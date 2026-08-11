La tolerancia social al ajuste económico aparece cada vez más vinculada con el respaldo político al presidente Javier Milei. Un estudio de la consultora QMonitor detectó una correlación del 93% entre ambos indicadores y advirtió que la evolución de la percepción económica podría generar movimientos importantes en la intención de voto de cara a las elecciones de 2027.

Según la serie mensual iniciada por la consultora en octubre de 2025, la tolerancia al ajuste y la aprobación presidencial evolucionaron prácticamente en paralelo. El director de Opinión Pública de QMonitor, Lucas Klobovs, sostuvo que por cada punto que retrocede la tolerancia a las políticas económicas, la intención de voto de Milei disminuye aproximadamente 0,9 puntos.

El informe plantea así que el comportamiento electoral del oficialismo mantiene una relación especialmente fuerte con la evaluación que hacen los ciudadanos sobre la situación económica y el costo del programa de ajuste.

Del repunte de enero a una tolerancia del 33%

La evolución de los indicadores muestra cambios significativos durante los últimos meses. En octubre de 2025, la tolerancia al ajuste se ubicaba en el 44%, mientras que la aprobación de Milei alcanzaba el 40% y su intención de voto llegaba al 35%.

En enero de 2026 se produjo una mejora: tanto la tolerancia al ajuste como la aprobación presidencial treparon al 49%, mientras que la intención de voto alcanzó el 45%.

La tendencia cambió posteriormente. En la medición correspondiente a julio, la tolerancia al ajuste cayó al 33%, la aprobación presidencial se ubicó en el 34% y la intención de voto retrocedió al 31%.

La comparación exhibe una pérdida de 16 puntos en la tolerancia social al programa económico respecto del nivel registrado en enero y una disminución de 14 puntos en la intención de voto durante el mismo período.

La economía, en el centro del respaldo a Milei

QMonitor interpreta la fuerte correlación entre los indicadores como una señal de que el respaldo al Presidente se encuentra condicionado principalmente por la percepción económica.

Klobovs señaló que la dimensión identitaria de la política tendría un peso menor frente al impacto de la situación económica sobre las decisiones electorales. La consultora sostiene que las variaciones observadas desde octubre muestran que la aprobación y la disposición a votar a Milei acompañan de cerca los cambios en la tolerancia al ajuste.

Ese vínculo adquiere relevancia de cara a 2027 porque introduce un componente de volatilidad sobre el piso y el techo electoral que podría alcanzar el oficialismo.

Los escenarios que proyecta QMonitor para 2027

A partir del escenario actual, con una tolerancia al ajuste del 33% y una intención de voto del 31%, el estudio planteó dos posibles movimientos para Milei según cómo evolucione la percepción económica.

Si la tolerancia social mejorara diez puntos, la intención de voto del Presidente podría ascender hasta el 38%. En cambio, si ese indicador retrocediera otros cinco puntos, el respaldo electoral podría caer hasta el 25%.

Entre ambos extremos existe una diferencia cercana a los 13 puntos porcentuales. Para la consultora, ese margen refleja la volatilidad electoral asociada a la evolución de las expectativas y de la percepción económica de los votantes.

El estudio deja así una variable central para seguir durante los próximos meses: la capacidad del Gobierno para recuperar tolerancia social hacia su programa económico podría incidir directamente en el nivel de apoyo que Milei conserve rumbo a la próxima elección presidencial.