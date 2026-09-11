La caja bonaerense pierde contra la inflación y los recortes nacionales suman presión.

Las cuentas de la provincia de Buenos Aires atraviesan 2026 con una combinación de ingresos propios que no alcanzan a seguirle el ritmo a los precios y recursos nacionales que tampoco muestran una recuperación sostenida.

En los primeros siete meses del año, las dos principales fuentes de financiamiento bonaerense registraron una caída conjunta del 1,7% en términos reales, mientras los datos de agosto volvieron a ubicar al distrito en terreno negativo dentro de la distribución nacional.

El último informe fiscal elaborado por Marcelo Daletto, exsenador bonaerense e integrante del directorio del Banco Provincia, calculó ingresos por $19,9 billones entre enero y julio. El 50,7% correspondió a transferencias automáticas nacionales y el 49,3% a recaudación provincial.

En términos nominales, el crecimiento frente al mismo período de 2025 fue del 30,7%, por debajo de una inflación promedio del 33%, lo que explica la contracción real del 1,7%.

El cálculo tiene una precisión importante: comprende las dos fuentes principales de financiamiento, pero no incorpora ingresos no tributarios ni transferencias nacionales no automáticas.

Los impuestos propios también perdieron contra los precios

Por los tributos bonaerenses, la Provincia recaudó $9,82 billones hasta julio. El monto creció 29,4% nominal frente al año anterior, pero descontada la inflación significó una baja real del 2,5%.

La evolución fue dispar entre impuestos. Ingresos Brutos, que concentra el 76,3% de la recaudación provincial, acumuló $7,49 billones y cayó 2,3% real. Sellos aportó $0,95 billones y retrocedió 8,7%, mientras Automotor mostró la caída más pronunciada entre los principales gravámenes: 20,5%, con ingresos por $0,43 billones. El Inmobiliario fue la excepción, con $0,64 billones recaudados y un crecimiento real acumulado del 16%.

Variación interanual de los principales impuestos bonaerenses.

Del lado nacional, la Provincia había recibido hasta julio $10,11 billones por Coparticipación Federal de Impuestos, Fondo de Financiamiento Educativo, Compensación del Consenso Fiscal y leyes especiales. Esos recursos crecieron 32% nominal pero cayeron 1% una vez descontada la inflación.

Los números de agosto mostraron que la presión continuó. El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ubicó a Buenos Aires entre las 13 jurisdicciones que registraron caídas interanuales reales en los Recursos de Origen Nacional. Para la Provincia, la baja fue del 0,4%, mientras la Coparticipación Federal retrocedió 0,1%.

Informe del CEPA.

El desempeño bonaerense quedó por debajo del promedio de las 24 jurisdicciones: en agosto, el conjunto de los Recursos de Origen Nacional cayó apenas 0,1% real, mientras la coparticipación mostró una mejora marginal del 0,1%.

El consumo golpea una de las bases de la coparticipación

Detrás de esa dinámica aparece también el comportamiento de los impuestos nacionales que alimentan la masa coparticipable. El IVA registró en agosto una baja real interanual del 5% y encadenó diez meses consecutivos de retrocesos. En once de los últimos doce meses mostró variaciones negativas, una evolución que CEPA relacionó con el débil desempeño del consumo y del mercado interno.

Ganancias mostró el movimiento contrario y creció 9% real interanual. El informe, sin embargo, vinculó parte de esa suba con decisiones operativas de ARCA: el organismo extendió hasta el 27 de agosto la presentación de declaraciones juradas y postergó para septiembre el primer anticipo del período 2026.

A esa evolución de los recursos automáticos se agrega otra discusión que el gobierno de Axel Kicillof viene sosteniendo con la Nación. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció el 5 de septiembre el “recorte unilateral y sostenido” de las transferencias obligatorias no automáticas.

El gráfico difundido por el funcionario muestra que, para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el acumulado enero-agosto pasó de $5,4 billones constantes en 2023 a $0,8 billones en 2026: una caída real del 85,8%.

Ese recorte corresponde a una categoría diferente de los envíos automáticos incluidos en el cálculo de Daletto, pero suma otra dimensión a la discusión por el financiamiento provincial.

Informe TNA.

Presupuesto, deuda y una caja con poco margen flexible

La caída real de los recursos llega además mientras comienza la discusión sobre el Presupuesto 2027. Daletto sostuvo que la Provincia conserva margen financiero porque todavía dispone de buena parte del endeudamiento autorizado por la Legislatura a fines de 2025. De los US$3.600 millones habilitados para el Ejecutivo y empresas estatales, estimó que hasta septiembre se habían utilizado alrededor de US$750 millones.

El dirigente radical planteó, al mismo tiempo, que la principal restricción está en la rigidez del gasto: más del 90% de los recursos provinciales se destina a compromisos como salarios, jubilaciones, transferencias a municipios, intereses de deuda y obra pública. Pese a ubicarse políticamente en la oposición, Daletto destacó que la administración bonaerense logró sostener salarios y jubilaciones sin recurrir a mecanismos extraordinarios de pago durante la crisis.

El escenario, por lo tanto, combina una contracción moderada pero extendida de los ingresos con poco margen para reducir gastos estructurales. Hasta julio, la recaudación propia perdió 2,5% real y los recursos automáticos de origen nacional 1%; agosto volvió a dejar a Buenos Aires con signo negativo en ambos indicadores de transferencias analizados por CEPA.