La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal después de que una investigación administrativa detectara 645 acreditaciones irregulares de haberes por un total de $981.148.567,88. Los pagos alcanzaron a 23 personas y se habrían realizado entre julio de 2022 y enero de 2026.

La fuerza confirmó que las inconsistencias fueron encontradas en el área responsable de la liquidación de sueldos. Una vez constatadas las irregularidades, el caso fue llevado ante el Juzgado Federal N° 2 para determinar cómo se efectuaron las operaciones y establecer las eventuales responsabilidades penales.

La cifra de $981 millones corresponde al monto documentado hasta el momento en la investigación interna. Otras estimaciones difundidas alrededor del expediente ubican el posible perjuicio entre $1.500 millones y $1.600 millones, pero esas proyecciones todavía no forman parte del monto acreditado en la presentación judicial.

Cómo funcionaba el mecanismo investigado

El caso comenzó a ser revisado en febrero de 2026, luego de que se detectara que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Los involucrados devolvieron el dinero y la Armada decidió ampliar el análisis hacia períodos anteriores.

La auditoría encontró diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina. Entre las anomalías aparecen pagos por conceptos que no figuraban en las liquidaciones, montos incorporados a los lotes bancarios sin respaldo en los recibos, acreditaciones duplicadas y transferencias a personas cuyo vínculo con la fuerza no pudo determinarse inicialmente.

La maniobra investigada se habría producido después de los controles sobre la liquidación y antes del envío definitivo de los archivos al banco. En ese tramo, determinados registros habrían sido modificados para aumentar importes o incorporar pagos sin sustento en haberes legítimos.

Una vez confeccionados los archivos para las acreditaciones, los registros habrían sido restituidos a sus valores originales. De esa manera, el monto transferido por el banco podía ser diferente del que aparecía posteriormente en el recibo publicado en el sistema de haberes.

La Dirección de Administración Financiera conformó una comisión con especialistas en contabilidad, liquidación de salarios, sistemas y análisis de datos. El equipo revisó los dispositivos utilizados para preparar los lotes bancarios y comparó, de manera individual y mes por mes, los registros internos con las transferencias efectivamente realizadas.

Pagos a personas ajenas a la fuerza

Entre los 23 beneficiarios identificados hay personal militar en actividad y retirado, agentes civiles permanentes y contratados, jubilados y cuatro personas que no tenían relación laboral o funcional con la Armada.

Estas últimas habrían recibido $434.200.718,04 mediante 184 acreditaciones, equivalentes al 44,25% del monto total detectado. Una mujer de apellido Prieto concentró 46 pagos por $152.259.495,86 y fue señalada como la beneficiaria que recibió la suma más alta.

Prieto es esposa del capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista y aparece como el principal señalado en la presentación. Durante las actuaciones administrativas, el oficial habría reconocido que conocía las acreditaciones realizadas a las cuatro personas ajenas a la fuerza y que esos pagos se incorporaban manualmente.

La Justicia deberá determinar el alcance de esas manifestaciones, el destino del dinero y si existieron otros participantes en el circuito investigado.

El expediente también analiza el caso de un oficial que habría recibido haberes en la Argentina mientras cumplía una misión en el exterior, pese a que el sistema debía excluirlo automáticamente del pago local. Además, se detectaron acreditaciones a quien sería su esposa durante períodos en los que se encontraba con licencia sin goce de sueldo.

La Armada cambió sus controles internos

Parte del dinero ya fue reintegrado. Al momento de formalizarse la denuncia, las devoluciones alcanzaban los $42.574.267,63, por lo que permanecían pendientes $938.574.300,25.

Atanasoff fue relevado preventivamente y la fuerza preservó el equipo utilizado para preparar y transmitir los archivos bancarios. También separó las tareas de liquidación, acreditación y conciliación de pagos, que anteriormente formaban parte del mismo circuito.

La Armada informó oficialmente que la investigación busca garantizar el esclarecimiento de los hechos y el debido proceso. La causa judicial deberá establecer ahora la dimensión definitiva del perjuicio y la responsabilidad que pudo corresponder a cada una de las personas involucradas.