a 28 viviendas.

El Municipio había abonado esos materiales, pero no fueron entregados en los plazos previstos, situación que derivó en una denuncia penal.

Posteriormente se produjo la restitución de los materiales, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $300 millones.

Una denuncia que comenzó en marzo de 2025

La presentación judicial por los techos fue realizada el 28 de marzo de 2025, después de reclamos administrativos y cartas documento.

La investigación avanzó durante los meses siguientes y derivó en actuaciones contra los involucrados.

Ese expediente terminó convirtiéndose en uno de los antecedentes de las posteriores investigaciones sobre los recursos destinados a las viviendas.

La mirada del Municipio

Desde la gestión de Echarren sostienen que el objetivo es recuperar los materiales y garantizar que sean utilizados para las viviendas para las que habían sido adquiridos.

El Municipio señaló públicamente que aportó documentación, testimonios y otros elementos a la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

El Ejecutivo local también vinculó la posibilidad de reactivar el proyecto con el avance de las medidas judiciales.