El oficialismo consiguió avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas con las que el Gobierno busca limitar por ley el financiamiento monetario al Tesoro y redefinir las funciones de la autoridad monetaria.

La Libertad Avanza reunió el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo. Con el dictamen, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto el próximo 26 de agosto, en una sesión en la que también está previsto el tratamiento de Inocencia Fiscal II.

La discusión estuvo atravesada por fuertes cruces políticos. Unión por la Patria terminó retirándose del plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, luego de cuestionar a los economistas convocados por el oficialismo para defender la iniciativa y sin avanzar con un dictamen propio de rechazo.

Qué cambia la reforma del Banco Central

Uno de los principales puntos del proyecto es la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del Banco Central.

De aprobarse la reforma, el BCRA ya no podrá realizar adelantos transitorios para cubrir necesidades del Tesoro ni adquirir directamente títulos públicos en el mercado primario. Se trata de herramientas que fueron utilizadas en distintos períodos para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

La iniciativa también busca modificar los objetivos establecidos para la autoridad monetaria. La reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012 incorporó entre sus finalidades la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El texto impulsado actualmente por el Gobierno apunta a concentrar el mandato de la entidad en un objetivo central: preservar el valor de la moneda.

Otro cambio relevante afecta la utilización de los resultados del Banco Central. La propuesta impide transferir al Tesoro ganancias contables o aquellas originadas por diferencias de cambio. Los resultados deberán destinarse prioritariamente a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio de la entidad o cancelar deuda pública.

También contempla la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y cambios en las normas vinculadas con la administración y el resguardo de las reservas internacionales.

El punto que generó cuestionamientos de la oposición

La reforma modifica además el procedimiento para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes de su directorio.

El proyecto establece que deberá acreditarse una “causal grave” y conseguirse una mayoría de dos tercios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Ese punto fue objetado por sectores de la oposición, que cuestionaron que se exija una mayoría agravada para desplazar a las autoridades cuando esa misma mayoría no fue necesaria para la designación del actual titular del BCRA, Santiago Bausili.

Desde la oposición plantearon que la modificación podría dificultar la remoción de las actuales autoridades monetarias ante un eventual cambio de signo político en el Poder Ejecutivo.

Una reunión marcada por los cruces

El plenario comenzó con tensión por la decisión del oficialismo de convocar a los economistas Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira y Aldo Abram para exponer sobre el proyecto.

El diputado Itai Hagman cuestionó la selección de los invitados y criticó su vinculación con posiciones cercanas al Gobierno. La tensión aumentó durante la intervención de Boggiano, quien realizó cuestionamientos a distintas administraciones políticas por la utilización del Banco Central a lo largo de la historia.

Sus declaraciones generaron malestar incluso entre bloques que acompañaban la discusión, como el PRO, la UCR y el MID. La diputada libertaria Silvana Giudici expresó disculpas hacia las fuerzas que se sintieron alcanzadas por las críticas, aunque los cruces continuaron.

Finalmente, el diputado del MID Eduardo Falcone comunicó que no firmaría el dictamen oficialista al considerar insuficientes las disculpas. El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, volvió a tomar la palabra para rechazar las expresiones cuestionadas y pedir disculpas a los bloques involucrados.

Pese a las diferencias internas que atravesaron el plenario, el oficialismo logró reunir los apoyos necesarios y ahora buscará llevar la reforma al recinto el 26 de agosto, donde se definirá si la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central consigue avanzar en la Cámara de Diputados.