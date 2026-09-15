Los servicios superaron la inflación: energía y transporte subieron más del 50%

Los gastos de energía, transporte público, alquileres y educación aumentaron por encima de la inflación en el Gran Buenos Aires entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Mientras el índice general de la región acumuló una suba del 33,7%, electricidad, gas y otros combustibles avanzaron 55,4% y el transporte público, 52,1%. La diferencia mantiene la presión sobre el presupuesto de los hogares, pese a la desaceleración del indicador mensual.

En agosto, la inflación nacional fue del 1,7%, frente al 2,1% de julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 21,3% en los primeros ocho meses del año y del 33,5% interanual. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas mensuales, con 2,8%, seguida por Educación, con 2,5%. Así lo detalla el informe de agosto del Indec.

El promedio, sin embargo, reúne movimientos diferentes. Los servicios y otros gastos habituales registraron aumentos superiores a los de varios bienes, una dinámica que los analistas vinculan con el menor margen que queda para consumos recreativos después de afrontar los pagos esenciales.

Energía y transporte público, entre los mayores aumentos

En el GBA, la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 45,3% en el último año: 11,6 puntos porcentuales por encima de la inflación regional. Dentro de ese grupo, el incremento del 55,4% en electricidad, gas y otros combustibles amplió la brecha a 21,7 puntos.

Los alquileres también superaron el promedio. El alquiler de la vivienda aumentó 42,7%, mientras que el conjunto de alquiler y gastos conexos avanzó 42%.

La presión sobre los gastos de vivienda se extendió a otras regiones. La división registró una suba interanual del 74,5% en el Noreste, del 50,9% en la Patagonia, del 50,8% en Cuyo y del 50,1% en el Noroeste. En la región Pampeana, el incremento fue del 49,3%.

En movilidad, la división Transporte aumentó 38,6% en el GBA, aunque los componentes vinculados con los traslados cotidianos mostraron variaciones mayores. El transporte público subió 52,1%, unos 18,4 puntos por encima del índice general regional. Los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar avanzaron 50%.

El transporte público también superó el 50% interanual en el Noroeste, la región Pampeana y Cuyo. En combustibles, la mayor variación regional se registró en la Patagonia, con 57,5%.

Educación y conectividad también superaron el promedio

La educación aumentó 41,8% en el GBA durante los últimos 12 meses, una diferencia de 8,1 puntos porcentuales respecto de la inflación regional. El incremento fue menor que los registrados en el Noreste y el Noroeste, donde alcanzó 43,4% y 44,5%, respectivamente.

La división Comunicación acumuló una suba del 38,2% en el GBA, la mayor entre las regiones relevadas. Los servicios de telefonía e internet aumentaron 38,6%, por encima del 33,7% del nivel general.

Salud mostró un comportamiento distinto: la división avanzó 33,3%, ligeramente por debajo del promedio regional. Las prepagas aumentaron 33,7%, en línea con ese indicador, mientras que los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud subieron 30,3%.

Por qué queda menos margen para otros consumos

Alejandro Giacoia, economista de EconViews, señaló que los servicios aumentaron 2% en agosto, frente al 1,7% del nivel general. La consultora también elabora un indicador de servicios públicos a partir de las categorías desagregadas del Indec: ese índice subió 2,7% mensual y casi 50% interanual.

“Subieron bastante más rápido esos componentes que el promedio de todos los precios de la canasta”, sostuvo Giacoia. El economista explicó que se trata de consumos difíciles de reducir, por lo que su encarecimiento obliga a destinar más recursos a cubrirlos y deja menos dinero para otros bienes y servicios.

Manuel Cerdán, analista de Invecq, describió una diferencia similar: los servicios acumularon un aumento del 42% en el último año, frente al 29% de los bienes y alrededor del 34% del índice general. Dentro de los servicios, ubicó las mayores variaciones en electricidad, gas y agua, con un promedio del 56%, y en transporte público, con 51%.

Para Cerdán, la dinámica responde a una recomposición tarifaria que todavía no cubre por completo los costos. “Esto se explica porque, pese al avance registrado en la corrección tarifaria desde diciembre de 2023, las tarifas todavía están lejos de cubrir el costo real de los servicios”, indicó.

El analista citó datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) según los cuales la cobertura promedio de los costos de los servicios en el AMBA alcanzó el 55%. El agua fue el único que llegó al 100%. Esa diferencia explica, en su análisis, por qué persiste el ajuste tarifario aun cuando la inflación general pierde velocidad.