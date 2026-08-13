Achával pidió que el próximo gobernador bonaerense surja de los municipios

El intendente de Pilar, Federico Achával, explicitó uno de los principales objetivos políticos de la Liga de Intendentes de cara a la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

“Queremos que un intendente sea el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el jefe comunal.

La definición coloca a los intendentes como actores centrales de la discusión política hacia 2027 y refuerza la intención de la Liga de construir una propuesta con fuerte anclaje territorial.

Los intendentes miran hacia la Gobernación

Achával explicó que el espacio está integrado actualmente por 12 jefes comunales del conurbano y del interior bonaerense.

Según señaló, uno de los objetivos es trasladar a la discusión política provincial y nacional las problemáticas que los intendentes observan diariamente en sus distritos.

El jefe comunal remarcó que la experiencia de gestión local permite tener un contacto directo con las demandas de la población y construir respuestas desde esa realidad.

“Los problemas cotidianos de los vecinos”

Achával destacó que la Liga trabaja con “la mirada puesta en poner en la discusión de la política nacional y provincial los problemas cotidianos de los vecinos”.

En ese sentido, puso énfasis en la diversidad territorial que caracteriza a la provincia de Buenos Aires.

“La representación de la provincia de Buenos Aires con toda su diversidad tiene que darse con políticas públicas de cara a la sociedad”, sostuvo.

Una apuesta por el diálogo

El intendente de Pilar planteó que la construcción política debe apoyarse en una discusión permanente sobre las necesidades concretas de la población.

“Lo que nosotros buscamos es, dentro de la política discutir la realidad de nuestros vecinos y vecinas y tratar de plantear una idea de diálogo permanente con los distintos sectores”, afirmó.

Para Achával, ese intercambio debe permitir construir propuestas que contemplen tanto las realidades del conurbano como las del interior provincial.

Críticas a las políticas nacionales

El jefe comunal vinculó la conformación de esta agenda con las consecuencias que, según su mirada, tienen las políticas del Gobierno nacional sobre los municipios.

“Cuando vemos a nuestros propios vecinos que sufren todos los días las políticas del gobierno nacional, que aumenta el desempleo, que no se fomenta el turismo y que la gente no llega a fin de mes, lo que nosotros escuchamos de nuestros vecinos es que quieren que la política discuta esos temas”, expresó.

Achával consideró que la discusión política debe concentrarse en esas problemáticas y en la búsqueda de respuestas concretas.

El reconocimiento a la gestión de Kicillof

Al referirse al presente de la Provincia, Achával valoró la gestión del gobernador Axel Kicillof.

El intendente destacó que la administración bonaerense “ha tenido un enorme impulso en distintas áreas”.

Sin embargo, sostuvo que todavía existen desafíos pendientes y remarcó la necesidad de profundizar el diálogo con los distintos sectores que integran el entramado económico, productivo y social bonaerense.

“Queremos ser parte de esa solución”

Achával también señaló que la provincia de Buenos Aires debe continuar fortaleciendo su papel dentro de la economía nacional.

“Somos conscientes que todavía tenemos que trabajar para que la provincia siga siendo ese motor productivo de la Argentina y siga siendo ese lugar que la gente elige para vivir en cada uno de sus municipios”, afirmó.

Y concluyó: “Entendemos que hay cosas que resolver en la provincia de Buenos Aires y queremos ser parte de esa solución”.

La Liga busca ganar protagonismo hacia 2027

Con estas declaraciones, Achával profundizó el perfil político de la Liga de Intendentes y dejó planteada una definición concreta para la próxima disputa por la Gobernación.

El espacio busca posicionar la experiencia de gestión municipal como uno de sus principales argumentos y construir una agenda basada en empleo, producción, turismo, ingresos y desarrollo territorial.

La intención, según expresó el intendente de Pilar, es que esa construcción desemboque en una candidatura surgida directamente de los municipios bonaerenses.