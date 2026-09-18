Cascallares destacó una obra inédita en 115 años para mejorar la conectividad en Brown

El Municipio de Almirante Brown destacó un nuevo avance en la construcción de la futura Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown, donde comenzaron a instalarse las estructuras que servirán como soporte para la electrificación ferroviaria.

La intervención representa un paso importante dentro de un proyecto que busca mejorar la accesibilidad y la conectividad de una zona que concentra instituciones educativas, barrios y sectores productivos.

Mariano Cascallares calificó la obra como “histórica” y recordó que hacía 115 años que no se construía una nueva estación ferroviaria en el distrito.

Una obra “histórica” para Brown

Cascallares remarcó el carácter excepcional de la intervención.

Según señaló, la última estación construida en Almirante Brown fue la de Longchamps, puesta en funcionamiento hace 115 años.

En ese marco, afirmó que la nueva estación “mejorará por completo la vida universitaria de los estudiantes de la UNaB y también la de los vecinos del barrio”.

Ocho nuevas columnas para la electrificación

Los últimos trabajos incluyeron el montaje de ocho columnas de hormigón centrifugado.

Cada una tiene 13 metros de longitud y un peso aproximado de tres toneladas.

Estas estructuras funcionarán como soporte para las próximas etapas vinculadas con la electrificación del servicio ferroviario.

Trabajos coordinados con Trenes Argentinos

Para poder instalar las columnas fue necesario realizar previamente la desvinculación de líneas de distribución.

Las tareas contaron con intervención de personal de Trenes Argentinos.

También se utilizó un equipo de izaje especialmente preparado para trabajar sobre las vías.

Paula Eichel supervisó los avances

La jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, recorrió la obra y supervisó el avance de los trabajos.

La intervención permitirá continuar posteriormente con la colocación de vigas metálicas.

Estas estructuras servirán de sostén tanto para la futura electrificación como para las líneas vinculadas con el sistema de señalamiento.

Una estación pensada para la comunidad universitaria

El proyecto busca mejorar de manera directa el acceso a la Universidad Nacional Guillermo Brown.

La nueva estación facilitará el traslado de estudiantes, docentes y trabajadores.

También tendrá impacto sobre los barrios cercanos y sobre quienes se movilizan hacia el área productiva del distrito.

Andenes elevados y paso bajo nivel

La obra contempla la construcción de andenes elevados enfrentados.

También se proyecta un paso bajo nivel peatonal.

La infraestructura busca ordenar la circulación y generar condiciones más seguras para quienes utilicen diariamente el servicio.

Renovación de vías y señalización

El proyecto incluye además trabajos sobre la infraestructura ferroviaria.

Se prevé la renovación de vías dentro del área de influencia de los andenes.

También se incorporarán nuevos sistemas de señalización.

Boleterías, oficinas y módulos SUBE

La futura estación contará con boleterías y oficinas administrativas.

También tendrá iluminación LED y módulos SUBE.

La propuesta apunta a conformar una estación moderna y adaptada a las necesidades actuales del transporte ferroviario.

Cuidado del entorno

Desde el Municipio señalaron que los trabajos se realizan respetando el patrimonio arbóreo y forestal existente.

La planificación contempla especialmente el cuidado del entorno.

El objetivo es compatibilizar la nueva infraestructura con las características naturales del lugar.

Más conectividad para una zona estratégica

La futura estación se ubicará en un área que combina educación, residencia y actividad productiva.

Por ese motivo, su impacto excederá a la comunidad universitaria.

La obra busca mejorar la movilidad de vecinos y trabajadores y ampliar las alternativas de transporte público.