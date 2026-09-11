La industria textil argentina profundizó su deterioro productivo durante el primer semestre de 2026, en un escenario marcado por la caída de la actividad, el avance de los productos terminados importados y la pérdida de puestos de trabajo.

Según un informe de la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), las importaciones ya representan cerca del 70% del abastecimiento del mercado interno. Históricamente, la relación se repartía en proporciones similares entre productos nacionales y extranjeros.

El cambio en la composición del mercado se produjo mientras la producción textil cayó 24,4% durante los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2025. Si la comparación se realiza contra 2023, el retroceso acumulado alcanza el 34%.

La contracción también se refleja en el funcionamiento de las fábricas. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas 39%, lo que significa que seis de cada diez máquinas permanecen sin actividad.

Las entidades vincularon el cuadro con la apertura comercial, la desregulación de las importaciones, la apreciación del tipo de cambio real, la debilidad del consumo y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener sus costos.

Menos insumos y más productos terminados

Durante el primer semestre de 2026 ingresaron al país 177.356 toneladas de productos textiles e indumentaria por un valor de US$911 millones.

En términos generales, las importaciones disminuyeron 20% interanual en volumen y 5% en dólares. Sin embargo, el comportamiento fue muy diferente según el eslabón de la cadena productiva.

La reducción se concentró principalmente en insumos utilizados por las fábricas nacionales. Las importaciones de materias primas cayeron 33%, las de hilados retrocedieron 43%, las de tejidos planos bajaron 52% y las de tejidos de punto disminuyeron 34%.

Para Pro Tejer, el menor ingreso de insumos refleja la caída de la producción y el exceso de oferta dentro del mercado local. Las empresas demandan menos materias primas porque redujeron su nivel de actividad.

La situación fue distinta entre los artículos terminados. Las importaciones de indumentaria crecieron 62% en toneladas y 36% en dólares durante el período analizado.

También aumentó el ingreso de confecciones destinadas al hogar, entre ellas sábanas y toallas. Ese segmento registró una suba del 26% en volumen y del 7% en valor.

Los datos muestran que la baja general de las importaciones no implicó una menor presión sobre toda la industria. Mientras disminuyó el ingreso de materiales destinados a la producción, aumentaron las compras externas de artículos que compiten directamente con los bienes fabricados en el país.

Casi 27 mil empleos formales menos desde 2023

El deterioro alcanzó al mercado laboral. En mayo, el conjunto integrado por los sectores textil, confección, cuero y calzado registró 93.952 puestos de trabajo formales.

La cifra representa una pérdida de 1.229 empleos respecto de abril y de 16.244 puestos en comparación con mayo de 2025. Desde diciembre de 2023, la reducción acumulada llegó a 26.851 trabajadores registrados.

La contracción también se observa en la cantidad de empresas. Durante mayo se contabilizaron 1.950 establecimientos dedicados principalmente a la actividad textil, 23 menos que en abril y 175 menos que un año atrás.

En la industria de la confección quedaron registrados 2.354 establecimientos. En ese caso, la baja fue de 34 unidades en un mes y de 340 en la comparación interanual.

La cadena textil tiene una presencia importante de pequeñas y medianas empresas y utiliza de manera intensiva mano de obra. Por eso, las caídas de producción y ventas impactan sobre fábricas, talleres, proveedores, marcas nacionales y comercios.

La denuncia por las condiciones de competencia

La FITA calificó como “competencia fraudulenta” las condiciones bajo las cuales ingresaría una parte de la mercadería extranjera.

La entidad sostuvo que las rebajas impositivas y la simplificación de los procedimientos beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras los fabricantes locales continúan enfrentando una elevada carga tributaria, costos logísticos, problemas de financiamiento y dificultades para sostener inversiones.

La federación también cuestionó el funcionamiento de plataformas internacionales como Shein y Temu. Según su planteo, esos canales comercializan productos sin afrontar las mismas condiciones arancelarias que los productores locales.

El principal señalamiento está relacionado con la subfacturación. De acuerdo con FITA, más del 70% de los productos ingresaría al país con valores considerablemente inferiores a los antecedentes registrados en el sector. En algunos casos, los precios declarados no alcanzarían siquiera para cubrir el costo de la materia prima principal.

Las entidades aclararon que el reclamo no apunta a impedir la competencia internacional, sino a exigir condiciones equivalentes y el cumplimiento de las normas de comercio exterior.

Pro Tejer y FITA solicitaron al Gobierno nacional controles sobre las operaciones denunciadas y medidas destinadas a recuperar condiciones de competencia equitativas. Advirtieron que, sin modificaciones, el aumento de la participación importada podría profundizar la pérdida de producción, empresas y empleo industrial.