Los datos bonaerenses frente al relato de Milei sobre el aborto y la baja natalidad.

El presidente Javier Milei convirtió la baja natalidad en un nuevo capítulo de la batalla cultural del Gobierno. En su discurso del 20 de agosto ante el Council of the Americas, vinculó el problema demográfico con la legalización del aborto y afirmó que “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre” le cuesta al país crecimiento y capital humano. También cargó contra la “locura de los pañuelitos verdes”.

La intervención tropieza con la cronología. La reducción de los nacimientos se aceleró en 2014, seis años antes de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020. Esa secuencia no determina por sí sola cuánto incidió cada factor, aunque impide presentar a la IVE como el origen de un proceso que ya estaba en marcha. Amnistía Internacional Argentina respondió que el fenómeno también alcanza a países donde el aborto está prohibido o restringido.

Una curva anterior a la IVE

Las Estadísticas Vitales de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud muestran que la Argentina pasó de 777.012 nacimientos en 2014 a 413.135 en 2024: 46,8% menos en una década. En el mismo período, la diferencia con las defunciones se redujo de 451.473 a 36.730. En la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, las muertes ya superaron a los nacimientos. El UNFPA ubica la tasa global de fecundidad en 1,2 hijos por mujer, por debajo del reemplazo de 2,1.

La radiografía bonaerense refuerza la dimensión del cambio. Según datos recopilados por el Observatorio de Datos Estratégicos, los nacidos vivos bajaron de 227.596 en 2019 a 162.380 en 2023, un retroceso del 28,7%, mientras la población provincial había crecido 12,2% entre los censos de 2010 y 2022. Hubo menos nacimientos en 126 de los 135 municipios.

La Matanza registró una baja del 29,4%; La Plata, del 32,7%; Lomas de Zamora, del 33,7%; Quilmes, del 35%; y Morón, del 41,3%. General Viamonte y Coronel Rosales superaron el 50%. Sólo nueve distritos aumentaron: Pila, San Cayetano, Las Flores, Alberti, Tapalqué, Adolfo Gonzales Chaves, Carmen de Areco, Cañuelas y Lezama.

En una serie distinta, correspondiente a trámites registrales, el Registro Provincial de las Personas contabilizó 130.900 inscripciones en 2024 y 123.971 en 2025, 5,3% menos.

Los datos bonaerenses frente al relato de Milei sobre el aborto y la baja natalidad.

Rafael Rofman y Carola della Paolera, especialistas del CIPPEC, señalaron que el descenso fue encabezado por las mujeres más jóvenes: la fecundidad adolescente cayó 71% y entre las mujeres de 20 a 24 años bajó 52%.

La economista feminista Lucía Cirmi Obón relacionó ese resultado con la educación sexual integral, los anticonceptivos y el Plan ENIA; también cuestionó que el Gobierno nacional haya desmantelado ese programa. “La afirmación de Milei no tiene ningún sentido”, sostuvo.

El deseo y las condiciones materiales

La primera Encuesta Nacional de Intenciones Reproductivas, realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas junto con Voices!, desplaza el debate desde la condena moral hacia las condiciones concretas. El trabajo relevó entre enero y febrero de 2026 a 1.515 personas de 18 a 70 años, con una muestra diseñada según el Censo 2022 y ponderada por nivel educativo.

El 57% de las personas de 18 a 45 años desea o hubiera deseado más hijos de los que tiene y las barreras económicas y de cuidado explican el 62% de esa distancia. El ideal de dos hijos todavía es mayoritario, con 34%.

A la vez, dos de cada diez mujeres de 18 a 24 años no desean ser madres. El 92% conoce métodos anticonceptivos, aunque el 22% alguna vez no pudo acceder al elegido y casi cuatro de cada diez mujeres atravesaron dificultades para rechazar relaciones sexuales no deseadas.

El informe fue presentado con la participación de Paula Narváez, directora regional de UNFPA para América Latina y el Caribe. Mariana Isasi, jefa de la oficina argentina del organismo, advirtió que no alcanza con contar nacimientos: también hay que observar si las personas pueden decidir cuántos hijos tener y cuándo.

Luci Cavallero, socióloga, investigadora y referente de Ni Una Menos, asoció las políticas de austeridad del Gobierno nacional con el malestar social y la imposibilidad de proyectar un futuro.

De la disputa a las aulas

La transformación ya obliga a revisar políticas públicas. Un informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Sebastián Kiguel, María Sol Alzú y Martín Nistal, determinó que la población de 3 a 5 años pasó de 2,25 millones en 2016 a 1,56 millones en 2025, una merma del 31%. Si se mantiene la capacidad instalada y se redistribuyen las vacantes entre salas, la cobertura potencial del jardín podría llegar al 98% nacional y al 100% en Buenos Aires en 2027.

Informe de Argentinos por la Educación.

La sala de 5 ya alcanza al 99%; la de 4, al 87%; y la de 3, al 58%, aunque la Provincia supera el 70%. El Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral, por su parte, calculó que el 57% de las viviendas no tiene menores de 18 años. El informe recoge, entre otros, trabajos del economista James Heckman que asocian una educación temprana de calidad con mejores trayectorias escolares y oportunidades posteriores.

Frente a una pirámide poblacional que exigirá adaptar escuelas, salud, cuidados y sistema previsional, Amnistía reclamó salarios suficientes, acceso a la vivienda, empleo estable y una distribución más equitativa de las tareas domésticas. “La Argentina no va a tener más futuro quitando derechos. Va a tener más futuro cuando criar no sea una hazaña”.