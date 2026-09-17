Menos para estudiar, construir y jubilarse: los recortes que sostiene el Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso mantendría fuertes recortes en las partidas destinadas a educación, infraestructura y bonos jubilatorios respecto de 2023. Según el análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el aumento previsto para el próximo año no alcanzaría para revertir las pérdidas acumuladas desde 2024.

La propuesta contempla un gasto total de $202,10 billones en pesos constantes, un 26,7% menos que lo efectivamente ejecutado en 2023. Aunque representa una suba del 13,3% frente al presupuesto votado para 2026 y del 10% respecto del vigente, la recuperación sería desigual: vivienda, agua y energía enfrentarían nuevas reducciones.

Estudiar: menos fondos para universidades, becas y salarios docentes

El financiamiento de las universidades nacionales pasaría de $10,01 billones en 2023 a $7,50 billones en 2027, medidos en pesos constantes. La diferencia representa una caída real del 25%.

Las Becas Progresar registrarían un retroceso mayor: contarían con $0,49 billones, frente a los $2,14 billones de 2023. La reducción sería del 77,1%.

El Fondo de Compensación Salarial Docente presenta una de las pérdidas más pronunciadas del relevamiento. Su asignación pasaría de $2,42 billones a aproximadamente $0,01 billones, con una baja real del 99,4%.

Estas reducciones forman parte de una caída más amplia en Educación y Cultura, cuyo gasto quedaría 44% por debajo del ejecutado en 2023. En Ciencia, Tecnología e Innovación, la pérdida alcanzaría el 37,9%.

Construir: vivienda y agua, con recortes que también avanzan frente a 2026

El conjunto de Infraestructura y Vivienda tendría $4,91 billones, contra $17,80 billones en 2023. Se trata de una disminución real del 72,4%.

Dentro del clasificador presupuestario, la función específica Vivienda y Urbanismo muestra una caída todavía más profunda: 98,9% frente a 2023. Además, perdería otro 17,2% respecto del presupuesto vigente de 2026.

La diferencia entre ambos porcentajes responde a que Infraestructura y Vivienda constituye un agrupamiento más amplio que la función Vivienda y Urbanismo.

En Agua Potable y Alcantarillado, el gasto proyectado sería 93% inferior al de 2023 y 25,7% menor que el vigente de este año. Energía, Combustibles y Minería tendría una reducción del 70% frente a 2023 y del 21,4% respecto de 2026.

En estas funciones, por lo tanto, el proyecto no solo mantendría las pérdidas acumuladas: también profundizaría el recorte durante el próximo ejercicio.

Jubilarse: el bono seguiría por debajo del nivel de 2023

La partida destinada al bono previsional para jubilados pasaría de $7,57 billones en 2023 a $2,97 billones en 2027. El retroceso real sería del 60,8%.

La comparación corresponde al presupuesto destinado a ese refuerzo, no al conjunto de los haberes jubilatorios ni a una reducción equivalente del ingreso de cada beneficiario.

En el agrupamiento de Políticas sociales y seguridad social, el gasto quedaría 11,8% por debajo de 2023, pese a que el proyecto contempla una recuperación del 15,2% frente al presupuesto vigente de 2026.

Los otros sectores que siguen lejos de recuperar recursos

El ajuste también alcanza a funciones vinculadas con la producción, el transporte y la asistencia social. Frente a lo ejecutado en 2023, Comunicaciones perdería 81,4%; Comercio, Turismo y Otros Servicios, 80,4%; Promoción y Asistencia Social, 77,2%; e Industria, 76,5%.

Ecología y Desarrollo Sostenible quedaría 70,7% por debajo de aquel año; Relaciones Interiores, 68,5%; Agricultura, Ganadería y Pesca, 66,6%; Dirección Superior Ejecutiva, 65%; y Transporte, 62,1%. La función Legislativa registraría una caída del 39,9%.

El análisis por áreas también identifica reducciones del 28,3% en Seguridad y del 24,4% en Discapacidad respecto de 2023.

Salud presenta un comportamiento diferente: tendría un aumento real del 29,5% frente a 2023 y del 13,1% respecto del presupuesto vigente de 2026. En varias de las áreas que acumulan pérdidas también habría una recomposición interanual, aunque insuficiente para volver al nivel de 2023.

La salvedad detrás del aumento en Trabajo

La función Trabajo aparece 1,8% por encima de 2023. Sin embargo, el OCEPP advierte que esa comparación está afectada por la reorganización del ex Potenciar Trabajo.

En 2023, el programa constituía una única partida dentro del Ministerio de Desarrollo Social y registró $1.021.601 millones devengados. Desde 2024 se dividió en Volver al Trabajo, incorporado a la función Trabajo, y Acompañamiento Social, que permaneció en Promoción y Asistencia Social.

El cambio modificó la distribución presupuestaria. Acciones de Empleo pasó de $46.704 millones en 2023 a $761.579 millones en 2026, mientras Acciones de Inclusión Social perdió 95,3% en términos reales durante ese período.

Al considerar ambos programas de manera conjunta, el observatorio calcula que la política vinculada con el ex Potenciar Trabajo sufrió una caída real del 83,6% entre 2023 y 2026. Por eso, parte del incremento registrado en Trabajo responde al cambio de clasificación y no necesariamente a una recuperación de los recursos destinados a esa política.

Los ingresos previstos y el peso de las utilidades del Banco Central

El proyecto estima recursos tributarios por $122,59 billones, un incremento real del 8,4% respecto de 2026. Los ingresos totales, en cambio, alcanzarían $202,35 billones, con una caída real del 9,7% frente al presupuesto vigente.

La diferencia se explica principalmente por las rentas de la propiedad. El material analizado consigna $34,90 billones para 2026 y $12,07 billones para 2027, e informa una reducción real del 71,3%.

Durante 2026, el Banco Central transfirió al Tesoro $24,42 billones en concepto de utilidades. Para el próximo año no se contempla ese ingreso.

Dónde se concentra el presupuesto

Por finalidad, Servicios Sociales reuniría el 74,7% del gasto, equivalente a $150,91 billones. Le seguirían Deuda Pública, con 9,2%; Servicios Económicos, con 6,5%; Administración Gubernamental, con 4,9%; y Servicios de Defensa y Seguridad, con 4,7%.

Por jurisdicción, el Ministerio de Capital Humano concentraría $119,87 billones, el 59,3% del total. Detrás aparecen el Servicio de la Deuda Pública, con 9,2%; las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con 7,3%; y el Ministerio de Salud, con 5,3%.

El Ministerio de Seguridad Nacional representaría el 5%; Economía, el 4,7%; Defensa, el 4%; y el Poder Judicial de la Nación, el 1,5%. Otras siete jurisdicciones reunirían el 3,6% restante.

La propuesta deberá ser debatida en el Congreso. Tal como fue presentada, la mejora general del gasto frente a 2026 conviviría con fuertes pérdidas respecto de 2023 y nuevos recortes en vivienda, agua y energía.