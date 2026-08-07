La protesta realizada frente al Congreso de la Nación contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada terminó con un operativo de las fuerzas de seguridad que se extendió durante varias horas, dejó detenidos y personas heridas y tuvo entre sus episodios más graves el traslado al Hospital Argerich de una fotógrafa que sufrió un traumatismo de cráneo mientras cubría la movilización.

La manifestación había comenzado cerca del mediodía del jueves, en medio de fuertes lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles mientras el Senado debatía el proyecto impulsado por el oficialismo. Los manifestantes se concentraron bajo consignas de rechazo a los cambios vinculados con la propiedad privada y las tierras.

La tensión escaló durante la tarde. En el operativo participaron efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes para dispersar la concentración. Los incidentes se extendieron desde las inmediaciones de la Plaza del Congreso hacia distintos puntos del centro porteño, entre ellos Callao y Bartolomé Mitre, avenida de Mayo y sectores próximos a la avenida 9 de Julio.

Más de 1.500 afectados y detenidos durante el operativo

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que más de 1.500 personas resultaron afectadas o heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma y otros elementos utilizados durante el despliegue. El organismo reportó además 18 detenidos durante la jornada.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, informaron sobre efectivos lesionados durante los incidentes. Una agente de la Policía de la Ciudad sufrió un traumatismo en un codo tras recibir el impacto de una piedra, mientras que un integrante de Prefectura fue atendido en el lugar y un gendarme debió ser trasladado al Hospital Churruca por una lesión en la cabeza. También se registraron daños en contenedores, veredas y un patrullero.

Uno de los episodios que concentró mayor atención fue el de una fotógrafa que se encontraba trabajando durante la protesta. La mujer sufrió un traumatismo de cráneo y fue asistida inicialmente en la zona de Lima y avenida de Mayo antes de ser trasladada al Hospital Argerich para realizarle estudios. Una médica que intervino en la atención indicó que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y sangrado por un oído.

De acuerdo con testimonios difundidos tras los incidentes, la trabajadora de prensa habría recibido impactos de balas de goma en la zona posterior de la cabeza antes de caer al piso. Esa mecánica deberá ser determinada a partir de la investigación correspondiente.

El debate que se desarrollaba dentro del Senado

La movilización se produjo mientras la Cámara alta trataba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Como informó grupolaprovincia.com, antes del debate el oficialismo había retirado el capítulo que buscaba modificar la Ley de Tierras Rurales al no reunir los votos necesarios, mientras continuaban en discusión reformas vinculadas con desalojos, expropiaciones, inmuebles y terrenos afectados por incendios.

El Senado finalmente dio media sanción al proyecto por 37 votos a favor y 33 en contra. Durante el tratamiento también quedó afuera el capítulo referido a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, por lo que la iniciativa continuará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados.

Los incidentes provocaron además cuestionamientos dentro del Congreso. Senadores opositores repudiaron el operativo, mientras el diputado nacional Esteban Paulón solicitó la citación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que explique el despliegue de las fuerzas, los protocolos utilizados y la actuación de los efectivos durante la manifestación.