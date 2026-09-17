Seguridad y educación: la agenda de Ishii entre José C. Paz, México y el Senado

El senador provincial reiteró el planteo durante una visita a José C. Paz. También participó de una sesión del Senado y de un encuentro educativo en México.
Legislativas17 de septiembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El senador provincial e intendente municipal de José C. Paz en uso de licencia, Mario Ishii, reiteró su reclamo de mayores recursos y políticas de seguridad para toda la provincia de Buenos Aires. Lo hizo durante una visita al Palacio Municipal, donde realizó tareas de gestión y un seguimiento de los proyectos en ejecución para los vecinos del distrito.

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El pedido dio continuidad a los planteos que sostiene ante las autoridades provinciales. La demanda expresada durante su paso por la Municipalidad tuvo alcance bonaerense y se sumó a una agenda que incluyó actividad legislativa y un encuentro internacional sobre educación.

Por otro lado, Ishii participó de una nueva sesión ordinaria del Senado de la Provincia de Buenos Aires en su carácter de vicepresidente primero. Durante la jornada se abordaron cuestiones vinculadas con la seguridad pública y otros asuntos provinciales, y se aprobaron distintos proyectos destinados a atender necesidades de la comunidad.

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El encuentro de Ciudades del Aprendizaje en México

La semana anterior, Ishii había participado de la Reunión Anual 2026 de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México, cuya sede anfitriona fue General Escobedo.

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Su presencia se desarrolló en el marco de su función como vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Durante la jornada estuvo acompañado por José Antonio Quiroga Chapa, Raúl Valdés Cotera, Cecilia Patrón y Veremundo Carrillo. Del encuentro también participaron alcaldes, autoridades educativas y representantes internacionales.

La reunión tuvo como objetivos fortalecer los vínculos de cooperación e intercambiar experiencias entre los participantes. Otro de los ejes fue avanzar en la elaboración del Plan de Trabajo de la Red del Aprendizaje.

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