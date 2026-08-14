Poletti presentó un proyecto para transformar el sector costero de Los Olivos

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, presentó a vecinos de los barrios Los Olivos y Plan Novios los primeros lineamientos de un proyecto destinado a recuperar y transformar un sector costero con fuerte potencial natural y paisajístico.

La propuesta, denominada Paseo de Los Olivos, contempla la creación de una guardería náutica, sectores destinados al paseo y la recreación, senderos para recorrer el entorno y distintas iniciativas educativas vinculadas con la fauna, la flora y el ecosistema del lugar.

La presentación se realizó durante una nueva reunión con los vecinos, en continuidad con otros encuentros en los que se habían planteado diferentes necesidades e inquietudes de ambos barrios.

Un nuevo paseo para recuperar la costa

Uno de los puntos principales de la reunión fue la presentación del proyecto del Paseo de Los Olivos.

La iniciativa busca poner en valor un espacio que actualmente posee importantes características naturales y paisajísticas, pero que podría adquirir una nueva funcionalidad a partir de una intervención integral.

La intención es convertirlo en un lugar de uso público para la comunidad y, al mismo tiempo, en un nuevo atractivo para quienes visiten Ramallo.

Guardería náutica, senderos y espacios recreativos

El proyecto contempla la construcción de una guardería náutica como una de sus principales incorporaciones.

También prevé sectores destinados al paseo y la recreación y senderos que permitan recorrer el entorno natural.

La propuesta busca generar distintas alternativas de uso del espacio, combinando actividades recreativas con el aprovechamiento de la costa.

Una propuesta vinculada con la biodiversidad

Otro de los ejes será la incorporación de propuestas educativas relacionadas con la fauna, la flora y el ecosistema de la zona.

El objetivo es que quienes recorran el Paseo de Los Olivos puedan acercarse a la naturaleza, conocer las características ambientales del sector y valorar su biodiversidad.

Desde el Municipio plantean que la recuperación del lugar debe combinar el uso recreativo con el cuidado ambiental.

Intercambio con los vecinos

Durante la reunión, los vecinos pudieron conocer los primeros detalles de la propuesta y conversar directamente con Poletti y los integrantes de su gabinete.

También continuaron planteando distintas inquietudes vinculadas con Los Olivos y Plan Novios.

El encuentro dio continuidad a reuniones anteriores en las que el Municipio había recogido necesidades de ambos sectores y permitió presentar respuestas sobre algunos de los pedidos realizados.

Reuniones barriales como herramienta de gestión

Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de encuentros busca sostener un vínculo directo con los barrios.

La intención es que las reuniones sirvan no solo para recibir reclamos, sino también para compartir proyectos y avanzar en respuestas concretas.

En ese marco, el Paseo de Los Olivos aparece como una de las iniciativas surgidas dentro de una agenda que combina planificación urbana, recuperación ambiental y participación vecinal.

Trabajos preventivos en Ruta 51 y avenida Dusso

En paralelo, la Municipalidad de Ramallo lleva adelante tareas de mantenimiento y limpieza en sectores de la Ruta Provincial 51 y avenida Dusso.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y mantener en condiciones los sistemas de drenaje ubicados en los accesos a Ramallo y Villa Ramallo.

Limpieza de banquinas, cunetas y desagües

Las cuadrillas intervienen sobre banquinas, cunetas y desagües considerados estratégicos.

Las tareas incluyen el retiro de sedimentos, vegetación y otros elementos que puedan obstruir la circulación del agua.

La intención es mejorar la capacidad de drenaje frente a episodios de precipitaciones intensas.

Prevención ante posibles eventos climáticos

Según informó el Municipio, estas acciones se desarrollan de manera preventiva ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos asociados a “El Niño”.

Los trabajos buscan anticiparse a períodos de lluvias abundantes y reducir inconvenientes derivados de la acumulación de agua.

La Municipalidad prevé continuar con tareas similares en distintos puntos considerados prioritarios.

Recuperación urbana y prevención

Mientras el proyecto del Paseo de Los Olivos apunta a transformar un espacio costero y generar un nuevo lugar de encuentro, las tareas sobre Ruta 51 y avenida Dusso buscan reforzar la infraestructura existente frente a posibles contingencias climáticas.

De esta manera, Ramallo combina proyectos de recuperación de espacios públicos con acciones de mantenimiento y prevención en distintos sectores del distrito.