Otermín, a 50 años de la Noche de los Lápices: “Lomas no olvida”

El intendente participó de un homenaje en el ex Pozo de Banfield junto a Pablo Díaz y familiares de las víctimas. Reivindicó la militancia juvenil y defendió a Cristina Kirchner.
Municipales17 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó de la conmemoración por el 50° aniversario de la Noche de los Lápices en el ex Pozo de Banfield. Junto al sobreviviente Pablo Díaz, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y centros de estudiantes, reivindicó la memoria de los jóvenes secuestrados y afirmó: “Lomas no olvida, Lomas no perdona”.

Lomas

En una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal destacó la participación de vecinos y vecinas del distrito y señaló que el encuentro buscó transmitir a las nuevas generaciones qué ocurrió y por qué. “50 años después, los Lápices siguen escribiendo”, expresó al presentar el homenaje.

Otermín puso el acento en la militancia de los estudiantes y de los 30 mil detenidos desaparecidos. Los describió como “militantes extraordinarios a quienes secuestraron por defender la idea de un país más justo” y sostuvo que los jóvenes de 1976 se rebelaron contra la injusticia.

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Una defensa de la memoria y de Cristina Kirchner

El intendente también vinculó la conmemoración con su lectura del presente político. Describió a la Argentina actual como “profundamente cruel y desigual” y trazó un paralelo entre los sectores de poder de aquella época y los de hoy.

“Antes era con la dictadura, hoy cambian las formas, por eso la persiguen a Cristina”, sostuvo. En ese sentido, reivindicó a Cristina y Néstor Kirchner por haber hecho de la memoria, la verdad y la justicia pilares de la democracia, según expresó.

Al referirse a la gestión local, Otermín afirmó que el Gobierno de la Comunidad trabaja por quienes dejaron la vida y por los jóvenes que se organizan, militan y participan de actividades solidarias para construir un futuro mejor.

El mensaje cerró con una mención a Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro, y a los sobrevivientes Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Emilce Moler. “Presentes ahora y siempre”, escribió.

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