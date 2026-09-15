Senadores del bloque Justicialista ampliaron la denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el traslado al exterior de una parte de las reservas de oro de la entidad monetaria.

La presentación fue firmada por Martín Soria, Juliana Di Tullio y María Florencia López. Los legisladores pidieron incorporar nuevos elementos a la investigación iniciada el 28 de abril de 2026, centrada en el destino, la custodia, la trazabilidad y las condiciones jurídicas de la operación.

La ampliación menciona presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Estas calificaciones forman parte de la acusación y deberán ser evaluadas por la Justicia.

El nuevo planteo surgió después de las explicaciones brindadas por Bausili durante una reunión de comisiones del Senado. Allí, el funcionario afirmó que los lingotes habían sido depositados en el Banco de Pagos Internacionales —BIS, por sus siglas en inglés—, con sede en Basilea, Suiza.

También sostuvo que los balances del Banco Central correspondientes a 2023, 2024 y 2025 habían atravesado auditorías internas, externas y de la Auditoría General de la Nación sin recibir observaciones relacionadas con la operación.

Las diferencias entre la versión del BCRA y la información de la AGN

Los denunciantes incorporaron una respuesta remitida por el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, que, según indicaron, contradice parte de las afirmaciones realizadas por Bausili ante el Congreso.

La AGN informó que los estados contables correspondientes a 2025 todavía no habían sido aprobados. También señaló que el análisis específico sobre la trazabilidad del oro se encontraba demorado debido a que el Banco Central no había entregado durante más de un año toda la documentación requerida.

Los senadores sostienen, además, que los lingotes no se encontrarían físicamente en Suiza, sino depositados en el Banco de Inglaterra, en Londres. La información reunida indica que el oro podría estar registrado en una cuenta del BIS, aunque permanecería físicamente en territorio británico.

Para los legisladores, esa distinción no fue explicada con claridad durante la exposición de Bausili. La ampliación de la denuncia busca determinar cuál fue el recorrido de las reservas, dónde se encuentran actualmente y bajo qué condiciones fueron colocadas.

“Que Bausili dé la cara: ¿qué hicieron con las 13 toneladas de oro?”, expresó Di Tullio al difundir el pedido. La senadora afirmó que el Banco Central debe informar “exactamente dónde están las reservas, en qué condiciones se entregaron y a qué riesgos expusieron al país”.

El pedido para que Bausili vuelva al Congreso

La presentación judicial fue acompañada por un proyecto de resolución para citar nuevamente al presidente del Banco Central ante las comisiones correspondientes del Senado.

La iniciativa contiene una serie de preguntas sobre las fechas de los traslados, las empresas o dependencias involucradas en el transporte terrestre y aéreo, la cantidad de lingotes enviados y el lugar preciso donde fueron depositados.

También reclama que el BCRA identifique quién evaluó la calidad del oro, cuáles fueron los plazos y beneficios acordados, qué responsabilidades de seguridad asumió el depositario y qué rendimientos generaron o podrían generar las colocaciones.

Otro de los puntos busca establecer si el Estado argentino o la autoridad monetaria recibieron notificaciones sobre posibles embargos cautelares o ejecutivos impulsados por acreedores extranjeros.

Los senadores pidieron además acceso a las actas del Directorio y a los expedientes administrativos vinculados con el traslado. Si el oro se encuentra bajo una cuenta del BIS, reclaman que Bausili lo documente y precise su ubicación física y disponibilidad.

La discusión por la Carta Orgánica del Banco Central

El reclamo coincide con el tratamiento legislativo de una reforma de la Carta Orgánica del BCRA. El proyecto contempla la posibilidad de que la entidad mantenga activos en instituciones del exterior y pueda utilizarlos como garantía.

Los denunciantes consideran que esa modificación podría tener relación con las operaciones realizadas con las reservas. Esa interpretación también fue incorporada a la presentación judicial y deberá ser analizada en el expediente.

La ampliación busca que la Justicia determine si existieron irregularidades en el traslado del oro, si la operación contó con los controles correspondientes y si las explicaciones ofrecidas ante el Senado coinciden con la documentación del Banco Central y de los organismos de auditoría.