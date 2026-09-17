De 22 proyectos a una “mega ley”: la negociación que busca ponerle límites a las apuestas online en la Provincia

Diputados comenzó a unificar 22 proyectos contra la ludopatía y apunta a una media sanción en octubre. Controles, publicidad y apuestas ilegales.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense reunió a legisladores de distintos bloques para revisar los expedientes acumulados y comenzar a construir una regulación integral sobre las apuestas online. Después de más de dos años de iniciativas dispersas y sin avances en el recinto, el objetivo es condensar las propuestas en una “mega ley”.

La presidenta del cuerpo, Micaela Olivetto, señaló que la meta es alcanzar los acuerdos necesarios para que la Cámara baja pueda otorgarle media sanción durante octubre. El plazo, sin embargo, funciona como un horizonte político: todavía debe definirse qué medidas integrarán el texto y qué recorrido tendrá por las demás comisiones.

“Muchos proyectos abordan de manera similar la misma problemática”, explicó Olivetto. Según la diputada de Fuerza Patria, la tarea será reducir la dispersión sin dejar afuera las diferentes dimensiones de un fenómeno que combina salud mental, acceso de menores, publicidad, endeudamiento y controles sobre las plataformas.

La comisión tiene 27 iniciativas en condiciones de ser tratadas: 22 proyectos de ley, tres declaraciones y dos pedidos de informes. Diez corresponden a Fuerza Patria; seis a la UCR; cuatro a UCR + Cambio Federal; tres a Unión y Libertad; dos a la Coalición Cívica; uno a La Libertad Avanza y otro a Derecha Popular.

La cantidad refleja una preocupación que atraviesa casi todo el arco político, pero también expone la demora. Durante los últimos dos años fueron presentados más de 50 expedientes vinculados con las apuestas digitales y varios perdieron estado parlamentario sin haber recibido tratamiento.

Hasta la reunión de esta semana, la comisión creada especialmente para abordar el problema solo había avanzado con iniciativas declarativas. El encuentro modificó esa dinámica: los autores pudieron exponer sus propuestas y la Secretaría Legislativa comenzó a trabajar en una fórmula que permita ordenar el recorrido parlamentario.

El desafío no es simplemente acumular artículos. Algunos proyectos pueden complementarse, mientras otros parten de enfoques diferentes: desde mantener el mercado regulado con mayores controles hasta derogar directamente el capítulo de la ley bonaerense que habilitó las apuestas online.

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

Qué podría incluir la “mega ley”

La discusión busca construir un sistema que abarque tanto la prevención como el control de la actividad. Entre las medidas que aparecen con mayor frecuencia se encuentran la verificación biométrica y la prueba de vida para impedir que los menores utilicen cuentas pertenecientes a adultos.

También se analizan límites a los depósitos, alertas por tiempo de conexión, mecanismos de autoexclusión y restricciones sobre las promociones destinadas a retener usuarios o incentivar apuestas sucesivas.

Otro capítulo central será la publicidad. Existen proyectos para limitar los anuncios dirigidos a niños y adolescentes, regular la intervención de influencers y revisar los patrocinios que vinculan clubes, deportistas y competencias con plataformas de juego.

Las escuelas aparecen como otro espacio de intervención. Algunas iniciativas proponen bloquear el acceso a páginas de apuestas desde las redes de internet de los establecimientos educativos, capacitar a docentes y ofrecer herramientas para detectar cambios de conducta asociados con el juego problemático.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli busca extender la prevención a los clubes de barrio. Su proyecto propone capacitar a entrenadores, profesores y dirigentes para reconocer señales tempranas, orientar a las familias y facilitar la derivación hacia dispositivos especializados, sin atribuirles responsabilidades terapéuticas.

La futura regulación también podría incorporar líneas específicas de atención, cobertura sanitaria, campañas públicas y sanciones para quienes permitan o faciliten el ingreso de menores. Incluso existen propuestas para prohibir tragamonedas digitales con una estética similar a los videojuegos infantiles.

El debate que todavía divide a los bloques

La reunión mostró coincidencias sobre la necesidad de actuar, pero no eliminó las diferencias. Uno de los principales puntos de discusión será el alcance que tendrán los controles sobre las plataformas legales y la forma de intervenir sobre las páginas clandestinas.

Las siete empresas habilitadas para operar en territorio bonaerense deben utilizar dominios terminados en .bet.ar, impedir el acceso de menores de 18 años y aplicar mecanismos de identificación. Sin embargo, gran parte de la actividad adolescente se canaliza mediante sitios ilegales, que no cumplen esas exigencias y cambian rápidamente de dirección para evitar los bloqueos.

La Provincia informó más de 800 denuncias contra operadores clandestinos, mientras una actuación judicial permitió bloquear 537 páginas. También fueron reportados más de cien influencers por promocionar sitios no autorizados.

Esas cifras muestran la dimensión del problema, pero también las dificultades para controlar un mercado que funciona desde servidores, redes sociales y canales de mensajería ubicados fuera del alcance inmediato de las autoridades bonaerenses.

La presidenta del cuerpo, Micaela Olivetto, señaló que la meta es alcanzar los acuerdos necesarios para que la Cámara baja pueda otorgarle media sanción durante octubre.

El aporte del 2%, entre la caja y la prevención

La discusión legislativa quedó atravesada por la decisión del gobierno de Axel Kicillof de aplicar un aporte del 2% sobre determinados premios obtenidos mediante apuestas sucesivas en tragamonedas digitales.

La medida fue instrumentada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos a través de la Resolución 1149/2026. El Ejecutivo proyecta recaudar entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales, que serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social para financiar programas sanitarios, educativos y de desarrollo social.

El mecanismo no alcanza por ahora a las apuestas deportivas ni hípicas. Tampoco consiste en un impuesto nuevo sobre toda la facturación de las empresas: afecta determinados premios y los operadores actúan como responsables de ingresar el dinero.

La herramienta estaba contemplada desde 2018 en la Ley 15.079, sancionada durante la gestión de María Eugenia Vidal, pero recién fue aplicada en esta modalidad durante la actual administración. El esquema abrió una discusión que excede la recaudación. La Provincia sostiene que permitirá financiar políticas sociales y preventivas, mientras sectores opositores advierten que obtener mayores ingresos del juego no reemplaza los controles ni resuelve la entrada de menores.

También existe una preocupación dentro del propio sistema regulado: si la reducción de los premios vuelve menos atractivas a las plataformas habilitadas, una parte de los apostadores podría desplazarse hacia páginas clandestinas, que no tributan ni garantizan mecanismos confiables de identificación.

La diputada de la Coalición Cívica Romina Braga reclamó que el debate no quede limitado al nuevo aporte: “Tenemos que mirar el ámbito educativo y entender que se trata de una problemática de salud mental”.

La discusión legislativa quedó atravesada por la decisión del gobierno de Axel Kicillof de aplicar un aporte del 2% sobre determinados premios obtenidos mediante apuestas sucesivas en tragamonedas digitales.

Por otro lado, la comisión prevé recibir a fin de mes al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof. Los legisladores buscarán conocer los resultados de las políticas implementadas por el Ejecutivo y pedirán precisiones sobre la biometría, las denuncias contra operadores ilegales, el destino de los recursos y los mecanismos de auditoría.

La visita responde a un reclamo que la oposición sostiene desde hace meses. Los cuestionamientos no alcanzan únicamente al nivel de control sobre las empresas autorizadas, sino también a la información disponible para medir cuántos menores acceden, cómo lo hacen y qué respuestas encuentran cuando el juego se convierte en una conducta compulsiva.

Olivetto defendió la posibilidad de compatibilizar la actuación administrativa del Ejecutivo con una nueva norma legislativa. Además, descartó que la interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro pueda bloquear el tratamiento y señaló que los acuerdos decisivos deberán construirse con la oposición.

Los números detrás de la urgencia

La presión para avanzar está respaldada por diferentes relevamientos. El estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, determinó que el 24% de quienes tienen entre 12 y 17 años apostó dinero por internet al menos una vez.

Más del 60% de la población relevada entre 9 y 17 años dijo conocer a alguien que había participado en apuestas digitales. El teléfono celular, las billeteras virtuales y las promociones asociadas al fútbol redujeron las barreras de acceso y transformaron al juego en una actividad disponible durante las 24 horas.

Una primera encuesta provincial realizada en 2024 sobre 434 estudiantes secundarios detectó que el 34% había apostado online alguna vez. Por las características de la muestra, ese resultado no puede proyectarse automáticamente a todos los alumnos bonaerenses, aunque fue tomado como una advertencia sobre la penetración del fenómeno.

La velocidad con la que puede instalarse el consumo problemático agrega otra preocupación. Durante la comisión se mencionó el informe “Apostar no es un juego”, según el cual el pasaje de una práctica ocasional a una conducta compulsiva puede producirse mucho más rápido entre adolescentes que entre adultos.