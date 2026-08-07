Una nueva encuesta nacional volvió a mostrar un escenario de fuerte paridad de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El relevamiento de la consultora Trends ubicó a La Libertad Avanza con el 32% de intención de voto y al peronismo con el 30%, mientras que un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof tendría apenas un punto de diferencia.

El estudio fue realizado entre el 21 y el 28 de julio sobre 2.000 casos de todo el país, mediante modalidad online, y cuenta con un margen de error informado de +/- 2,2%.

En la consulta por espacios políticos para las presidenciales de 2027, La Libertad Avanza aparece en primer lugar con el 32%, seguida por el peronismo con el 30%. Más atrás quedan la izquierda, con el 10%, y el PRO, con el 9%.

Provincias Unidas obtiene el 3%, otros espacios reúnen el 7%, mientras que el voto en blanco o nulo alcanza el 3%. Además, un 6% de los consultados respondió que todavía no sabe qué votaría o no contestó.

Milei y Kicillof, separados por apenas un punto

La diferencia se reduce todavía más cuando la encuesta plantea un eventual escenario de segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof.

En ese mano a mano, Milei obtiene el 41% de intención de voto y Kicillof alcanza el 40%, una brecha de apenas un punto porcentual. El 11% afirma que votaría en blanco o anularía su voto, mientras otro 8% todavía no tiene definida su posición.

El resultado configura un escenario abierto, ya que la distancia entre ambos dirigentes se encuentra por debajo del margen de error informado para el relevamiento.

Qué muestra la encuesta sobre el clima social

El trabajo de Trends también relevó el estado de ánimo de los argentinos respecto del futuro del país. La esperanza fue mencionada por el 30% de los encuestados, mientras que el 55% manifestó sentimientos negativos.

Dentro de ese último grupo, el 23% mencionó enojo, el 18% tristeza, el 9% decepción y el 5% temor. Otro 10% adoptó una posición neutral.

La evaluación de la gestión nacional también presenta un saldo desfavorable. El 38% realizó una valoración positiva, distribuida entre un 16% que la consideró “muy buena” y un 22% que la calificó como “buena”. En cambio, el 60% expresó una evaluación negativa: 14% “mala” y 46% “muy mala”.

Además, el 36% consideró que el país avanza en la dirección correcta, frente a un 59% que opinó lo contrario.

El ranking de imagen de los dirigentes

La encuesta también midió la imagen de referentes nacionales. Javier Milei encabezó el ranking de imagen positiva con 41%, seguido por Patricia Bullrich y Axel Kicillof, ambos con 40%.

En cuanto a la imagen negativa, Milei registró 58%, Bullrich 56% y Kicillof 58%. Cristina Fernández de Kirchner obtuvo 38% de valoración positiva y 59% de negativa, mientras Mauricio Macri alcanzó 37% de positiva y 62% de negativa.

Más atrás quedaron Diego Santilli, con 32% de imagen positiva y 47% de negativa, y Karina Milei, con 24% de positiva y 71% de negativa.

La fotografía que deja el relevamiento combina así una diferencia mínima entre los principales espacios políticos, un eventual balotaje prácticamente empatado y niveles elevados de evaluación negativa sobre la situación nacional, cuando todavía resta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027.