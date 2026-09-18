Blanstein sumó nuevas herramientas para acompañar la salida de las violencias

El intendente de Las Flores, Fabián Blanstein, firmó la adhesión del distrito al Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género.

La incorporación se formalizó durante un encuentro encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz.

La iniciativa busca sumar herramientas concretas para acompañar a mujeres y personas LGBTIQ+ que atraviesan situaciones de riesgo por violencia de género.

Nuevas herramientas para los procesos de salida

El programa provincial contempla acompañamiento especializado y asistencia económica directa.

Las medidas están destinadas a personas que se encuentran en situaciones de riesgo acreditado por violencia de género.

El objetivo es fortalecer sus condiciones personales y materiales durante el proceso de salida.

La autonomía como eje

La iniciativa apunta además a acompañar la construcción de proyectos de vida con mayores niveles de autonomía.

La asistencia económica se complementa con un esquema de acompañamiento institucional.

De esta manera, se busca brindar herramientas que permitan sostener en el tiempo la salida de situaciones de violencia.

Blanstein formalizó la incorporación de Las Flores

La firma encabezada por Blanstein permitió incorporar formalmente al distrito dentro del programa provincial.

Del encuentro participaron además intendentes de distintos municipios bonaerenses que también adhirieron a la iniciativa.

La propuesta se enmarca en una estrategia de coordinación entre la Provincia y los gobiernos locales.

Más articulación entre Municipio y Provincia

Desde la Municipalidad destacaron que la adhesión permitirá profundizar el trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense.

La intención es fortalecer las políticas locales de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género.

También se busca ampliar las posibilidades de respuesta frente a las distintas situaciones que puedan surgir en el territorio.

Respuestas integrales y situadas

Uno de los objetivos de la articulación es evitar respuestas aisladas.

El programa propone un acompañamiento adaptado a cada situación y a las necesidades concretas de quienes atraviesan procesos de salida.

La intervención apunta así a combinar asistencia material con seguimiento institucional.

El trabajo de la Dirección de Políticas de Género

A nivel local, la Municipalidad sostiene estas acciones a través de la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia.

Desde esa área se trabaja en la ampliación de las herramientas de acompañamiento.

También se busca fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones que intervienen en estas problemáticas.

Fortalecer las redes institucionales

El trabajo articulado entre organismos aparece como una de las claves de la estrategia.

Las redes institucionales permiten acompañar de manera más completa los distintos procesos.

El objetivo es construir caminos de salida que puedan sostenerse y que contemplen las distintas dimensiones de cada situación.

Más capacidad de acompañamiento

Con la adhesión al programa, Las Flores suma una nueva herramienta a las políticas que ya desarrolla en materia de prevención y abordaje de las violencias.

La asistencia económica directa y el acompañamiento especializado amplían la capacidad local de intervención.

El objetivo es generar mejores condiciones para que quienes atraviesan estas situaciones puedan avanzar hacia proyectos de vida con mayor autonomía.