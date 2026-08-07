Quiénes suben y quiénes caen en el nuevo ranking de intendentes

El jefe comunal de Pilar encabeza la medición de CB Consultora con un diferencial de imagen de +23,6 puntos. Eva Mieri protagonizó la mayor suba mensual, mientras Fernando Moreira registró la caída más pronunciada.
Encuestas07 de agosto de 2026Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Ranking intendentes agosto portada

El nuevo ranking de intendentes del Gran Buenos Aires elaborado por CB Consultora dejó a Federico Achával, de Pilar, en lo más alto de la medición, con un diferencial de imagen positivo de 23,6 puntos porcentuales.

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El relevamiento muestra diferencias marcadas entre los jefes comunales mejor posicionados y aquellos que terminan el mes con saldo negativo, además de movimientos importantes respecto de la medición anterior.

Muy cerca de Achával aparece Federico Otermín, de Lomas de Zamora, quien ocupa el segundo lugar con un diferencial positivo de 23,2 puntos porcentuales.

El podio lo completa Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, con un saldo favorable de 21,6 puntos, lo que lo ubica como el tercer intendente mejor posicionado dentro del ranking.

Ranking de imagen positiva Intendentes GBA - Agosto 2026

Los intendentes con peor diferencial de imagen

En el otro extremo de la tabla aparece Fernando Moreira, de General San Martín, quien registra un diferencial negativo de 18,2 puntos porcentuales y queda en el último lugar de la medición.

Por encima se encuentra Gustavo Menéndez, de Merlo, que completa el grupo de los peores desempeños con un diferencial de -17 puntos.

De esta manera, entre el primero y el último puesto relevados existe una diferencia de 41,8 puntos porcentuales, reflejo de la distancia entre los extremos de la medición de imagen.

Eva Mieri tuvo la mayor suba del mes

El ranking también muestra cambios respecto de la medición anterior. La variación más favorable correspondió a Eva Mieri, de Quilmes, que mejoró su diferencial de imagen en 5,1 puntos porcentuales.

En sentido contrario, la mayor caída volvió a tener como protagonista a Fernando Moreira. El intendente de General San Martín retrocedió 4,9 puntos porcentuales respecto del mes anterior y, además, quedó ubicado en el último puesto del ranking actual.

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Así, la nueva medición combina un podio liderado por Achával, Otermín y Nardini con un escenario más adverso para Moreira, Álvarez y Menéndez, mientras Mieri se destaca por haber registrado el crecimiento mensual más importante.

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