Nardini defendió la universidad pública durante la asunción de autoridades de la UNGS

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, acompañó la asunción de Germán Pinazo como rector y de Julia Smola como vicerrectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Tras participar del acto, el jefe comunal destacó la importancia de la universidad pública para el desarrollo de los municipios, la generación de oportunidades y el crecimiento de la provincia de Buenos Aires.

“La universidad pública es una herramienta fundamental para construir futuro, generar oportunidades y hacer crecer a los municipios y nuestra provincia”, expresó Nardini desde sus redes sociales.

El intendente también resaltó el vínculo de la UNGS con Malvinas Argentinas y su aporte a la formación de profesionales de distintos puntos de la región.

“Es una institución que es orgullo de Malvinas Argentinas y una verdadera usina de profesionales para toda nuestra región”, sostuvo.

Nardini cuestionó la política educativa nacional

En su mensaje, Nardini se refirió al escenario que atraviesa la educación superior y cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la inversión destinada al sistema universitario.

“En un momento en el que desde el Gobierno nacional se cuestiona la inversión en educación, tenemos que defenderla y redoblar esfuerzos”, afirmó.

El intendente planteó que la educación universitaria es un componente central para ampliar las oportunidades de los jóvenes y fortalecer el desarrollo regional. En ese sentido, ratificó la decisión del Municipio de continuar articulando acciones con la UNGS.

“Desde Malvinas vamos a seguir trabajando junto a la Universidad, porque necesitamos más jóvenes estudiando y formándose para construir una región más fuerte y una provincia con más oportunidades”, manifestó.

La asunción de Pinazo y Smola abrió una nueva etapa institucional en la casa de estudios. Nardini expresó su respaldo a las nuevas autoridades y reafirmó el acompañamiento municipal a las iniciativas que faciliten el acceso a la formación universitaria.