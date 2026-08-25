Luján refuerza la prevención y mejora calles con nuevas intervenciones

El Municipio de Luján continúa ampliando el alcance del plan integral de seguridad “Luján Alerta 24” con la instalación de nuevas alarmas vecinales en diferentes puntos del distrito.

En esta etapa se colocaron 10 dispositivos y está previsto incorporar otros 21 en los próximos días, con el objetivo de reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

En paralelo, la Comuna continúa desarrollando el Plan Integral de Bacheo en los barrios La Palomita y El Quinto, donde ya se ejecutaron 147 metros cuadrados de intervenciones.

Diez nuevas alarmas vecinales

Los trabajos de seguridad se concentraron en Valle Verde, Lezica, Pueblo Nuevo y Tala, además de los barrios Ameghino, 12 de Abril, El Quinto y el centro de la ciudad, desde Humberto hasta Constitución.

Cada dispositivo puede ser activado por los vecinos mediante la aplicación “Luján Alerta 24”, disponible para descarga en Google Play Store.

Al accionarse, la alarma emite señales sonoras y lumínicas y genera una alerta inmediata en el Centro Operativo de Monitoreo.

Respuesta coordinada desde el COM

El sistema permite que el aviso llegue en tiempo real al Centro Operativo de Monitoreo.

Desde allí se puede coordinar el desplazamiento de móviles policiales o de la Guardia Urbana, de acuerdo con la situación detectada.

La herramienta forma parte de una estrategia más amplia basada en la modernización tecnológica y en la incorporación de recursos vinculados al trabajo multiagencia.

Otras 21 alarmas en los próximos días

La instalación de las 10 nuevas alarmas no será la última etapa.

El Municipio informó que tiene previsto colocar 21 dispositivos adicionales en los próximos días.

Con esta ampliación, la gestión busca seguir extendiendo la cobertura territorial del sistema y reforzar la prevención tanto en barrios como en localidades del partido.

Avanza el bacheo en La Palomita

En otro frente de trabajo, el Municipio continúa con el Plan Integral de Bacheo.

En el barrio La Palomita se ejecutaron 70 metros cuadrados de reparaciones con material bituminoso asfáltico en frío.

Las intervenciones alcanzaron los siguientes sectores:

Calle 231 y Galileo.

Calle 231 y Calle 231 bis.

Calle 231, entre Sócrates y Kennedy.

Galileo y R. de Lucca.

Galileo, entre Marcos Sastre y Calle 231.

Marcos Sastre, entre J. M. Pérez y Galileo.

Marcos Sastre, entre Galileo y Calle 229 bis.

Marcos Sastre, entre Gutiérrez y Calle 231 bis.

77 metros cuadrados intervenidos en El Quinto

En el barrio El Quinto se realizaron 77 metros cuadrados de bacheo.

Los trabajos se desarrollaron en:

San José, entre J. M. Pérez y Galileo.

San José, entre Galileo y Gutiérrez.

San José, entre Calle S/N y Kennedy.

Moreno y Galileo.

Moreno, entre Galileo y Gutiérrez.

Moreno, entre Sócrates y Kennedy.

Kennedy, entre Moreno y Santa Sofía.

Kennedy, entre Santa Sofía y Champagnat.

Champagnat y Gutiérrez.

Champagnat, entre Gutiérrez y Sócrates.

Champagnat, entre Sócrates y Kennedy.

San Lorenzo, entre Champagnat y Santa Sofía.

Santa Rosalía y Moreno.

Santa Elena y Moreno.

147 metros cuadrados de bacheo

Entre ambos barrios, las intervenciones suman un total de 147 metros cuadrados.

De ese total, 70 corresponden a La Palomita y 77 a El Quinto.

Los trabajos buscan recuperar sectores deteriorados y mejorar las condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones.

Asfalto en frío para agilizar los trabajos

Las reparaciones se realizan con concreto bituminoso asfáltico en frío.

El material está compuesto por una mezcla de áridos, emulsión asfáltica y aditivos y puede aplicarse a temperatura ambiente.

Esta característica reduce de manera considerable el tiempo de curado y permite volver a habilitar el tránsito pocos minutos después de realizada la compactación.