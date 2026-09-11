Docentes bonaerenses se suman al reclamo por paritarias: salarios, IOMA e IPS en la agenda

Docente en aula.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) formalizó ante el Ministerio de Trabajo provincial un pedido para reabrir durante septiembre la negociación paritaria y discutir una nueva recomposición salarial. La presentación, dirigida al ministro Walter Correa, se apoya en la cláusula de revisión incluida en el acuerdo alcanzado en julio y plantea la necesidad de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El planteo fue firmado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, las organizaciones que integran el frente gremial mayoritario. La movida amplía la presión que ya venían ejerciendo estatales y judiciales para volver a discutir ingresos, pero también modifica el escenario dentro del sistema educativo: luego de las medidas impulsadas esta semana por sectores disidentes, ahora son los sindicatos que aceptaron el último acuerdo quienes reclaman formalmente una nueva convocatoria.

Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires - Paritarias

La revisión salarial que quedó pendiente para septiembre

El punto de partida es el entendimiento cerrado en julio entre la Provincia y los gremios, que estableció un incremento acumulado del 7% sobre los salarios de junio: un 5% correspondiente a julio y otro 2% para agosto. Ese segundo tramo terminó de impactar en los haberes percibidos durante septiembre y el acuerdo dejó prevista una nueva instancia de negociación para este mes.

Con esa actualización, un preceptor con diez años de antigüedad quedó con un ingreso de referencia de $885.901 y un maestro de grado con la misma antigüedad en $1.018.575. Para un maestro de grado con quinta hora, la escala informada asciende a $1.268.805, mientras que en jornada completa alcanza los $2.037.149. Los montos varían según cargo, antigüedad, carga horaria y componentes salariales.

La discusión salarial, sin embargo, ya venía atravesada por diferencias dentro del universo docente. La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba) realizó un paro de 48 horas el 7 y 8 de septiembre y reclamó un ingreso mínimo docente de $2,8 millones, además de cuestionar el funcionamiento de IOMA y los descuentos aplicados por medidas de fuerza anteriores. Esa huelga no contó con el respaldo del FUDB y su pliego no debe confundirse con la presentación realizada ahora por las organizaciones mayoritarias.

De IOMA y el IPS a la preocupación por los puestos laborales

La nota presentada ante Trabajo muestra que la próxima paritaria no quedará reducida a una negociación porcentual. El FUDB pidió avanzar en la defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y garantizar las prestaciones de salud correspondientes al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), dos asuntos que vienen ganando lugar dentro de los reclamos del sector.

Paritaria docente, junio 2026.

Los gremios también solicitaron precisiones sobre el impacto que la baja de la natalidad puede tener sobre la matrícula escolar y reclamaron líneas de acción destinadas a evitar que esa transformación derive en pérdida de puestos de trabajo. A la agenda se sumaron el seguimiento de cambios en el régimen académico y la continuidad de las multisectoriales previstas dentro de los acuerdos alcanzados con la Provincia.

Otro capítulo es la campaña “Cuidemos a los y las que enseñan”, vinculada con la prevención de agresiones contra trabajadores de la educación. Los sindicatos pidieron conocer el avance de la iniciativa y continuar las discusiones pendientes sobre condiciones laborales. También aparece entre los planteos la titularización en educación agraria y la propuesta de transformar el convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.

El FUDB se suma al reclamo por paritarias.

Una mesa salarial con varios gremios haciendo fila

El pedido docente llega después de presentaciones similares de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y ATE Buenos Aires. Ambos sectores reclamaron durante septiembre la reapertura de sus negociaciones tras haber aceptado también el aumento acumulado del 7% y una revisión posterior de los ingresos.

A esa presión se suma el conflicto de los trabajadores de la Contaduría General y la Tesorería General nucleados en APOC, que esta semana iniciaron retenciones progresivas de tareas tras rechazar una oferta oficial del 8,5% sobre determinadas bonificaciones.

El gremio reclama recomponer diferencias salariales vinculadas al régimen de 40 horas y este viernes 11 volverá a reunirse en asamblea para definir la continuidad del plan de lucha, que contempla la posibilidad de un paro total el lunes 14 si no aparece una propuesta superadora.

El gobierno de Axel Kicillof viene señalando que las cuentas provinciales están condicionadas por la reducción de transferencias nacionales, la paralización de programas y obras y los recursos que reclama a la administración de Javier Milei. En educación, la discusión suma además la eliminación de fondos nacionales como el FONID y otros recortes que los sindicatos mayoritarios atribuyen a Nación.

Ese diagnóstico no frenó las presentaciones gremiales. Judiciales, estatales y ahora el frente docente mayoritario reclaman que la revisión comprometida se concrete y permita volver a discutir los ingresos. En el caso de los maestros, el FUDB ya presentó formalmente su pedido ante Walter Correa y la nueva convocatoria todavía no tiene fecha definida.