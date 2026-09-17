El intendente de Pilar, Federico Achával, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento familiar y respaldó un proyecto legislativo que propone herramientas de alivio financiero y reestructuración de deudas.

El planteo surgió durante un encuentro con los intendentes Mariel Fernández, de Moreno, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, junto a los diputados nacionales de Unión por la Patria Germán Martínez, Guillermo Michel y Teresa García.

En paralelo, Achával recorrió los trabajos de ensanche y limpieza del arroyo Pinazo, donde el Municipio desarrolla tareas preventivas destinadas a mejorar el drenaje y reducir riesgos de anegamientos.

“Cada vez son más los vecinos que recurren al crédito”

Durante la reunión con legisladores e intendentes, Achával señaló que el crecimiento del endeudamiento es una problemática que los gobiernos locales observan de forma cotidiana.

“Cada vez son más los vecinos que tienen que recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos”, sostuvo el jefe comunal.

A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de generar herramientas para las familias que encuentran dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

Un proyecto de alivio y desendeudamiento

Los intendentes respaldaron una iniciativa impulsada por diputados peronistas que propone mecanismos específicos para facilitar la reestructuración de deudas.

Entre las herramientas planteadas aparecen plataformas de “segunda oportunidad” y regímenes destinados a personas que se encuentran en situación de morosidad.

El proyecto aguarda tratamiento en el Congreso Nacional.

Más de 60 mil pilarenses con deudas impagas

La preocupación tiene también un correlato en los números del distrito.

Según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborado con información de la Central de Deudores del Banco Central, en julio de 2026 Pilar registró 60.850 personas con deudas impagas.

El relevamiento difundido a fines de agosto indicó un incremento de 6.782 personas respecto del registro utilizado para junio, equivalente al 12,54%.

Una tasa de mora superior a los promedios

El mismo informe ubicó la tasa de mora de Pilar en 26,35% durante julio.

Ese porcentaje quedó por encima del promedio de la provincia de Buenos Aires, de 21,08%, y del registro nacional, de 17,94%.

Achával vinculó ese escenario con la necesidad de impulsar respuestas que permitan a las familias reordenar sus obligaciones.

Una preocupación que llegó al Congreso

El encuentro con los diputados buscó trasladar al ámbito legislativo una problemática que los intendentes señalaron como creciente en sus municipios.

Achával sostuvo que las dificultades para afrontar gastos cotidianos están llevando a un mayor uso del crédito.

El proyecto respaldado por los jefes comunales pretende ofrecer alternativas para quienes ya se encuentran en mora o tienen dificultades para sostener sus pagos.

Obras preventivas en el arroyo Pinazo

En otro frente de gestión, Achával supervisó las tareas que el Municipio lleva adelante sobre el arroyo Pinazo.

La intervención comprende trabajos de ensanche del cauce y limpieza a lo largo de más de 25 kilómetros, con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial y la circulación del agua.

“Buscamos mejorar la circulación del agua”

Durante la recorrida, el intendente explicó el objetivo de los trabajos.

“Estamos llevando adelante estos trabajos para optimizar el drenaje de agua pluvial en todo el distrito”, señaló.

Y agregó que, con el ensanche y la limpieza del Pinazo, “buscamos mejorar la circulación del agua, algo que va a beneficiar a la comunidad de la zona”.

Preparación frente a lluvias intensas

Las tareas buscan despejar el cauce y evitar que la acumulación de sedimentos, ramas, residuos y otros elementos dificulte el paso del agua.

La intervención forma parte de un esquema preventivo sobre arroyos, canales y desagües del distrito ante posibles períodos de precipitaciones intensas.

El objetivo es disminuir la posibilidad de anegamientos y sostener operativa la infraestructura hidráulica.

Trabajos en distintos cursos de agua

La secretaria General, Soledad Peralta, señaló que el Pinazo forma parte de una serie de cursos de agua donde el Municipio está interviniendo.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, sostuvo: “Limpiamos, encauzamos y mejoramos todo el recorrido del arroyo Pinazo. Seguimos trabajando en cada una de las localidades de Pilar”.