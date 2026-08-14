Luján refuerza la prevención con un convenio en salud y nuevos patrulleros

El Municipio de Luján avanzó con nuevas medidas orientadas a fortalecer la prevención y el cuidado de la comunidad, tanto en materia de salud como de seguridad ciudadana.

Por un lado, firmó un convenio de cooperación con la Fundación Argentina de Toxicología para articular acciones vinculadas con la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos.

En paralelo, incorporó dos nuevos patrulleros 0 km que serán destinados principalmente a reforzar los recorridos preventivos durante la noche.

Convenio con la Fundación Argentina de Toxicología

El acuerdo busca generar un trabajo conjunto en materia de prevención, actuación y elaboración de protocolos de salud.

La firma se realizó en el Palacio Municipal, donde ambas partes establecieron las pautas generales para desarrollar futuros planes de cooperación.

La iniciativa permitirá fortalecer el vínculo entre el Municipio y una institución especializada en toxicología.

Prevención y abordaje de consumos problemáticos

Uno de los objetivos centrales del convenio será articular acciones de concientización y prevención.

También se prevé avanzar en herramientas destinadas al abordaje de situaciones vinculadas con consumos problemáticos.

El acuerdo incluye además el desarrollo de capacitaciones dirigidas a fortalecer las capacidades disponibles para la atención y el acompañamiento de la comunidad.

Nuevos protocolos de actuación

Otro de los puntos contemplados es la elaboración de protocolos de intervención.

Estas herramientas buscarán establecer criterios y procedimientos para responder ante diferentes situaciones relacionadas con consumos problemáticos.

Desde el Municipio destacaron que el trabajo conjunto permitirá ampliar los recursos disponibles y fortalecer las políticas públicas de prevención y cuidado.

Dos nuevos patrulleros para Luján

En materia de seguridad, la Municipalidad incorporó dos camionetas Volkswagen Amarok 0 km.

Las unidades pasarán a formar parte del esquema de patrullaje y control que funciona en distintos puntos del distrito.

Los vehículos estarán especialmente destinados a reforzar la prevención durante la franja nocturna.

Recorridos entre las 20 y las 8

Los nuevos móviles realizarán patrullajes preventivos principalmente entre las 20 y las 8 horas.

El objetivo es incrementar la presencia en las calles durante un horario considerado estratégico para las tareas de prevención.

La incorporación permitirá ampliar la capacidad operativa y reforzar los recorridos en diferentes sectores de la ciudad.

El Plan Luján Alerta 24

Los nuevos vehículos forman parte del Plan de Seguridad Luján Alerta 24.

La iniciativa municipal busca ampliar las herramientas disponibles para prevenir el delito y reforzar el cuidado de los vecinos.

Dentro de ese esquema, la gestión ya incorporó más de una decena de patrulleros.

Más alarmas y videovigilancia

Durante este año también se instalaron más de 50 alarmas vecinales.

A estas herramientas se suma el fortalecimiento de la red de videovigilancia urbana.

Actualmente, el sistema de monitoreo cuenta con 105 tótems de seguridad distribuidos estratégicamente en barrios, localidades y sectores de alta circulación del distrito.

Más herramientas para la prevención

El convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y la incorporación de los nuevos patrulleros forman parte de dos políticas diferentes, pero orientadas a un mismo objetivo: ampliar las capacidades de prevención y respuesta del Municipio.

Mientras el acuerdo sanitario busca fortalecer el abordaje de los consumos problemáticos, las nuevas unidades apuntan a reforzar la presencia preventiva y el monitoreo en las calles.