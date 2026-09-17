Passaglia lleva a otros municipios su modelo contra las motos con escapes recortados

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, informó que compartió con otros municipios el modelo de su gestión para secuestrar y compactar motos con caños de escape recortados. A través de sus redes sociales, defendió el operativo, que también apunta a frenar las picadas, y reclamó a los jefes comunales que intervengan frente a estas prácticas.

Santiago Passaglia.

Passaglia contó que, después de difundir la metodología, recibió mensajes de personas interesadas en llevarla a sus ciudades. Según relató, estuvo en Lomas para compartir el esquema y las ordenanzas que considera necesarias para su aplicación.

“También lo llevamos a La Plata, Mar del Plata, Tandil y otros municipios”, señaló.

El intendente agregó que la propuesta también tiene una vía legislativa. “De hecho, tenemos un proyecto presentado en la Legislatura Bonaerense”, afirmó.

El reclamo a los intendentes por los escapes y las picadas

Al defender la intervención municipal, Passaglia sostuvo que la respuesta depende de una definición de las autoridades locales. “No hay demasiado misterio: es una decisión política y los intendentes no pueden hacer como si nada”, expresó.

El jefe comunal puso el foco en las molestias que estas conductas provocan a los vecinos. “La gente no tiene por qué bancarse motos con escapes insoportables ni picadas en la puerta de su casa”, remarcó.

Su mensaje cerró con una advertencia dirigida a quienes generan esas situaciones: “Si querés joder a la gente, te vamos a compactar la moto. Simple”.