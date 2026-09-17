Passaglia lleva a otros municipios su modelo contra las motos con escapes recortados

El intendente de San Nicolás afirmó que compartió el esquema y las ordenanzas para aplicarlo en varias ciudades. También señaló que hay un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense.
Municipales17 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, informó que compartió con otros municipios el modelo de su gestión para secuestrar y compactar motos con caños de escape recortados. A través de sus redes sociales, defendió el operativo, que también apunta a frenar las picadas, y reclamó a los jefes comunales que intervengan frente a estas prácticas.

Santiago Passaglia.
Santiago Passaglia.

Passaglia contó que, después de difundir la metodología, recibió mensajes de personas interesadas en llevarla a sus ciudades. Según relató, estuvo en Lomas para compartir el esquema y las ordenanzas que considera necesarias para su aplicación.

“También lo llevamos a La Plata, Mar del Plata, Tandil y otros municipios”, señaló.

El intendente agregó que la propuesta también tiene una vía legislativa. “De hecho, tenemos un proyecto presentado en la Legislatura Bonaerense”, afirmó.

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El reclamo a los intendentes por los escapes y las picadas

Al defender la intervención municipal, Passaglia sostuvo que la respuesta depende de una definición de las autoridades locales. “No hay demasiado misterio: es una decisión política y los intendentes no pueden hacer como si nada”, expresó.

El jefe comunal puso el foco en las molestias que estas conductas provocan a los vecinos. “La gente no tiene por qué bancarse motos con escapes insoportables ni picadas en la puerta de su casa”, remarcó.

Su mensaje cerró con una advertencia dirigida a quienes generan esas situaciones: “Si querés joder a la gente, te vamos a compactar la moto. Simple”.

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